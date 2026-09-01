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Otthon

Halálos baleset történt Szegeden: lezuhant egy munkás a kormányhivatal tetejéről

Pénzcentrum
2026. szeptember 1. 14:52

Halálos baleset történt kedden dél körül a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal szegedi épületénél. Egy ipari alpinista eddig tisztázatlan körülmények között lezuhant az épület tetejéről. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt indított nyomozást, írja a Szegeder.

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Meghalt egy ipari alpinista, miután kedden dél körül lezuhant a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal épületének tetejéről Szegeden.

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A munkás legalább 15 métert zuhanhatott, majd a kormányhivatal mellett található Vármegye Étterem tetejére esett. A férfi a helyszínen életét vesztette. A lap szerint a zuhanás közben beüthette a fejét, ez okozhatta a halálát.

A baleset után az épületről lelógó kötelek is láthatók voltak, amelyeken az ipari alpinista dolgozott, a helyszínen pedig takarósátrat állítottak fel.

Egyelőre nem tudni, pontosan mi vezetett a balesethez. A rendőrség közlése szerint a munkás eddig tisztázatlan körülmények között zuhant le. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt indított nyomozást. Az ügyben szakértőket is bevonnak a körülmények tisztázására.
Címlapkép: Getty Images
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