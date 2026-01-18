2026. január 18. vasárnap Piroska
-3 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Pais-H Szilvia
Otthon

Ideje korán árulják a hazai diszkontok a tavaszi virághagymákat: szakértő árulta el, miért nem szabad megvenni

Pais-Horváth Szilvia
2026. január 18. 10:01

Január van, mínuszok, hó és ónos eső, mégis a szupermarketekbe sorra érkeznek a tavaszi növények és virághagymák. A hazai szakemberek szerint ez korai és kockázatos. Utánajártunk, érdemes-e most vásárolni, és mire figyelj, ha élő növényt viszel haza.

Hiába írunk januárt, kint röpködnek a mínuszok, a hazai élelmiszer-áruházak már most megkezdték a tavaszi növények árusítását – jóval a megfelelő időszak előtt. Rendben van ez így? A kérdést a minap az „Egy Kertész Kertje Pilisszentkereszten” blog szerzője, Szomorú Miklós is feltette. A szakember mindenkit óva int a mostani vásárlástól: „Ne vegyetek most semmit! A jövő héten –10 és –18 fok közötti fagyok várhatók. Mit kezdtek a gyökércsomagolt növényekkel március végéig, az ideális ültetési időszakig? Tönkre fognak menni.” – írta.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Posztjában arra is felhívta a figyelmet, hogy az áruházakban a növényeket gyakran rendkívül kedvezőtlen körülmények között tárolják. Ez nem feltétlenül gondatlanság kérdése: sok esetben sem elegendő idő, sem megfelelő szakképzettség nem áll rendelkezésre ahhoz, hogy a dolgozók szakszerűen gondozzák ezeket a növényeket. Előfordul, hogy napokig sötétben, hűtőpultok előtt állnak.

A poszt alatti hozzászólásokban többen azt is kifogásolják, hogy a diszkontáruházakban árult élő, cserepes növényeket gyakran egyáltalán nem öntözik. „Pár napig még jól vannak, aztán fonnyadni kezdenek, kiszárad a földjük, végül elszáradnak” – írják. Véleményük szerint ez hatalmas felelőtlenség és egyben súlyos pazarlás.

A témával kapcsolatban a HelloVidék Kósa Dániel kertészmérnököt is megkérdezte arról, mire érdemes odafigyelni, ha szupermarketben vásárolunk élő növényt, hagymát vagy vetőmagot:

A szupermarketekben kapható növények valóban nem mindig a legjobb minőségűek

Kósa Dániel szerint ennek oka elsősorban a profitmaximalizálás, ami alacsonyabb árakat, de gyakran gyengébb minőséget eredményez. Ennek ellenére az is előfordulhat, hogy szép fákat, cserjéket vagy jó minőségű hagymákat találunk ezekben az üzletekben.

„A vetőmagok és a hagymák megvásárlása általában kisebb kockázatot jelent, mint a cserepes vagy gyökércsomagolt növények beszerzése. Fontos tudni, hogy az áruházakban sokszor nincs lehetőség a növények megfelelő gondozására: a raktárhelyiségek gyakran sötétek, kevés a természetes fény, és az öntözés sem mindig megfelelő. Sok esetben sem a szakértelem, sem az infrastruktúra nem adott az optimális tartási körülményekhez” – tette hozzá.

Ha azonban a fagyok előtt már megvásároltuk a növényt, nincs ok aggodalomra: megfelelő gondoskodással életben tarthatjuk őket a kiültetésig. Örökzöld, lombhullató vagy évelő növény esetében célszerű világos, hűvös helyre tenni a növényt, és időnként öntözni, ügyelve arra, hogy a gyökér ne száradjon ki. Ez a tanács egyaránt érvényes a konténeres és a szabadgyökeres növényekre.

Vásárlás előtt mindenképpen vizsgáljuk meg a növényt: ellenőrizzük, hogy a hajtások épek-e, a levelek nem betegek vagy elszíneződöttek-e. Csak egészséges, jó állapotú növényt vigyünk haza.

Érdemes most virághagymákat venni?

Ahogy Kósa Dániel a HelloVidéknek elmondta, a tavasszal virágzó virághagymák optimális ültetési ideje már lejárt: ezeket legjobb szeptember–októberben elültetni. Természetesen később is lehet ültetni, ha nem fagyott a föld, ám ilyenkor a virágzásuk és díszítőértékük jóval elmarad a megszokottól.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az ősszel virágzó hagymáknak sincs még itt az ültetési ideje, ezeket majd márciusban célszerű a helyükre ültetni.

Mikor kerüljenek ki az első növények?

Kósa Dániel szerint ez attól függ, milyen növényekről van szó. A szobanövényeket – például a leandereket, yuccákat – csak a kései fagyok elmúltával érdemes kivinni a szabadba. Azok a növények viszont, amelyek dézsában vannak, de nem fagyérzékenyek, nyugodtan teleltethetők egy szélvédett teraszon.

„Akinek bambusza van, annak sem kell tartania a hidegtől, ezek nyugodtan maradhatnak kint, a konténereket viszont érdemes takarni” – tette hozzá a szakember.

Amennyiben ültetni szeretnénk, érdemes megvárni, amíg a talaj felenged, és már lehet ásni. Ezután a gyökércsomagolt, szabadgyökerű és a konténeres növényeket is nyugodtan kiültethetjük.

Végezetül van még egy komoly probléma az élelmiszerboltokban árult növényekkel

Szomorú Miklós szerint az egyik legnagyobb gond, hogy az élelmiszer-üzletekben a növényeket gyakran pontos megnevezés nélkül árusítják. Ez komoly probléma, hiszen a vásárló nem tudhatja, mekkora lesz az adott növény kifejlett korában: egy kis cserepes örökzöldből akár egy méteres bokor vagy tízméteres fa is lehet.

Az olyan megjelölések, mint az „évelő mix” vagy az „örökzöld mix”, szakmailag elfogadhatatlanok. Megdöbbentő, hogy ezt a gyakorlatot a hatóságok is engedélyezik – mintha az élelmiszereken sem lenne feltüntetve semmilyen információ, csupán egy fehér dobozon annyi állna: „ez”.

A tanulság egyértelmű: legyünk tudatos vásárlók. Növényeket kertészetekben és termelőknél vásároljunk, és csak akkor, amikor valóban itt az ideje – tavasszal.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #otthon #tél #kert #január #kertészet #növény #kertészkedés #tudatos vásárlás #hellovidék #kerti növények #növények

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:27
10:01
09:27
08:56
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 18.
Ijesztő méreteket ölt a gyógyszerszegénység Magyarországon: tízezrek egészsége mehet tönkre
2026. január 17.
Titkos tipp a Balaton, Velencei-tó helyett: itt még 2026-ban is lehet emberi áron nyaralót venni
2026. január 17.
Most érkezett! Trump ismét hadat üzent az EU-nak: így akarja bekebelezni Grönlandot
2026. január 17.
Kiderült a nagy mosás-titok: ha eddig te is így csináltad, van egy nagyon rossz hírünk
2026. január 17.
Elindult a lavina a magyar üzletekben: akik ezt észrevették, nagyon sokat nyertek a kasszáknál
NAPTÁR
Tovább
2026. január 18. vasárnap
Piroska
3. hét
Január 18.
A vallások világnapja
Január 18.
A hóemberek világnapja
Január 18.
Micimackó napja
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista
2
7 napja
Kár tagadni: már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon, az egész kontinens sereghajtói lettünk
3
4 hete
Itt a friss hótérkép: ezen a részen fog esni a hó karácsonykor Magyarországon
4
3 hete
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
5
2 hete
Bejelentette a miniszter: harckocsik indultak Miskolc felé, mi történhetett?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Műértéket
képviselnek a művészeti alkotások, gyűjtő értéket jelentenek egyrészt a művészeti alkotások, de olyan, tárgyak is, amelyek egyedi jellegük, ritkaságuk, esetleg pótolhatatlanságuk miatt kincsképző szerepet is képesek betölteni. Az idő múlásával értékük általában növekszik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 18. 10:27
Megérkezett az EU reakciója Trump ámokfutására: veszélyes spirál indulhat el!
Pénzcentrum  |  2026. január 18. 09:27
Durván kilőtt a magyar tőzsde: most érdemes OTP, MOL, Telekom részvényeket venni?
Agrárszektor  |  2026. január 18. 09:28
Riasztó jelentés érkezettt: félelmetes, ami Európában zajlott 2025-ben