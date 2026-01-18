Hamarosan kezdődik a Tűz Ló Éve 2026-ban: itt a kínai újév pontos dátuma, az idei asztrológiai naptár

A kínai újév a kínai kultúra legfontosabb hagyományos ünnepe, az év egyik legnagyobb családi és közösségi eseménye. A kínai holdújévet vagy tavaszünnepet nemcsak Kínában, hanem világszerte ünnepelik a kínai közösségekben. A kínai újév dátuma évről évre változik, mert a holdújév a lunáris naptárhoz igazodik, de általában a Gergely-naptár szerint január 21-e és február 20-a közé esik. A kínai újév 2026-ban február 17-én lesz, ekkor veszi kezdetét az új lunáris év. A kínai állatövi ciklus szerint a 2026-ban kezdődő holdújév a Tűz Ló jegy éve lesz.

A kínai újévet kínai holdújév néven is hívják: az elnevezés abból ered, hogy az ünnep a holdhónapok és a holdciklusok alapján kerül meghatározásra. A kínai naptár a hold és a nap együttmozgásán alapul, így a holdújév a második újhold utánra esik a téli napforduló után. Ez a holdnaptár 2026-os beosztása szerint február 17-én esedékes.

2026 a Tűz Ló éve - Mit jelent ez?

A kínai asztrológiai rendszerben a 12 állatjegy - avagy "Földi Ág" - évente váltakozik, és minden évhez köthető egy-egy szimbolikus állat: sorrendben következik egymás után a patkány, ökör, tigris, nyúl, sárkány, kígyó, ló, kecske, majom, kakas, kutya és disznó. 2026 a ló éve lesz, mivel a 2025-ös év a kígyó éve volt.

Az állatok mellett a kínai asztrológiában 5 elem, vagyis "Égi Törzs", is fontos szerephez jut. Ez az öt elem a Föld, a Víz, a Tűz, a Fém és a Fa. Ezek kétévente váltakoznak, most a Tűz következik. Az elem és az állatjegy kombinációja alapján mondhatjuk egy évről, hogy a Tűz Ló éve. A 12 állatjegy és az 5 elem kombinációja egy 60 éves ciklust hoz létre: akkor kezdődik elölről az évek beosztása.

Kínai asztrológiai naptár 2025-2050

A kínai újév ugyan nem esik egybe a nyugati naptárak újévével, az egyes évek időtartama nagyrészt fedi egymást. Ez alapján mutatjuk, melyik évhez melyik állatjegy és elem fog tartozni a következő negyedszázadban:

2025: a Fa Kígyó Éve

2026: a Tűz Ló Éve

2027: a Tűz Kecske Éve

2028: a Föld Majom Éve

2029: a Föld Kakas Éve

2030: a Fém Kutya Éve

2031: a Fém Disznó Éve

2032: a Víz Patkány Éve

2033: a Víz Bivaly Éve

2034: a Fa Tigris Éve

2035: a Fa Nyúl Éve

2036: a Tűz Sárkány Éve

2037: a Tűz Kígyó Éve

2038: a Föld Ló Éve

2029: a Föld Kecske Éve

2030: a Fém Majom Éve

2031: a Fém Kakas Éve

2032: a Víz Kutya Éve

2033: a Víz Disznó Éve

2034: a Fa Patkány Éve

2035: a Fa Bivaly Éve

2036: a Tűz Tigris Éve

2037: a Tűz Nyúl Éve

2038: a Föld Sárkány Éve

2039: a Föld Kígyó Éve

2040: a Fém Ló Éve

2041: a Fém Kecske Éve

2042: a Víz Majom Éve

2043: a Víz Kakas Éve

2044: a Fa Kutya Éve

2045: a Fa Disznó Éve

2046: a Tűz Patkány Éve

2047: a Tűz Bivaly Éve

2048: a Föld Tigris Éve

2049: a Föld Nyúl Éve

2050: a Fém Sárkány Éve

Ünnepi hagyományok, szokások

A kínai újévhez számos hagyományos szokás kapcsolódik, amelyek célja a szerencse bevonzása és a balszerencse elűzése: az előkészületek során alaposan kitakarítanak, viszont seperni csak a szoba belseje felé lehet, és onnan kivinni, nehogy az ajtón át a szerencsét is kisöpörjük. Az ünnep fontos kellékei a vörös dekorációk és lámpások, mivel a piros szín a szerencsét és boldogságot jelképezi a kínai szokások szerint. Gyakori a 福 karakter használata is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kínai holdújév a legnagyobb, több napon át tartó családi ünnep ebben a kultúrkörben, melynek része a családi vacsora hagyománya és ünnepi ételek készítése is. Ilyekor a családok tagjai összegyűlnek, a távolabbi rokonok és távol élő családtagok is útra kelnek egymáshoz. A hagyományos újévi ételek közé tartozik a hal - melyet az egységés teljesség szimbólumaként egészben kell felszolgálni. Hasonlóképp kell eljárni a csirkeételek esetében is: egészben kell a csirkét elkészíteni és felszolgálni. Jellemző még a tavaszi tekercs, a jiaozi kínai gombóc és a hosszú életet szimbolizáló hosszú tésztával készült ételek fogyasztása. A desszertek közül pedig az édes rizstorták, illetve levesek elengedhetetlenek.

Az ünnep fontos kelléke még a mandarin, mely a gazdagság és siker jelképe is, előszeretettel kínálják és adják ajándékba. Jellegzetes ajándék még ilyenkor a piros boríték (hongbao) is: általában az idősebbek adják a fiatalabb családtagoknak, és a benne lévő pénz a jókívánságok és szerencse átadását jelenti a következő évre. Ma már digitális formában is van lehetőség pénzt ajándékozni piros borítékban. Az újév első napjaiban sokan mennek el templomokba, illetve gyújtanak gyertyát, füstölőt őseikre emlékezve.

A kínai újév során szintén hagyomány a tűzijáték, illetve a petárdázás. Az ünnepségsorozat alatt színes, dobokkal és cintányérokkal kísért felvonulásokon különféle táncokat is táncolnak. Az újévi ünnepségsorozat 15. napján, a Lampionok Fesztiválján pedig papírlampionokat gyújtanak és visznek az utcákra az ünneplők, és egy tangyuan nevű édességet esznek, amely a családi egységet szimbolizálja.