Nehezebb az idősotthonokba bekerülni, mint valaha, hatalmasra duzzadtak a várólisták
Otthon

Nehezebb az idősotthonokba bekerülni, mint valaha, hatalmasra duzzadtak a várólisták

Pénzcentrum
2026. január 19. 18:30

Az idősek otthonába való bekerülés Magyarországon akár 3-5 éves várakozási időt is jelenthet, miközben a költségek intézménytípustól függően jelentősen eltérhetnek - írja a hóvége.hu.

Idősek otthonába az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy kérhet felvételt, aki önmaga ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes. Kérelmet nyújthat be az a 18. életévét betöltött személy is, aki betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, és más típusú intézményben nem biztosítható az ellátása.

A KSH 2019-es adatai szerint országszerte 835 intézményben 52 ezer idős embert gondoztak, akiknek 92%-a 65 év feletti volt. A becslések szerint országosan mindössze 2000 szabad férőhely lehet, ami átlagosan 3-5 éves várakozási időt eredményez.

Katona Noémi, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa szerint a helyzet drámai, mivel nem bővül megfelelően az idősotthonok férőhelyeinek száma. Véleménye szerint "minden második helyre vár valaki az idősotthonokban".

A költségek jelentősen eltérnek az intézmény típusától függően. Az állami és önkormányzati otthonokban a térítési díj a nyugdíj 80%-a, és a belépési díj alacsonyabb vagy nincs is. A magánintézményekben a belépési hozzájárulás 500 ezer forinttól akár 5-6 millió forintig is terjedhet, attól függően, hogy egyágyas vagy kétágyas szobát választanak.

A havi térítési díjak az állami otthonokban jellemzően 120-160 ezer forint között mozognak, míg a magán- vagy egyházi intézményekben ennél magasabbak, különösen ha magasabb színvonalú szolgáltatásokat is nyújtanak. Ezeken felül számolni kell még a gyógyszerek, különleges élelmiszerek és egyéb egészségügyi szolgáltatások költségeivel is.

Az idősek otthonában való gondozás feltétele, hogy az igénylő napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezzen. A férőhelyek legfeljebb 15%-ára felvehető olyan személy is, akinek gondozási szükséglete nem éri el a 4 órát, ha vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű térítési díj megfizetését.

Soron kívüli ellátásra csak kivételes esetekben van lehetőség, például ha az igénylő önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs hozzátartozója, aki gondoskodna róla, vagy ha egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt sürgős elhelyezés szükséges.

Átmeneti megoldásként egyes intézmények átmeneti otthonokat vagy nappali ellátást biztosító szolgáltatásokat kínálnak, amíg a végleges férőhely elérhetővé válik. Az átmeneti otthonokban teljes körű ellátást biztosítanak, míg a nappali ellátás azoknak lehet hasznos, akik csak részidőben szorulnak felügyeletre.
