Kínai horoszkóp és asztrológia
Otthon

Hamarosan kezdődik a Tűz Ló Éve 2026-ban: itt a kínai újév pontos dátuma, az idei asztrológiai naptár

Pénzcentrum
2026. január 18. 10:56

A kínai újév a kínai kultúra legfontosabb hagyományos ünnepe, az év egyik legnagyobb családi és közösségi eseménye. A kínai holdújévet vagy tavaszünnepet nemcsak Kínában, hanem világszerte ünnepelik a kínai közösségekben. A kínai újév dátuma évről évre változik, mert a holdújév a lunáris naptárhoz igazodik, de általában a Gergely-naptár szerint január 21-e és február 20-a közé esik. A kínai újév 2026-ban február 17-én lesz, ekkor veszi kezdetét az új lunáris év. A kínai állatövi ciklus szerint a 2026-ban kezdődő holdújév a Tűz Ló jegy éve lesz.

A kínai újévet kínai holdújév néven is hívják: az elnevezés abból ered, hogy az ünnep a holdhónapok és a holdciklusok alapján kerül meghatározásra. A kínai naptár a hold és a nap együttmozgásán alapul, így a holdújév a második újhold utánra esik a téli napforduló után. Ez a holdnaptár 2026-os beosztása szerint február 17-én esedékes.

2026 a Tűz Ló éve - Mit jelent ez?

A kínai asztrológiai rendszerben a 12 állatjegy - avagy "Földi Ág" - évente váltakozik, és minden évhez köthető egy-egy szimbolikus állat: sorrendben következik egymás után a patkány, ökör, tigris, nyúl, sárkány, kígyó, ló, kecske, majom, kakas, kutya és disznó. 2026 a ló éve lesz, mivel a 2025-ös év a kígyó éve volt. 

Az állatok mellett a kínai asztrológiában 5 elem, vagyis "Égi Törzs", is fontos szerephez jut. Ez az öt elem a Föld, a Víz, a Tűz, a Fém és a Fa. Ezek kétévente váltakoznak, most a Tűz következik. Az elem és az állatjegy kombinációja alapján mondhatjuk egy évről, hogy a Tűz Ló éve. A 12 állatjegy és az 5 elem kombinációja egy 60 éves ciklust hoz létre: akkor kezdődik elölről az évek beosztása.

Kínai asztrológiai naptár 2025-2050

A kínai újév ugyan nem esik egybe a nyugati naptárak újévével, az egyes évek időtartama nagyrészt fedi egymást. Ez alapján mutatjuk, melyik évhez melyik állatjegy és elem fog tartozni a következő negyedszázadban:

  • 2025: a Fa Kígyó Éve
  • 2026: a Tűz Ló Éve
  • 2027: a Tűz Kecske Éve
  • 2028: a Föld Majom Éve
  • 2029: a Föld Kakas Éve
  • 2030: a Fém Kutya Éve
  • 2031: a Fém Disznó Éve
  • 2032: a Víz Patkány Éve
  • 2033: a Víz Bivaly Éve
  • 2034: a Fa Tigris Éve
  • 2035: a Fa Nyúl Éve
  • 2036: a Tűz Sárkány Éve
  • 2037: a Tűz Kígyó Éve
  • 2038: a Föld Ló Éve
  • 2039: a Föld Kecske Éve
  • 2040: a Fém Majom Éve
  • 2041: a Fém Kakas Éve
  • 2042: a Víz Kutya Éve
  • 2043: a Víz Disznó Éve
  • 2044: a Fa Patkány Éve
  • 2045: a Fa Bivaly Éve
  • 2046: a Tűz Tigris Éve
  • 2047: a Tűz Nyúl Éve
  • 2048: a Föld Sárkány Éve
  • 2049: a Föld Kígyó Éve
  • 2050: a Fém Ló Éve
  • 2041: a Fém Kecske Éve
  • 2042: a Víz Majom Éve
  • 2043: a Víz Kakas Éve
  • 2044: a Fa Kutya Éve
  • 2045: a Fa Disznó Éve
  • 2046: a Tűz Patkány Éve
  • 2047: a Tűz Bivaly Éve
  • 2048: a Föld Tigris Éve
  • 2049: a Föld Nyúl Éve
  • 2050: a Fém Sárkány Éve

Ünnepi hagyományok, szokások

A kínai újévhez számos hagyományos szokás kapcsolódik, amelyek célja a szerencse bevonzása és a balszerencse elűzése: az előkészületek során alaposan kitakarítanak, viszont seperni csak a szoba belseje felé lehet, és onnan kivinni, nehogy az ajtón át a szerencsét is kisöpörjük. Az ünnep fontos kellékei a vörös dekorációk és lámpások, mivel a piros szín a szerencsét és boldogságot jelképezi a kínai szokások szerint. Gyakori a 福 karakter használata is.

A kínai holdújév a legnagyobb, több napon át tartó családi ünnep ebben a kultúrkörben, melynek része a családi vacsora hagyománya és ünnepi ételek készítése is. Ilyekor a családok tagjai összegyűlnek, a távolabbi rokonok és távol élő családtagok is útra kelnek egymáshoz. A hagyományos újévi ételek közé tartozik a hal - melyet az egységés teljesség szimbólumaként egészben kell felszolgálni. Hasonlóképp kell eljárni a csirkeételek esetében is: egészben kell a csirkét elkészíteni és felszolgálni. Jellemző még a tavaszi tekercs, a jiaozi kínai gombóc és a hosszú életet szimbolizáló hosszú tésztával készült ételek fogyasztása. A desszertek közül pedig az édes rizstorták, illetve levesek elengedhetetlenek.

Az ünnep fontos kelléke még a mandarin, mely a gazdagság és siker jelképe is, előszeretettel kínálják és adják ajándékba. Jellegzetes ajándék még ilyenkor a piros boríték (hongbao) is: általában az idősebbek adják a fiatalabb családtagoknak, és a benne lévő pénz a jókívánságok és szerencse átadását jelenti a következő évre. Ma már digitális formában is van lehetőség pénzt ajándékozni piros borítékban. Az újév első napjaiban sokan mennek el templomokba, illetve gyújtanak gyertyát, füstölőt őseikre emlékezve. 

A kínai újév során szintén hagyomány a tűzijáték, illetve a petárdázás. Az ünnepségsorozat alatt színes, dobokkal és cintányérokkal kísért felvonulásokon különféle táncokat is táncolnak. Az újévi ünnepségsorozat 15. napján, a Lampionok Fesztiválján pedig papírlampionokat gyújtanak és visznek az utcákra az ünneplők, és egy tangyuan nevű édességet esznek, amely a családi egységet szimbolizálja. 
