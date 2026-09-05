2026. szeptember 5. szombat Viktor, Lőrinc
26 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2016. március 23.A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. (FKF) munkatársai szemétszállító jármúbe - kukásautóba - rakják, majd elszállítják a főváros X. kerületének egyik utcájából a lakosság által előző na
Otthon

Nem várt tovább a MOHU: már az átvilágítás előtt változnak a hulladékelszállítási díjak

Pénzcentrum
2026. szeptember 5. 08:25

Bár a MOHU működését és a palackvisszaváltási rendszert számos kormányzati és lakossági kritika érte, a vállalat most egy új fejlesztéssel állt elő. Elindult a Lakossági Portál, ahol a hulladékszállítási díjak már online is rendezhetők, az új regisztrálók pedig 1000 forint kedvezményt kapnak a befizetésükből - tudósított az ATV.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az elmúlt időszakban számos aggály merült fel a vállalat tevékenységével kapcsolatban. Magyar Péter miniszterelnök egy közelmúltbeli sajtótájékoztatón elmondta, hogy egy átvilágítás alapján a hulladékkoncesszió nem a céloknak megfelelően működik, és a cég nem teljesíti a vállalt kötelezettségeit. A rendszer felülvizsgálatának szükségességét lényegében a MOHU is elismerte. Ezzel párhuzamosan egyre több panasz érkezik a palackvisszaváltási rendszerre is, ráadásul felmerült a készpénzes kifizetések megszüntetése, amiről már megkezdődtek az egyeztetések az önkormányzatokkal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nehézségek ellenére a szolgáltató igyekszik korszerűsíteni az ügyintézést, ezért elindította a Lakossági Portált. A felületen a regisztrációt követően a felhasználók egyszerűen rögzíthetik fogyasztási helyeiket, és elektronikusan rendezhetik hulladékszállítási számláikat.

A digitális átállás ösztönzése érdekében a cég pénzügyi kedvezményt is kínál az ügyfeleknek. Azok a felhasználók, akik a jelenleg tartó akciós időszakban, 2026. szeptember 1. és november 30. között regisztrálnak a felületen, egyszeri, 1000 forintos engedményt kapnak a portálon keresztül kiegyenlített számlájuk összegéből.

Pénzcentrum kutatás az üvegvisszaváltás rendszeréről

A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogyan látják az emberek a palackvisszaváltási rendszer működését. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, mennyire vált be a rendszer, milyen gyakran viszik vissza a palackokat, hogyan használják fel a visszakapott összeget, illetve mit gondolnak a készpénzes visszafizetés esetleges megszüntetéséről.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA
#otthon #számla #online #kedvezmény #penzcentrum #visszaváltás #üvegvisszaváltás #MOHU Mol #mohu #hulladékgazdálkodás #magyar péter
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:33
10:55
10:31
10:01
09:23
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 5.
Befuccsolt az eddig méregdrága balatoni álom? Milliókat nyerhet, aki ezen a helyen vesz nyaralót a parton
2026. szeptember 4.
Meglépték! Nyilvánosságra hozták a magyar kórházak fertőzési adatait: itt a legsúlyosabb a helyzet
2026. szeptember 4.
Ekkora lenne a szerepe Magyarországnak az USA-ban, ha csatlakoznánk 51. államként: azért ez nem lenne kis pozíció
2026. szeptember 4.
5 étkezési szokás, ami kezdődő demenciára utalhat: ezekről már korán felismerhető a rettegett betegség
2026. szeptember 4.
Magyar turistaként milliomosnak érezheted magad ebben az országban: olcsó az étkezés, a benzin, a buszjegy
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 5. szombat
Viktor, Lőrinc
36. hét
Szeptember 5.
Jótékonysági világnap
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Húzós évek várnak a vidéki házasokra: kétmillió magyar otthonra csap le az új uniós szigor
2
2 hete
Óraátállítás 2026 ősz: itt a dátum, mikor lesz óraátállítás az ősz folyamán – Nem ez lesz az utolsó?
3
3 hete
Százezres számla jöhet az örökség mellé 2026-ban: keményen fizethet, akinek a rokona ilyen lakásban élt
4
2 hete
Itt vesznek most új lakást az élelmes magyarok: sokkal olcsóbb, mint Budapest
5
2 hete
Itt a friss lista: ennyibe kerül Magyarország Tortája 2026-ban a magyar cukrászdákban szeletenként - A legtöbb helyen nem emeltek árat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Előfizetéses kártya
kártyahasználati díjak előre egy összegben kerülnek megfizetésre.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 5. 08:55
Felfoghatatlan vagyon a tét a következő Eurojackponton: elképesztő milliárdokért indulhat a roham
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 5. 06:02
Befuccsolt az eddig méregdrága balatoni álom? Milliókat nyerhet, aki ezen a helyen vesz nyaralót a parton
Agrárszektor  |  2026. szeptember 5. 11:03
Ijesztő, ami a Tiszánál zajlik: súlyos a helyzet, szigorítás jön