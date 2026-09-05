Nem várt tovább a MOHU: már az átvilágítás előtt változnak a hulladékelszállítási díjak

Bár a MOHU működését és a palackvisszaváltási rendszert számos kormányzati és lakossági kritika érte, a vállalat most egy új fejlesztéssel állt elő. Elindult a Lakossági Portál, ahol a hulladékszállítási díjak már online is rendezhetők, az új regisztrálók pedig 1000 forint kedvezményt kapnak a befizetésükből - tudósított az ATV.

Az elmúlt időszakban számos aggály merült fel a vállalat tevékenységével kapcsolatban. Magyar Péter miniszterelnök egy közelmúltbeli sajtótájékoztatón elmondta, hogy egy átvilágítás alapján a hulladékkoncesszió nem a céloknak megfelelően működik, és a cég nem teljesíti a vállalt kötelezettségeit. A rendszer felülvizsgálatának szükségességét lényegében a MOHU is elismerte. Ezzel párhuzamosan egyre több panasz érkezik a palackvisszaváltási rendszerre is, ráadásul felmerült a készpénzes kifizetések megszüntetése, amiről már megkezdődtek az egyeztetések az önkormányzatokkal.

A nehézségek ellenére a szolgáltató igyekszik korszerűsíteni az ügyintézést, ezért elindította a Lakossági Portált. A felületen a regisztrációt követően a felhasználók egyszerűen rögzíthetik fogyasztási helyeiket, és elektronikusan rendezhetik hulladékszállítási számláikat.

A digitális átállás ösztönzése érdekében a cég pénzügyi kedvezményt is kínál az ügyfeleknek. Azok a felhasználók, akik a jelenleg tartó akciós időszakban, 2026. szeptember 1. és november 30. között regisztrálnak a felületen, egyszeri, 1000 forintos engedményt kapnak a portálon keresztül kiegyenlített számlájuk összegéből.

Pénzcentrum kutatás az üvegvisszaváltás rendszeréről

A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogyan látják az emberek a palackvisszaváltási rendszer működését. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, mennyire vált be a rendszer, milyen gyakran viszik vissza a palackokat, hogyan használják fel a visszakapott összeget, illetve mit gondolnak a készpénzes visszafizetés esetleges megszüntetéséről.

Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA