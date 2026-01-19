A "Na szia mentő" mondattal kapcsolatban 4 különböző védjegybejelentési kérelem fut, amelyeket az OMSZ, illetve a mémmé vált beköszönést kitaláló kisfiú családja nyújtott be.
Lomtalanító-maffia lepte el a hazai utcákat: mindenhol ott vannak a brigádok, durva átverésekkel nyúlják le a pénzt
Újabb tisztességtelen szolgáltatói gyakorlat terjedhet: a duguláselhárítók után már a lomtalanítók is irreális árakkal próbálják megkárosítani ügyfeleiket - tudósított a Blikk.
A Blikk korábbi cikksorozata már feltárta a duguláselhárító-maffia működését, ahol a szakemberek az előre megbeszélt árat a helyszínen többszörösére emelték különböző indokokkal. Most úgy tűnik, ez a módszer más szolgáltatási területekre is átterjedt.
Hasonló visszaélésekről számolnak be egyre többen a lomtalanítási szolgáltatások kapcsán is. A forgatókönyv kísértetiesen hasonlít: a vállalkozások előzetes árajánlatot adnak, majd a helyszínen irreálisan magas összegeket követelnek, kihasználva ügyfeleik kiszolgáltatott helyzetét.
"A lomtalanítók 33 köbméteres autóval érkeztek, és kitalálták, hogy ez a néhány dolog teljesen megtölti az autót" - számolt be egy esetről egy fiatal nő a lapnak. Amikor jelezte, hogy nyilvánvalóan nem tesz ki 33 köbmétert a lomok mennyisége, és nem hajlandó kifizetni az 502 ezer forintos díjat, a négy férfi hirtelen "újraszámolta" a térfogatot.
Az új kalkuláció szerint a lomok már csak 20 köbmétert tettek ki, így a végösszeg 240 ezer forintra módosult. Az ügyfél úgy véli, kiszolgáltatott helyzetét (egyedül állt szemben négy férfival) próbálták kihasználni. Végül úgy döntött, panaszt tesz a vállalkozás vezetőségénél, hogy felhívja figyelmüket alkalmazottaik tisztességtelen gyakorlatára.
Országszerte komoly problémakat okoz a tűzifahiány: a legszegényebb településeken már kritikus a helyzet
A rendkívüli hideg és a hóhelyzet súlyos ellátási gondokat okozott számos vidéki kistelepülésen, miközben az ígért ingyenes tűzifa több helyen még nem érkezett meg.
Hamarosan kezdődik a Tűz Ló Éve 2026-ban: itt a kínai újév pontos dátuma, az idei asztrológiai naptár
A kínai állatövi ciklus szerint a 2026-ban kezdődő holdújév a Tűz Ló jegy éve lesz.
Ideje korán árulják a hazai diszkontok a tavaszi virághagymákat: szakértő árulta el, miért nem szabad megvenni
A boltokban már árulják a tavaszi növényeket, miközben kint fagy van. Hazai kertész szakemberek elmondják, miért kockázatos most vásárolni, és mire figyeljünk.
Mikor van farsang 2026-ban? A farsang jelentése, mi a farsang farka - Hagyományok, népszokások farsangkor
A vízkereszt után következő időszakkal kezdetét veszi a farsang, melynek végdátuma, a farsang farka napja a nagyböjt kezdetét jelentő hamvazószerda időpontjától függ.
Fontos változás lépett életbe, amely sok lakásvásárlót érinthet: bizonyos esetekben jelentősen csökkenhet az illetékfizetés.
A tavalyi harmadik negyedévben magasan a magyar lakásárak mutatták a legnagyobb emelkedést az Európai Unióban.
Kutyának sem kell Novák Katalin egykori otthona: 28 milliárdért árverezte volna az állam, egy jelentkező se volt
Nem talált vevőre a Béla király úti köztársasági elnöki rezidencia, amelyet az MNV Zrt. tavaly december végén 28,36 milliárd forintos kikiáltási áron hirdetett meg.
Mikor jön a tavasz 2026-ban? A csillagászati tavasz kezdete, a tavaszi nap-éj egyenlőség, a húsvét, az óraátállítás 2026-ban és a tavaszi szünet dátumai
A csillagászati tavasz kezdete Magyarországon 2026-ban is március 20-ra esik, a tavaszi nap-éj egyenlőség napjára. A tavaszi szünetig viszont még áprilisig várni kell.
A Duna House Barométer legfrissebb elemzése szerint 2025 utolsó negyedévében fordulat következett be a lakáspiacon.
Ezt a budai kastélyt árulja Moldován András milliárdos sertésmogul: less be a Cápák között befektetőjének luxusotthonába
Január közepén indul az RTL új ingatlanos realityje, műsor egyik megbízója Moldován András, a Cápák között befektetője.
2025 novemberében az építőipari statisztikákban még nem jelent meg az Otthon Start keretében megítélt, több mint 500 milliárd forintnyi lakossági hitel hatása.
A legkisebb mértékben az új építésű és az újszerű lakások bérleti díjai emelkedtek.
Az Otthon Start bejelentése után érezhetően megváltozott az eladók túlárazási gyakorlata és a vevők ehhez való viszonya az ingatlanpiacon.
2025 novemberében az építőipari termelés volumene jelentősen visszaesett.
Míg Budapesten a „plafonhatás” megállította a drágulást, több vármegyeszékhelyeken eltérő a helyzet.
A környék több épületében áramkimaradás tapasztalható.
A múlt heti rendkívüli havazás miatt hároméves mélypontra esett a hazai napelemes áramtermelés, ami érezhető áremelkedést okozott a villamosenergia-piacon.
Egy rendkívüli időjárási jelenség van kialakulóban, amely sarkvidéki hideget hozhat Eurázsia jelentős részére.