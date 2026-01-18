A készpénzállomány 2025-ben ismét növekedésnek indult Magyarországon, 4,6%-kal emelkedve az előző évhez képest.
Ezen a 322 településen változott a kommunális adó 2026-ban: ennyivel kell többet fizetni januártól
Sok helyen változott a magánszemélyek kommunális adója 2026. január 1-től: 322 hely közül van olyan, ahol a maximális adómérték 37 ezer forinttal emelkedett. 39 településen pedig idén vezették be ezt az adót újonnan.
A 2285 magyarországi település, vagy kerület közül, ahol önkormányzati rendelet szerint fizetendő magánszemélyek kommunális adója, 322 helyen 2026. január 1-jén változott az adó mértéke. Ebből 39 településen újonnan vezették be, 3 helyen csökkent, 280 helyen nőtt az adómérték (több lehetséges mérték esetén a maximum) a Magyar Államkincstár adatbázisa alapján. Listába szedtünk azokat a településeket, ahol az adó mértéke újonnan került megállapításra, vagy változott 2026-ban.
A magánszemélyek kommunális adója változhat aszerint is településen belül is, milyen adótárgyra vonatkozik (pl. lakásra, lakásbérleti jogra, telekre). Azt is érdemes figyelembe venni, hogy az önkormányzatok számos esetben adhatnak mentességet is az adófizetési kötelezettség alól. Az alábbi listában a településnév mellett található adómérték adótárgyanként értendő és több lehetséges mérték esetén a maximum értéket tüntettük fel. A lista tájékoztató jellegű, a pontos információkért érdemes az államkincstár településekre vonatkozó tájékoztatóit elolvasni.
Települések, ahol 2026. január 1-től magánszemélyek kommunális adóját vezettek be:
- Alsópetény - 10000 Ft
- Bakonygyirót - 20000 Ft
- Bátya - 10000 Ft
- Bekölce - 10000 Ft
- Boba - 5000 Ft
- Bogád - 12000 Ft
- Boldva - 6000 Ft
- Csatka - 20000 Ft
- Csemő - 12000 Ft
- Dóc - 12000 Ft
- Gutorfölde - 8000 Ft
- Homokmégy - 6000 Ft
- Kács - 30000 Ft
- Kaszaper - 8000 Ft
- Kemenessömjén - 10000 Ft
- Kokad - 5000 Ft
- Körösújfalu - 10000 Ft
- Lázi - 17000 Ft
- Lovászhetény - 8000 Ft
- Martonfa - 20000 Ft
- Medgyesbodzás - 12000 Ft
- Medgyesegyháza - 12000 Ft
- Miháld - 10000 Ft
- Miske - 6000 Ft
- Mogyoród - 40000 Ft
- Mosonudvar - 8000 Ft
- Nagykökényes - 12000 Ft
- Nagysimonyi - 10000 Ft
- Nógrádmarcal - 5000 Ft
- Orgovány - 24000 Ft
- Pápoc - 17000 Ft
- Pécsvárad - 18200 Ft
- Pellérd - 15000 Ft
- Répcelak - 20000 Ft
- Sárkeszi - 17000 Ft
- Sárszentmihály - 12000 Ft
- Szápár - 12000 Ft
- Tokorcs - 10000 Ft
- Zengővárkony - 12000 Ft
Már az is tudható, hogy Örkény 2026. július 1-től fogja bevezetni a magánszemélye kommunális adóját, az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 15.000 Ft/év. Az önkormányzati rendelet szerint Örkény Város Önkormányzata bevételeinek növelése, valamint a települési infrastruktúra fenntartásához és a közszolgáltatások (pl. hulladékszállítás, közvilágítás, zöldterületek karbantartása) költségeinek fedezése érdekében indokolt a kommunális adó bevezetése.
Adómentesség adóalanyonként kizárólag egy ingatlan esetében adható. Adókedvezmény keretében tárgyév január 1-jétől az adó mértékének 50%-át fizeti az adóalany, aki
- 70 éven felüli nyugdíjas, a legalább 50%-os arányban tulajdonában lévő lakás, valamint ingatlan után azon év január 1. napjától, amikor betölti a 70. életévét;
- egyedül él és rokkantsági ellátásban részesül, amelynek összege havonta nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb havi összegének 200%-át.
Az Örkényben hozott rendelkezések jól szemléltetik, hogy a magánszemélyek kommunális adója hogyan működik, milyen célból vezetik azt be, és milyen kedvezmények lehetségesek. Bizonyos településeken ennél még szerteágazóbbak a szabályok.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Azok a települések, ahol az adó mértéke vagy szabályozása módosult 2026-tól
- Abaújlak - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 13000 Ft
- Ajka - az adó jelenlegi maximuma: 18000 Ft - adómérték változása: 12000 Ft
- Alibánfa - az adó jelenlegi maximuma: 24000 Ft - adómérték változása: 14000 Ft
- Alsószentiván - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 9000 Ft
- Alsószölnök - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Andornaktálya - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 10000 Ft
- Arka - az adó jelenlegi maximuma: 30000 Ft - adómérték változása: 14000 Ft
- Bábonymegyer - az adó jelenlegi maximuma: 35000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Bajánsenye - az adó jelenlegi maximuma: 13000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Bajót - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Bak - az adó jelenlegi maximuma: 7000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Bánk - az adó jelenlegi maximuma: 45000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft
- Barabás - az adó jelenlegi maximuma: 4000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Baracska - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Basal - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft
- Bátorliget - az adó jelenlegi maximuma: 5000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Bélapátfalva - az adó jelenlegi maximuma: 27500 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Berkesd - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft
- Biharnagybajom - az adó jelenlegi maximuma: 4000 Ft - adómérték változása: 1000 Ft
- Bókaháza - az adó jelenlegi maximuma: 34000 Ft - adómérték változása: 17000 Ft
- Bóly - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Bordány - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 6000 Ft
- Borjád - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 1000 Ft
- Borsodbóta - az adó jelenlegi maximuma: 10800 Ft - adómérték változása: 1200 Ft
- Böde - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Budapest 22. kerület - az adó jelenlegi maximuma: 36000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Budapest 3. kerület - az adó jelenlegi maximuma: 43902 Ft - adómérték változása: 1566 Ft
- Budapest 4. kerület - az adó jelenlegi maximuma: 39000 Ft - adómérték változása: 1400 Ft
- Bükkösd - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Cece - az adó jelenlegi maximuma: 14000 Ft - adómérték változása: 1500 Ft
- Cegléd - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 4100 Ft
- Ceglédbercel - az adó jelenlegi maximuma: 24000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Cún - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 4800 Ft
- Csákánydoroszló - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Csanádapáca - az adó jelenlegi maximuma: 16000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Csávoly - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 3500 Ft
- Csepreg - az adó jelenlegi maximuma: 16000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Dég - az adó jelenlegi maximuma: 15000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Demjén - az adó jelenlegi maximuma: 16000 Ft - adómérték változása: 13000 Ft
- Detek - az adó jelenlegi maximuma: 4000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Dobronhegy - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Dombrád - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Döröske - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 6000 Ft
- Dunaszentbenedek - az adó jelenlegi maximuma: 5000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Egerbocs - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 6000 Ft
- Egercsehi - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Egerszólát - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Ellend - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 6000 Ft
- Emőd - az adó jelenlegi maximuma: 4000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Eplény - az adó jelenlegi maximuma: 18000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Epöl - az adó jelenlegi maximuma: 14000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Erdősmecske - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Érsekcsanád - az adó jelenlegi maximuma: 24000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Érsekhalma - az adó jelenlegi maximuma: 5000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Érsekvadkert - az adó jelenlegi maximuma: 24000 Ft - adómérték változása: 8000 Ft
- Esztár - az adó jelenlegi maximuma: 15000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft
- Esztergályhorváti - az adó jelenlegi maximuma: 34000 Ft - adómérték változása: 17000 Ft
- Fábiánsebestyén - az adó jelenlegi maximuma: 5000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Fadd - az adó jelenlegi maximuma: 18000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Felsőcsatár - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Felsőnána - az adó jelenlegi maximuma: 14000 Ft - adómérték változása: 7000 Ft
- Felsőszölnök - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 1000 Ft
- Felsőzsolca - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Fertőszentmiklós - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 9900 Ft
- Fony - az adó jelenlegi maximuma: 15000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Földes - az adó jelenlegi maximuma: 9000 Ft - adómérték változása: 1000 Ft
- Fülöpjakab - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Gellénháza - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Gibárt - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 10000 Ft
- Gógánfa - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Gödöllő - az adó jelenlegi maximuma: 40000 Ft - adómérték változása: 15000 Ft
- Gősfa - az adó jelenlegi maximuma: 4000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Gyöngyöshalász - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Győrság - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Győrújbarát - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 9000 Ft
- Győrvár - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Hajdúdorog - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 6000 Ft
- Halmaj - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Harta - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Hegyhátmaróc - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 5500 Ft
- Hegymagas - az adó jelenlegi maximuma: 15000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Héreg - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Hetyefő - az adó jelenlegi maximuma: 22000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft
- Hevesvezekény - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Hidas - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 8000 Ft
- Hidegkút - az adó jelenlegi maximuma: 45000 Ft - adómérték változása: 10000 Ft
- Hollóháza - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Hont - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Hortobágy - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Hottó - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Ikervár - az adó jelenlegi maximuma: 30000 Ft - adómérték változása: 10000 Ft
- Ikrény - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Inárcs - az adó jelenlegi maximuma: 15000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Ipolyvece - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Isaszeg - az adó jelenlegi maximuma: 30000 Ft - adómérték változása: 12000 Ft
- Ispánk - az adó jelenlegi maximuma: 36000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Izsófalva - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Jánosháza - az adó jelenlegi maximuma: 5000 Ft - adómérték változása: 2500 Ft
- Jászkarajenő - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Kajdacs - az adó jelenlegi maximuma: 14000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Kápolna - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Kaposújlak - az adó jelenlegi maximuma: 4000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Káptalanfa - az adó jelenlegi maximuma: 18000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Katádfa - az adó jelenlegi maximuma: 2500 Ft - adómérték változása: 900 Ft
- Kazincbarcika - az adó jelenlegi maximuma: 45000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft
- Kázsmárk - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Kecskéd - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 550 Ft
- Kehidakustány - az adó jelenlegi maximuma: 16000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Kelebia - az adó jelenlegi maximuma: 25000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Kemendollár - az adó jelenlegi maximuma: 5000 Ft - adómérték változása: -15000 Ft
- Kémes - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft
- Kerekharaszt - az adó jelenlegi maximuma: 21000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Kétvölgy - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Kéty - az adó jelenlegi maximuma: 14000 Ft - adómérték változása: 7000 Ft
- Kisapostag - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 10000 Ft
- Kisbabot - az adó jelenlegi maximuma: 4000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Kisbajcs - az adó jelenlegi maximuma: 16000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Kisbudmér - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 1000 Ft
- Kisecset - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 8000 Ft
- Kisfalud - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 8000 Ft
- Kisláng - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Kisnémedi - az adó jelenlegi maximuma: 30000 Ft - adómérték változása: 20000 Ft
- Kistapolca - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Kisszekeres - az adó jelenlegi maximuma: 4000 Ft - adómérték változása: 2800 Ft
- Klárafalva - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Kocsér - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Kóka - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Kompolt - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Kondorfa - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Koppányszántó - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Kóspallag - az adó jelenlegi maximuma: 30000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Kömlő - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Kővágószőlős - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Legénd - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Letkés - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Levél - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Libickozma - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Liget - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Lispeszentadorján - az adó jelenlegi maximuma: 30000 Ft - adómérték változása: 22000 Ft
- Litér - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 6000 Ft
- Maglód - az adó jelenlegi maximuma: 47000 Ft - adómérték változása: 17000 Ft
- Mágocs - az adó jelenlegi maximuma: 15000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft
- Magyarszék - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 3600 Ft
- Magyarszentmiklós - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Magyarszerdahely - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 8500 Ft
- Márianosztra - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Mátramindszent - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 1000 Ft
- Mátraszele - az adó jelenlegi maximuma: 16000 Ft - adómérték változása: 10000 Ft
- Megyaszó - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Megyer - az adó jelenlegi maximuma: 40000 Ft - adómérték változása: 24000 Ft
- Mekényes - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Mezőörs - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Mogyorósbánya - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft
- Mónosbél - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Mórichida - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Nagybudmér - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 1000 Ft
- Nagykamarás - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Nagykarácsony - az adó jelenlegi maximuma: 14000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Nagykutas - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 8000 Ft
- Nagylóc - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Nagymányok - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Nagypáli - az adó jelenlegi maximuma: 18500 Ft - adómérték változása: 1500 Ft
- Nagyréde - az adó jelenlegi maximuma: 15020 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Nagyszékely - az adó jelenlegi maximuma: 7000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Nagyszekeres - az adó jelenlegi maximuma: 4000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Nagyút - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Nagyvisnyó - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Négyes - az adó jelenlegi maximuma: 14000 Ft - adómérték változása: 7000 Ft
- Nemesborzova - az adó jelenlegi maximuma: 4000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Nemesgulács - az adó jelenlegi maximuma: 15000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Nemeshetés - az adó jelenlegi maximuma: 40000 Ft - adómérték változása: 16000 Ft
- Neszmély - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Nézsa - az adó jelenlegi maximuma: 18000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Nyalka - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Nyáregyháza - az adó jelenlegi maximuma: 14000 Ft - adómérték változása: 6000 Ft
- Nyárlőrinc - az adó jelenlegi maximuma: 14000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Nyim - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Nyírtass - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Ócsa - az adó jelenlegi maximuma: 18000 Ft - adómérték változása: 6000 Ft
- Ófalu - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 8000 Ft
- Olaszfa - az adó jelenlegi maximuma: 17000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Ópusztaszer - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Orfalu - az adó jelenlegi maximuma: 5000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Ököritófülpös - az adó jelenlegi maximuma: 5000 Ft - adómérték változása: 1500 Ft
- Őrhalom - az adó jelenlegi maximuma: 9500 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Őriszentpéter - az adó jelenlegi maximuma: 40000 Ft - adómérték változása: 7000 Ft
- Pacsa - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Padár - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 12000 Ft
- Páka - az adó jelenlegi maximuma: 14000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Pálosvörösmart - az adó jelenlegi maximuma: 16000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Pányok - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 8000 Ft
- Pápa - az adó jelenlegi maximuma: 25000 Ft - adómérték változása: 10000 Ft
- Patak - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Patapoklosi - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Pátka - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Pázmánd - az adó jelenlegi maximuma: 22000 Ft - adómérték változása: 2400 Ft
- Pér - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Perenye - az adó jelenlegi maximuma: 4000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Pereszteg - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 10000 Ft
- Peterd - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Pétfürdő - az adó jelenlegi maximuma: 13000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Pilisvörösvár - az adó jelenlegi maximuma: 30000 Ft - adómérték változása: 12000 Ft
- Pócsa - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 1000 Ft
- Polgárdi - az adó jelenlegi maximuma: 30000 Ft - adómérték változása: 8000 Ft
- Püski - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Püspökladány - az adó jelenlegi maximuma: 7000 Ft - adómérték változása: 1000 Ft
- Rábakecöl - az adó jelenlegi maximuma: 45000 Ft - adómérték változása: 15000 Ft
- Rábapatona - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 8000 Ft
- Rábaszentmihály - az adó jelenlegi maximuma: 5000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Rábatöttös - az adó jelenlegi maximuma: 45000 Ft - adómérték változása: 35000 Ft
- Rádóckölked - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft
- Raposka - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Recsk - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Rigács - az adó jelenlegi maximuma: 24000 Ft - adómérték változása: 12000 Ft
- Romonya - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 12000 Ft
- Ruzsa - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: -1000 Ft
- Sajóbábony - az adó jelenlegi maximuma: 15000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Sajókeresztúr - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Sajólád - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Salomvár - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Sarkadkeresztúr - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Sérsekszőlős - az adó jelenlegi maximuma: 45000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Solt - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 10000 Ft
- Sóshartyán - az adó jelenlegi maximuma: 4000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Sumony - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Szakonyfalu - az adó jelenlegi maximuma: 3000 Ft - adómérték változása: 1000 Ft
- Szalkszentmárton - az adó jelenlegi maximuma: 4000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Szamossályi - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Szécsény - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft
- Szentgyörgyvár - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft
- Szentkirály - az adó jelenlegi maximuma: 40000 Ft - adómérték változása: 28000 Ft
- Szentmártonkáta - az adó jelenlegi maximuma: 14000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Szeremle - az adó jelenlegi maximuma: 8500 Ft - adómérték változása: 3500 Ft
- Szigetmonostor - az adó jelenlegi maximuma: 23000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Szigetszentmárton - az adó jelenlegi maximuma: 19000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft
- Szigliget - az adó jelenlegi maximuma: 18000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Szil - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Szilágy - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 6000 Ft
- Szokolya - az adó jelenlegi maximuma: 30000 Ft - adómérték változása: 6000 Ft
- Szomód - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 9000 Ft
- Szomor - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Szőce - az adó jelenlegi maximuma: 16000 Ft - adómérték változása: 8000 Ft
- Tákos - az adó jelenlegi maximuma: 5000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Tápióbicske - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Tápióság - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Tápiószecső - az adó jelenlegi maximuma: 9000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Tápiószentmárton - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Tapolca - az adó jelenlegi maximuma: 18000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Tápszentmiklós - az adó jelenlegi maximuma: 14000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Táska - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Teskánd - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Tiszanána - az adó jelenlegi maximuma: 15000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Tiszasziget - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Tóalmás - az adó jelenlegi maximuma: 12000 Ft - adómérték változása: -3000 Ft
- Tokaj - az adó jelenlegi maximuma: 7000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Tokod - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft
- Tordas - az adó jelenlegi maximuma: 30000 Ft - adómérték változása: 18000 Ft
- Újfehértó - az adó jelenlegi maximuma: 11000 Ft - adómérték változása: 650 Ft
- Újszilvás - az adó jelenlegi maximuma: 5000 Ft - az adó mértéke nem, szabálya változott 2026-tól
- Ukk - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft
- Uppony - az adó jelenlegi maximuma: 6000 Ft - adómérték változása: 1000 Ft
- Úrhida - az adó jelenlegi maximuma: 16000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Váckisújfalu - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 8000 Ft
- Vámosgyörk - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Vámospércs - az adó jelenlegi maximuma: 14000 Ft - adómérték változása: 7000 Ft
- Várvölgy - az adó jelenlegi maximuma: 22000 Ft - adómérték változása: 4500 Ft
- Vasboldogasszony - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Velény - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Veresegyház - az adó jelenlegi maximuma: 40000 Ft - adómérték változása: 6200 Ft
- Veszprémfajsz - az adó jelenlegi maximuma: 20000 Ft - adómérték változása: 10000 Ft
- Vésztő - az adó jelenlegi maximuma: 15000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Visznek - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 8000 Ft
- Vitnyéd - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 4000 Ft
- Zalaerdőd - az adó jelenlegi maximuma: 22000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft
- Zalagyömörő - az adó jelenlegi maximuma: 15500 Ft - adómérték változása: 5000 Ft
- Zalameggyes - az adó jelenlegi maximuma: 18000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Zalaszentbalázs - az adó jelenlegi maximuma: 9000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Zalaszentgrót - az adó jelenlegi maximuma: 14000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Zalaszentlászló - az adó jelenlegi maximuma: 8000 Ft - adómérték változása: 5000 Ft
- Zalaszentlőrinc - az adó jelenlegi maximuma: 10000 Ft - adómérték változása: 2000 Ft
- Zalaszentmárton - az adó jelenlegi maximuma: 45000 Ft - adómérték változása: 37000 Ft
- Zsarolyán - az adó jelenlegi maximuma: 5000 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
- Zsennye - az adó jelenlegi maximuma: 8500 Ft - adómérték változása: 3000 Ft
Azt fontos kiemelni, hogy ezek a Magyar Államkincstár összesített adatbázisában feltüntetett értékek nem feltétlenül vonatkoznak mindenkire. Figyelembe kell venni a mentességeket, kedvezményeket is, valamint azt, hogy eltérő adótárgyakra eltérő adómérték vonatkozhat.
Hamarosan kezdődik a Tűz Ló Éve 2026-ban: itt a kínai újév pontos dátuma, az idei asztrológiai naptár
A kínai állatövi ciklus szerint a 2026-ban kezdődő holdújév a Tűz Ló jegy éve lesz.
Ideje korán árulják a hazai diszkontok a tavaszi virághagymákat: szakértő árulta el, miért nem szabad megvenni
A boltokban már árulják a tavaszi növényeket, miközben kint fagy van. Hazai kertész szakemberek elmondják, miért kockázatos most vásárolni, és mire figyeljünk.
Mikor van farsang 2026-ban? A farsang jelentése, mi a farsang farka - Hagyományok, népszokások farsangkor
A vízkereszt után következő időszakkal kezdetét veszi a farsang, melynek végdátuma, a farsang farka napja a nagyböjt kezdetét jelentő hamvazószerda időpontjától függ.
Fontos változás lépett életbe, amely sok lakásvásárlót érinthet: bizonyos esetekben jelentősen csökkenhet az illetékfizetés.
A tavalyi harmadik negyedévben magasan a magyar lakásárak mutatták a legnagyobb emelkedést az Európai Unióban.
Kutyának sem kell Novák Katalin egykori otthona: 28 milliárdért árverezte volna az állam, egy jelentkező se volt
Nem talált vevőre a Béla király úti köztársasági elnöki rezidencia, amelyet az MNV Zrt. tavaly december végén 28,36 milliárd forintos kikiáltási áron hirdetett meg.
Mikor jön a tavasz 2026-ban? A csillagászati tavasz kezdete, a tavaszi nap-éj egyenlőség, a húsvét, az óraátállítás 2026-ban és a tavaszi szünet dátumai
A csillagászati tavasz kezdete Magyarországon 2026-ban is március 20-ra esik, a tavaszi nap-éj egyenlőség napjára. A tavaszi szünetig viszont még áprilisig várni kell.
A Duna House Barométer legfrissebb elemzése szerint 2025 utolsó negyedévében fordulat következett be a lakáspiacon.
Ezt a budai kastélyt árulja Moldován András milliárdos sertésmogul: less be a Cápák között befektetőjének luxusotthonába
Január közepén indul az RTL új ingatlanos realityje, műsor egyik megbízója Moldován András, a Cápák között befektetője.
2025 novemberében az építőipari statisztikákban még nem jelent meg az Otthon Start keretében megítélt, több mint 500 milliárd forintnyi lakossági hitel hatása.
A legkisebb mértékben az új építésű és az újszerű lakások bérleti díjai emelkedtek.
Az Otthon Start bejelentése után érezhetően megváltozott az eladók túlárazási gyakorlata és a vevők ehhez való viszonya az ingatlanpiacon.
2025 novemberében az építőipari termelés volumene jelentősen visszaesett.
Míg Budapesten a „plafonhatás” megállította a drágulást, több vármegyeszékhelyeken eltérő a helyzet.
A környék több épületében áramkimaradás tapasztalható.
A múlt heti rendkívüli havazás miatt hároméves mélypontra esett a hazai napelemes áramtermelés, ami érezhető áremelkedést okozott a villamosenergia-piacon.
Egy rendkívüli időjárási jelenség van kialakulóban, amely sarkvidéki hideget hozhat Eurázsia jelentős részére.
A Dunántúl északnyugati részén már délután érkezhet a veszélyes időjárás, keddre pedig rosszabbodik a helyzet.