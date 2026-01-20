Lakásmaffiát leplezett le a rendőrség: százmilliós csalásra készültek Csömörön

Egy csömöri lakos éberségének köszönhető, hogy a rendőrök lelepleztek egy lakásmaffiát, amely öt telket próbált hamis közjegyzői okirattal átjátszani. Bár a férfi időben észrevette a csalást, az elkövetők a lebukás előtt már továbbadták az ingatlanokat egy másik vevőnek 150 millió forintért.

A rendőrség hétfőn számolt be arról az ügyről, amelyben egy külföldi ingatlanközvetítő 2025 végén rendkívül kedvező ajánlattal kereste fel a csömöri lakost. Öt telket kínált mindössze 200 millió forintért, ami jelentősen elmaradt a piaci értéktől. A lehetséges vásárló tisztában volt vele, hogy az ingatlanok akár ennek a dupláját is érhetik. Az alacsony vételárat az ingatlanközvetítő azzal magyarázta, hogy a tulajdonos súlyos betegség miatt sürgősen szeretne megszabadulni a telkektől - közölte a HVG.

Az ügylet részleteit egy ingatlanirodában beszélték meg, ahol több körülmény is felkeltette a férfi gyanúját. Azonnal feltűnt neki, hogy az ingatlanok tulajdonosa személyesen nem jelent meg, helyette két meghatalmazott képviselte. További aggodalomra adott okot, hogy az iroda előtt beindított motorral várakozott egy autó, amelyben egy "rossz arcú" férfi ült. Mindez arra késztette, hogy néhány nap gondolkodási időt kérjen, és ezalatt saját maga járjon utána az ügylet részleteinek.

A nyomozás során gyorsan kiderült, hogy egy 41 éves és egy 71 éves férfi szervezte meg a csalást. A fiatalabb elkövető feladata az volt, hogy az ingatlanok tulajdonjogát illegális módon más személyek nevére játssza át. Idősebb társa hamis közjegyzői okirat felhasználásával, meghatalmazottként írta alá az adásvételi szerződéseket. A vizsgálat feltárta azt is, hogy a csalók nem várták meg a sikertelen ügylet lezárását: az öt érintett telket már korábban értékesítették 150 millió forintért egy másik vevőnek.

A két elkövetőt január 13-án fogták el a hatóságok. A házkutatás során a fiatalabb gyanúsított lakásán 4 millió forint készpénzt találtak, további 1 millió forint pedig a zsebében volt. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság különösen nagy kárt okozó csalás gyanújával indított eljárást ellenük. A hatóság kezdeményezésére a bíróság elrendelte a fiatalabb elkövető letartóztatását, míg idősebb társát bűnügyi felügyelet alá helyezték.

Az ingatlanos csalások nem számítanak ritkaságnak Magyarországon. Az elmúlt időszakban több hasonló eset került nyilvánosságra, köztük egy nyári ügy is, amikor néhány nap alatt csaltak ki egy több száz millió forint értékű budai telket. Az ilyen jellegű bűncselekmények terjedése rávilágít az ingatlan-nyilvántartási rendszer sebezhetőségére, és újra előtérbe helyezi a lakásmaffiák működésének évtizedes problémáját.