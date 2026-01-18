Ezen a 322 településen változott a kommunális adó 2026-ban: ennyivel kell többet fizetni januártól

Sok helyen változott a magánszemélyek kommunális adója 2026. január 1-től: 322 hely közül van olyan, ahol a maximális adómérték 37 ezer forinttal emelkedett. 39 településen pedig idén vezették be ezt az adót újonnan.

A 2285 magyarországi település, vagy kerület közül, ahol önkormányzati rendelet szerint fizetendő magánszemélyek kommunális adója, 322 helyen 2026. január 1-jén változott az adó mértéke. Ebből 39 településen újonnan vezették be, 3 helyen csökkent, 280 helyen nőtt az adómérték (több lehetséges mérték esetén a maximum) a Magyar Államkincstár adatbázisa alapján. Listába szedtünk azokat a településeket, ahol az adó mértéke újonnan került megállapításra, vagy változott 2026-ban.

A magánszemélyek kommunális adója változhat aszerint is településen belül is, milyen adótárgyra vonatkozik (pl. lakásra, lakásbérleti jogra, telekre). Azt is érdemes figyelembe venni, hogy az önkormányzatok számos esetben adhatnak mentességet is az adófizetési kötelezettség alól. Az alábbi listában a településnév mellett található adómérték adótárgyanként értendő és több lehetséges mérték esetén a maximum értéket tüntettük fel. A lista tájékoztató jellegű, a pontos információkért érdemes az államkincstár településekre vonatkozó tájékoztatóit elolvasni.

Települések, ahol 2026. január 1-től magánszemélyek kommunális adóját vezettek be:

Alsópetény - 10000 Ft

Bakonygyirót - 20000 Ft

Bátya - 10000 Ft

Bekölce - 10000 Ft

Boba - 5000 Ft

Bogád - 12000 Ft

Boldva - 6000 Ft

Csatka - 20000 Ft

Csemő - 12000 Ft

Dóc - 12000 Ft

Gutorfölde - 8000 Ft

Homokmégy - 6000 Ft

Kács - 30000 Ft

Kaszaper - 8000 Ft

Kemenessömjén - 10000 Ft

Kokad - 5000 Ft

Körösújfalu - 10000 Ft

Lázi - 17000 Ft

Lovászhetény - 8000 Ft

Martonfa - 20000 Ft

Medgyesbodzás - 12000 Ft

Medgyesegyháza - 12000 Ft

Miháld - 10000 Ft

Miske - 6000 Ft

Mogyoród - 40000 Ft

Mosonudvar - 8000 Ft

Nagykökényes - 12000 Ft

Nagysimonyi - 10000 Ft

Nógrádmarcal - 5000 Ft

Orgovány - 24000 Ft

Pápoc - 17000 Ft

Pécsvárad - 18200 Ft

Pellérd - 15000 Ft

Répcelak - 20000 Ft

Sárkeszi - 17000 Ft

Sárszentmihály - 12000 Ft

Szápár - 12000 Ft

Tokorcs - 10000 Ft

Zengővárkony - 12000 Ft

Már az is tudható, hogy Örkény 2026. július 1-től fogja bevezetni a magánszemélye kommunális adóját, az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 15.000 Ft/év. Az önkormányzati rendelet szerint Örkény Város Önkormányzata bevételeinek növelése, valamint a települési infrastruktúra fenntartásához és a közszolgáltatások (pl. hulladékszállítás, közvilágítás, zöldterületek karbantartása) költségeinek fedezése érdekében indokolt a kommunális adó bevezetése.

Adómentesség adóalanyonként kizárólag egy ingatlan esetében adható. Adókedvezmény keretében tárgyév január 1-jétől az adó mértékének 50%-át fizeti az adóalany, aki

70 éven felüli nyugdíjas, a legalább 50%-os arányban tulajdonában lévő lakás, valamint ingatlan után azon év január 1. napjától, amikor betölti a 70. életévét; egyedül él és rokkantsági ellátásban részesül, amelynek összege havonta nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb havi összegének 200%-át.

Az Örkényben hozott rendelkezések jól szemléltetik, hogy a magánszemélyek kommunális adója hogyan működik, milyen célból vezetik azt be, és milyen kedvezmények lehetségesek. Bizonyos településeken ennél még szerteágazóbbak a szabályok.

Azok a települések, ahol az adó mértéke vagy szabályozása módosult 2026-tól

Abaújlak - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 13000 Ft

Ajka - az adó jelenlegi maximuma: 18000 Ft - adómérték változása: 12000 Ft

Alibánfa - az adó jelenlegi maximuma: 24000 Ft - adómérték változása: 14000 Ft

Alsószentiván - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 9000 Ft

Alsószölnök - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Andornaktálya - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 10000 Ft

Arka - az adó jelenlegi maximuma: 30000 Ft - adómérték változása: 14000 Ft

Bábonymegyer - az adó jelenlegi maximuma: 35000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Bajánsenye - az adó jelenlegi maximuma: 13000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Bajót - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Bak - az adó jelenlegi maximuma: 7000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Bánk - az adó jelenlegi maximuma: 45000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft

Barabás - az adó jelenlegi maximuma: 4000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Baracska - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Basal - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft

Bátorliget - az adó jelenlegi maximuma: 5000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Bélapátfalva - az adó jelenlegi maximuma: 27500 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Berkesd - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft

Biharnagybajom - az adó jelenlegi maximuma: 4000 Ft - adómérték változása: 1000 Ft

Bókaháza - az adó jelenlegi maximuma: 34000 Ft - adómérték változása: 17000 Ft

Bóly - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Bordány - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 6000 Ft

Borjád - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 1000 Ft

Borsodbóta - az adó jelenlegi maximuma: 10800 Ft - adómérték változása: 1200 Ft

Böde - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Budapest 22. kerület - az adó jelenlegi maximuma: 36000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Budapest 3. kerület - az adó jelenlegi maximuma: 43902 Ft - adómérték változása: 1566 Ft

Budapest 4. kerület - az adó jelenlegi maximuma: 39000 Ft - adómérték változása: 1400 Ft

Bükkösd - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Cece - az adó jelenlegi maximuma: 14000 Ft - adómérték változása: 1500 Ft

Cegléd - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 4100 Ft

Ceglédbercel - az adó jelenlegi maximuma: 24000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Cún - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 4800 Ft

Csákánydoroszló - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Csanádapáca - az adó jelenlegi maximuma: 16000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Csávoly - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 3500 Ft

Csepreg - az adó jelenlegi maximuma: 16000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Dég - az adó jelenlegi maximuma: 15000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Demjén - az adó jelenlegi maximuma: 16000 Ft - adómérték változása: 13000 Ft

Detek - az adó jelenlegi maximuma: 4000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Dobronhegy - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Dombrád - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Döröske - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 6000 Ft

Dunaszentbenedek - az adó jelenlegi maximuma: 5000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Egerbocs - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 6000 Ft

Egercsehi - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Egerszólát - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Ellend - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 6000 Ft

Emőd - az adó jelenlegi maximuma: 4000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Eplény - az adó jelenlegi maximuma: 18000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Epöl - az adó jelenlegi maximuma: 14000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Erdősmecske - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Érsekcsanád - az adó jelenlegi maximuma: 24000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Érsekhalma - az adó jelenlegi maximuma: 5000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Érsekvadkert - az adó jelenlegi maximuma: 24000 Ft - adómérték változása: 8000 Ft

Esztár - az adó jelenlegi maximuma: 15000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft

Esztergályhorváti - az adó jelenlegi maximuma: 34000 Ft - adómérték változása: 17000 Ft

Fábiánsebestyén - az adó jelenlegi maximuma: 5000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Fadd - az adó jelenlegi maximuma: 18000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Felsőcsatár - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Felsőnána - az adó jelenlegi maximuma: 14000 Ft - adómérték változása: 7000 Ft

Felsőszölnök - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 1000 Ft

Felsőzsolca - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Fertőszentmiklós - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 9900 Ft

Fony - az adó jelenlegi maximuma: 15000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Földes - az adó jelenlegi maximuma: 9000 Ft - adómérték változása: 1000 Ft

Fülöpjakab - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Gellénháza - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Gibárt - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 10000 Ft

Gógánfa - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Gödöllő - az adó jelenlegi maximuma: 40000 Ft - adómérték változása: 15000 Ft

Gősfa - az adó jelenlegi maximuma: 4000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Gyöngyöshalász - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Győrság - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Győrújbarát - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 9000 Ft

Győrvár - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Hajdúdorog - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 6000 Ft

Halmaj - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Harta - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Hegyhátmaróc - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 5500 Ft

Hegymagas - az adó jelenlegi maximuma: 15000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Héreg - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Hetyefő - az adó jelenlegi maximuma: 22000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft

Hevesvezekény - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Hidas - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 8000 Ft

Hidegkút - az adó jelenlegi maximuma: 45000 Ft - adómérték változása: 10000 Ft

Hollóháza - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Hont - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Hortobágy - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Hottó - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Ikervár - az adó jelenlegi maximuma: 30000 Ft - adómérték változása: 10000 Ft

Ikrény - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Inárcs - az adó jelenlegi maximuma: 15000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Ipolyvece - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Isaszeg - az adó jelenlegi maximuma: 30000 Ft - adómérték változása: 12000 Ft

Ispánk - az adó jelenlegi maximuma: 36000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Izsófalva - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Jánosháza - az adó jelenlegi maximuma: 5000 Ft - adómérték változása: 2500 Ft

Jászkarajenő - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Kajdacs - az adó jelenlegi maximuma: 14000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Kápolna - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Kaposújlak - az adó jelenlegi maximuma: 4000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Káptalanfa - az adó jelenlegi maximuma: 18000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Katádfa - az adó jelenlegi maximuma: 2500 Ft - adómérték változása: 900 Ft

Kazincbarcika - az adó jelenlegi maximuma: 45000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft

Kázsmárk - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Kecskéd - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 550 Ft

Kehidakustány - az adó jelenlegi maximuma: 16000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Kelebia - az adó jelenlegi maximuma: 25000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Kemendollár - az adó jelenlegi maximuma: 5000 Ft - adómérték változása: -15000 Ft

Kémes - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft

Kerekharaszt - az adó jelenlegi maximuma: 21000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Kétvölgy - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Kéty - az adó jelenlegi maximuma: 14000 Ft - adómérték változása: 7000 Ft

Kisapostag - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 10000 Ft

Kisbabot - az adó jelenlegi maximuma: 4000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Kisbajcs - az adó jelenlegi maximuma: 16000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Kisbudmér - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 1000 Ft

Kisecset - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 8000 Ft

Kisfalud - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 8000 Ft

Kisláng - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Kisnémedi - az adó jelenlegi maximuma: 30000 Ft - adómérték változása: 20000 Ft

Kistapolca - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Kisszekeres - az adó jelenlegi maximuma: 4000 Ft - adómérték változása: 2800 Ft

Klárafalva - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Kocsér - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Kóka - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Kompolt - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Kondorfa - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Koppányszántó - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Kóspallag - az adó jelenlegi maximuma: 30000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Kömlő - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Kővágószőlős - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Legénd - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Letkés - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Levél - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Libickozma - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Liget - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Lispeszentadorján - az adó jelenlegi maximuma: 30000 Ft - adómérték változása: 22000 Ft

Litér - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 6000 Ft

Maglód - az adó jelenlegi maximuma: 47000 Ft - adómérték változása: 17000 Ft

Mágocs - az adó jelenlegi maximuma: 15000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft

Magyarszék - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 3600 Ft

Magyarszentmiklós - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Magyarszerdahely - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 8500 Ft

Márianosztra - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Mátramindszent - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 1000 Ft

Mátraszele - az adó jelenlegi maximuma: 16000 Ft - adómérték változása: 10000 Ft

Megyaszó - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Megyer - az adó jelenlegi maximuma: 40000 Ft - adómérték változása: 24000 Ft

Mekényes - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Mezőörs - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Mogyorósbánya - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft

Mónosbél - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Mórichida - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Nagybudmér - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 1000 Ft

Nagykamarás - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Nagykarácsony - az adó jelenlegi maximuma: 14000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Nagykutas - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 8000 Ft

Nagylóc - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Nagymányok - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Nagypáli - az adó jelenlegi maximuma: 18500 Ft - adómérték változása: 1500 Ft

Nagyréde - az adó jelenlegi maximuma: 15020 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Nagyszékely - az adó jelenlegi maximuma: 7000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Nagyszekeres - az adó jelenlegi maximuma: 4000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Nagyút - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Nagyvisnyó - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Négyes - az adó jelenlegi maximuma: 14000 Ft - adómérték változása: 7000 Ft

Nemesborzova - az adó jelenlegi maximuma: 4000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Nemesgulács - az adó jelenlegi maximuma: 15000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Nemeshetés - az adó jelenlegi maximuma: 40000 Ft - adómérték változása: 16000 Ft

Neszmély - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Nézsa - az adó jelenlegi maximuma: 18000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Nyalka - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Nyáregyháza - az adó jelenlegi maximuma: 14000 Ft - adómérték változása: 6000 Ft

Nyárlőrinc - az adó jelenlegi maximuma: 14000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Nyim - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Nyírtass - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Ócsa - az adó jelenlegi maximuma: 18000 Ft - adómérték változása: 6000 Ft

Ófalu - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 8000 Ft

Olaszfa - az adó jelenlegi maximuma: 17000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Ópusztaszer - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Orfalu - az adó jelenlegi maximuma: 5000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Ököritófülpös - az adó jelenlegi maximuma: 5000 Ft - adómérték változása: 1500 Ft

Őrhalom - az adó jelenlegi maximuma: 9500 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Őriszentpéter - az adó jelenlegi maximuma: 40000 Ft - adómérték változása: 7000 Ft

Pacsa - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Padár - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 12000 Ft

Páka - az adó jelenlegi maximuma: 14000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Pálosvörösmart - az adó jelenlegi maximuma: 16000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Pányok - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 8000 Ft

Pápa - az adó jelenlegi maximuma: 25000 Ft - adómérték változása: 10000 Ft

Patak - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Patapoklosi - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Pátka - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Pázmánd - az adó jelenlegi maximuma: 22000 Ft - adómérték változása: 2400 Ft

Pér - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Perenye - az adó jelenlegi maximuma: 4000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Pereszteg - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 10000 Ft

Peterd - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Pétfürdő - az adó jelenlegi maximuma: 13000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Pilisvörösvár - az adó jelenlegi maximuma: 30000 Ft - adómérték változása: 12000 Ft

Pócsa - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 1000 Ft

Polgárdi - az adó jelenlegi maximuma: 30000 Ft - adómérték változása: 8000 Ft

Püski - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Püspökladány - az adó jelenlegi maximuma: 7000 Ft - adómérték változása: 1000 Ft

Rábakecöl - az adó jelenlegi maximuma: 45000 Ft - adómérték változása: 15000 Ft

Rábapatona - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 8000 Ft

Rábaszentmihály - az adó jelenlegi maximuma: 5000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Rábatöttös - az adó jelenlegi maximuma: 45000 Ft - adómérték változása: 35000 Ft

Rádóckölked - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft

Raposka - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Recsk - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Rigács - az adó jelenlegi maximuma: 24000 Ft - adómérték változása: 12000 Ft

Romonya - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 12000 Ft

Ruzsa - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: -1000 Ft

Sajóbábony - az adó jelenlegi maximuma: 15000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Sajókeresztúr - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Sajólád - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Salomvár - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Sarkadkeresztúr - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Sérsekszőlős - az adó jelenlegi maximuma: 45000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Solt - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 10000 Ft

Sóshartyán - az adó jelenlegi maximuma: 4000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Sumony - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Szakonyfalu - az adó jelenlegi maximuma: 3000 Ft - adómérték változása: 1000 Ft

Szalkszentmárton - az adó jelenlegi maximuma: 4000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Szamossályi - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Szécsény - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft

Szentgyörgyvár - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft

Szentkirály - az adó jelenlegi maximuma: 40000 Ft - adómérték változása: 28000 Ft

Szentmártonkáta - az adó jelenlegi maximuma: 14000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Szeremle - az adó jelenlegi maximuma: 8500 Ft - adómérték változása: 3500 Ft

Szigetmonostor - az adó jelenlegi maximuma: 23000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Szigetszentmárton - az adó jelenlegi maximuma: 19000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft

Szigliget - az adó jelenlegi maximuma: 18000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Szil - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Szilágy - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 6000 Ft

Szokolya - az adó jelenlegi maximuma: 30000 Ft - adómérték változása: 6000 Ft

Szomód - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 9000 Ft

Szomor - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Szőce - az adó jelenlegi maximuma: 16000 Ft - adómérték változása: 8000 Ft

Tákos - az adó jelenlegi maximuma: 5000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Tápióbicske - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Tápióság - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Tápiószecső - az adó jelenlegi maximuma: 9000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Tápiószentmárton - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Tapolca - az adó jelenlegi maximuma: 18000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Tápszentmiklós - az adó jelenlegi maximuma: 14000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Táska - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Teskánd - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Tiszanána - az adó jelenlegi maximuma: 15000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Tiszasziget - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Tóalmás - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: -3000 Ft

Tokaj - az adó jelenlegi maximuma: 7000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Tokod - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft

Tordas - az adó jelenlegi maximuma: 30000 Ft - adómérték változása: 18000 Ft

Újfehértó - az adó jelenlegi maximuma: 11000 Ft - adómérték változása: 650 Ft

Újszilvás - az adó jelenlegi maximuma: 5000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól

Ukk - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft

Uppony - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 1000 Ft

Úrhida - az adó jelenlegi maximuma: 16000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Váckisújfalu - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 8000 Ft

Vámosgyörk - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Vámospércs - az adó jelenlegi maximuma: 14000 Ft - adómérték változása: 7000 Ft

Várvölgy - az adó jelenlegi maximuma: 22000 Ft - adómérték változása: 4500 Ft

Vasboldogasszony - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Velény - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Veresegyház - az adó jelenlegi maximuma: 40000 Ft - adómérték változása: 6200 Ft

Veszprémfajsz - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 10000 Ft

Vésztő - az adó jelenlegi maximuma: 15000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Visznek - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 8000 Ft

Vitnyéd - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft

Zalaerdőd - az adó jelenlegi maximuma: 22000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft

Zalagyömörő - az adó jelenlegi maximuma: 15500 Ft - adómérték változása: 5000 Ft

Zalameggyes - az adó jelenlegi maximuma: 18000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Zalaszentbalázs - az adó jelenlegi maximuma: 9000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Zalaszentgrót - az adó jelenlegi maximuma: 14000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Zalaszentlászló - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft

Zalaszentlőrinc - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft

Zalaszentmárton - az adó jelenlegi maximuma: 45000 Ft - adómérték változása: 37000 Ft

Zsarolyán - az adó jelenlegi maximuma: 5000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Zsennye - az adó jelenlegi maximuma: 8500 Ft - adómérték változása: 3000 Ft

Azt fontos kiemelni, hogy ezek a Magyar Államkincstár összesített adatbázisában feltüntetett értékek nem feltétlenül vonatkoznak mindenkire. Figyelembe kell venni a mentességeket, kedvezményeket is, valamint azt, hogy eltérő adótárgyakra eltérő adómérték vonatkozhat.