2026. január 19. hétfő Sára, Márió
-4 °C Budapest
Két 40 év körüli, többnemzetiségű, érett munkás egy teherautó hátsó ülésén, amint egy nagy kartondobozt rakodnak vagy pakolnak ki. A férfiak kockás inget, fényvisszaverő mellényt és farmert viselnek. Egy bútorbolt számára szállít
Otthon

Lomtalanító-maffia lepte el a hazai utcákat: mindenhol ott vannak a brigádok, durva átverésekkel nyúlják le a pénzt

Pénzcentrum
2026. január 19. 09:26

Újabb tisztességtelen szolgáltatói gyakorlat terjedhet: a duguláselhárítók után már a lomtalanítók is irreális árakkal próbálják megkárosítani ügyfeleiket - tudósított a Blikk.

A Blikk korábbi cikksorozata már feltárta a duguláselhárító-maffia működését, ahol a szakemberek az előre megbeszélt árat a helyszínen többszörösére emelték különböző indokokkal. Most úgy tűnik, ez a módszer más szolgáltatási területekre is átterjedt.

Hasonló visszaélésekről számolnak be egyre többen a lomtalanítási szolgáltatások kapcsán is. A forgatókönyv kísértetiesen hasonlít: a vállalkozások előzetes árajánlatot adnak, majd a helyszínen irreálisan magas összegeket követelnek, kihasználva ügyfeleik kiszolgáltatott helyzetét.

"A lomtalanítók 33 köbméteres autóval érkeztek, és kitalálták, hogy ez a néhány dolog teljesen megtölti az autót" - számolt be egy esetről egy fiatal nő a lapnak. Amikor jelezte, hogy nyilvánvalóan nem tesz ki 33 köbmétert a lomok mennyisége, és nem hajlandó kifizetni az 502 ezer forintos díjat, a négy férfi hirtelen "újraszámolta" a térfogatot.

Az új kalkuláció szerint a lomok már csak 20 köbmétert tettek ki, így a végösszeg 240 ezer forintra módosult. Az ügyfél úgy véli, kiszolgáltatott helyzetét (egyedül állt szemben négy férfival) próbálták kihasználni. Végül úgy döntött, panaszt tesz a vállalkozás vezetőségénél, hogy felhívja figyelmüket alkalmazottaik tisztességtelen gyakorlatára.
Címlapkép: Getty Images
