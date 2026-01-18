Ideje korán árulják a hazai diszkontok a tavaszi virághagymákat: szakértő árulta el, miért nem szabad megvenni

Január van, mínuszok, hó és ónos eső, mégis a szupermarketekbe sorra érkeznek a tavaszi növények és virághagymák. A hazai szakemberek szerint ez korai és kockázatos. Utánajártunk, érdemes-e most vásárolni, és mire figyelj, ha élő növényt viszel haza.

Hiába írunk januárt, kint röpködnek a mínuszok, a hazai élelmiszer-áruházak már most megkezdték a tavaszi növények árusítását – jóval a megfelelő időszak előtt. Rendben van ez így? A kérdést a minap az „Egy Kertész Kertje Pilisszentkereszten” blog szerzője, Szomorú Miklós is feltette. A szakember mindenkit óva int a mostani vásárlástól: „Ne vegyetek most semmit! A jövő héten –10 és –18 fok közötti fagyok várhatók. Mit kezdtek a gyökércsomagolt növényekkel március végéig, az ideális ültetési időszakig? Tönkre fognak menni.” – írta.

Posztjában arra is felhívta a figyelmet, hogy az áruházakban a növényeket gyakran rendkívül kedvezőtlen körülmények között tárolják. Ez nem feltétlenül gondatlanság kérdése: sok esetben sem elegendő idő, sem megfelelő szakképzettség nem áll rendelkezésre ahhoz, hogy a dolgozók szakszerűen gondozzák ezeket a növényeket. Előfordul, hogy napokig sötétben, hűtőpultok előtt állnak.

A poszt alatti hozzászólásokban többen azt is kifogásolják, hogy a diszkontáruházakban árult élő, cserepes növényeket gyakran egyáltalán nem öntözik. „Pár napig még jól vannak, aztán fonnyadni kezdenek, kiszárad a földjük, végül elszáradnak” – írják. Véleményük szerint ez hatalmas felelőtlenség és egyben súlyos pazarlás.

A témával kapcsolatban a HelloVidék Kósa Dániel kertészmérnököt is megkérdezte arról, mire érdemes odafigyelni, ha szupermarketben vásárolunk élő növényt, hagymát vagy vetőmagot:

A szupermarketekben kapható növények valóban nem mindig a legjobb minőségűek

Kósa Dániel szerint ennek oka elsősorban a profitmaximalizálás, ami alacsonyabb árakat, de gyakran gyengébb minőséget eredményez. Ennek ellenére az is előfordulhat, hogy szép fákat, cserjéket vagy jó minőségű hagymákat találunk ezekben az üzletekben.

„A vetőmagok és a hagymák megvásárlása általában kisebb kockázatot jelent, mint a cserepes vagy gyökércsomagolt növények beszerzése. Fontos tudni, hogy az áruházakban sokszor nincs lehetőség a növények megfelelő gondozására: a raktárhelyiségek gyakran sötétek, kevés a természetes fény, és az öntözés sem mindig megfelelő. Sok esetben sem a szakértelem, sem az infrastruktúra nem adott az optimális tartási körülményekhez” – tette hozzá.

Ha azonban a fagyok előtt már megvásároltuk a növényt, nincs ok aggodalomra: megfelelő gondoskodással életben tarthatjuk őket a kiültetésig. Örökzöld, lombhullató vagy évelő növény esetében célszerű világos, hűvös helyre tenni a növényt, és időnként öntözni, ügyelve arra, hogy a gyökér ne száradjon ki. Ez a tanács egyaránt érvényes a konténeres és a szabadgyökeres növényekre.

Vásárlás előtt mindenképpen vizsgáljuk meg a növényt: ellenőrizzük, hogy a hajtások épek-e, a levelek nem betegek vagy elszíneződöttek-e. Csak egészséges, jó állapotú növényt vigyünk haza.

Érdemes most virághagymákat venni?

Ahogy Kósa Dániel a HelloVidéknek elmondta, a tavasszal virágzó virághagymák optimális ültetési ideje már lejárt: ezeket legjobb szeptember–októberben elültetni. Természetesen később is lehet ültetni, ha nem fagyott a föld, ám ilyenkor a virágzásuk és díszítőértékük jóval elmarad a megszokottól.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az ősszel virágzó hagymáknak sincs még itt az ültetési ideje, ezeket majd márciusban célszerű a helyükre ültetni.

Mikor kerüljenek ki az első növények?

Kósa Dániel szerint ez attól függ, milyen növényekről van szó. A szobanövényeket – például a leandereket, yuccákat – csak a kései fagyok elmúltával érdemes kivinni a szabadba. Azok a növények viszont, amelyek dézsában vannak, de nem fagyérzékenyek, nyugodtan teleltethetők egy szélvédett teraszon.

„Akinek bambusza van, annak sem kell tartania a hidegtől, ezek nyugodtan maradhatnak kint, a konténereket viszont érdemes takarni” – tette hozzá a szakember.

Amennyiben ültetni szeretnénk, érdemes megvárni, amíg a talaj felenged, és már lehet ásni. Ezután a gyökércsomagolt, szabadgyökerű és a konténeres növényeket is nyugodtan kiültethetjük.

Végezetül van még egy komoly probléma az élelmiszerboltokban árult növényekkel

Szomorú Miklós szerint az egyik legnagyobb gond, hogy az élelmiszer-üzletekben a növényeket gyakran pontos megnevezés nélkül árusítják. Ez komoly probléma, hiszen a vásárló nem tudhatja, mekkora lesz az adott növény kifejlett korában: egy kis cserepes örökzöldből akár egy méteres bokor vagy tízméteres fa is lehet.

Az olyan megjelölések, mint az „évelő mix” vagy az „örökzöld mix”, szakmailag elfogadhatatlanok. Megdöbbentő, hogy ezt a gyakorlatot a hatóságok is engedélyezik – mintha az élelmiszereken sem lenne feltüntetve semmilyen információ, csupán egy fehér dobozon annyi állna: „ez”.

A tanulság egyértelmű: legyünk tudatos vásárlók. Növényeket kertészetekben és termelőknél vásároljunk, és csak akkor, amikor valóban itt az ideje – tavasszal.