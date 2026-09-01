Csodálatos jelenségek tanúja lehet, aki az égre néz szeptemberben: jönnek az őszi hullócsillagos éjszakák

Szeptemberben szintén érdekes jelenségekkel készül nekünk a csillagos vagy éppen a nappali égbolt: ezúttal is számos együttállást és csillagfedést figyelhetünk meg - írja honlapján a Svábhegyi Csillagvizsgáló. Bizonyos bolygók nappali láthatósága mellett megfigyelhetjük amint a Hold elfedi a Vénuszt szeptember 14-én, a nappali égen. Emellett égi egyeneseket, négyszögeket és távcsővel megfigyelhető, szoros együttállásokat is észlelhetnek a csillagászat iránt érdeklődők. Mindenkit biztatunk arra, hogy ebben a még talán időjárását tekintve kedvező hónapban is minél több időt töltsön a szabad ég alatt.

A csillagászati honlap elsőként a látványos, általában szabad szemmel is könnyen megfigyelhető jelenségeket sorolja fel.

Szeptember 1. - A Vénusz és a Spica együttállása: este 20:05-kor, a navigációs szürkületben 1,5 fokos közelségbe ér egymáshoz a Szűz csillagkép legfényesebb csillaga, a Spica, valamint a Vénusz a nyugati égbolton. A Spica 5,2 fokkal a horizont felett látszik majd az együttállás idején, a Vénuszt pedig a csillag alatt, 3,7 fokos magasságban láthatjuk binokulárunk lencséjén át. A megfigyeléshez fontos, hogy olyan helyet válasszunk, ahol nem takarják mesterséges, sem természetes akadályok a nyugati látóhatárt.

Szeptember 3. - A Fiastyúk és a Hold együttállása: este 23:30-kor laza együttállásba kerül az 55%-os fázisú félhold és az attól 5,5 fokos távolságban, jobbra felfelé látszó Plejádok. A közelség idején a Hold 13, a Fiastyúk 16 fokos magasságban látszik majd, binokulárral pedig a Holdtól 4,4 fokos távolságban, jobbra lefelé található Uránuszt is megfigyelhetjük.

Szeptember 5. - Az Elnath és a Hold együttállása: hajnali 4:00-kor egymás 43 ívperces közelségébe ér a Bika csillagkép bétával jelölt, Elnath nevű, 1,7 magnitúdós látszó fényességű csillaga és a 41%-os fázisú Hold. Égi kísérőnket ekkor a látóhatár felett 47 fokkal figyelhetjük majd meg.

Szeptember 7. - A Castor, a Pollux, a Hold és a Mars együttállása: hajnali 5:00-kor négyszög alakzatba rendeződik az Ikrek csillagkép Castor és Pollux nevű csillaga, a 19%-os fázisú, csökkenő holdsarló, illetve az 1,2 magnitúdós látszó fényességű Mars. A közelség idején Holdunk 35 fokos horizont feletti magasságba ér, s attól 3,8 fokra látszik majd a Pollux.

Szeptember 8. - A Praesepe és a Hold együttállása: hajnali 5:00-kor a nevezett csillaghalmaz közelébe ér a 11%-os fázisú, vékony holdsarló, és a szoros együttállást halmazszéli csillagfedések is fűszerezik. A nevezett időpontban a Hold a halmaz közepétől 40 ívpercre látszik majd a horizont felett 22 fokkal, s binokulárral megtekintve esztétikus látványt nyújt a hamuszürke fényével. Távcsővel pedig az együttállás mellett 3:35 és 5:17 között 6 csillag és egy kettőscsillag fedését is megfigyelhetjük.

Szeptember 8-án lesz a szeptemberi Epszilon Perseidák csúcsa is! Gyakorisági maximumához ér ez a meteorraj este 8 óra körül. A meteorraj radiánspontja este 20:20-kor 10 fokos magasságban jár, s másnap hajnali 4:40-kor delel 83 fokkal a látóhatár felett. A fényes meteorokban gazdag meteorrajban óránként kb. 8 hullócsillagot figyelhetünk meg.

Szeptember 9. - A Regulus, a Jupiter, a Hold és a Praesepe együttállása: hajnali 5:05-kor a vékony, 5%-os és mindössze 48 óra 22 perccel újhold előtti holdsarló egyenes vonalat alkot az említett égitestekkel. A közelség idején a Hold 11 fokos magasságban, a Regulus 3 fokon, a Jupiter 16 fokon, a Praesepe pedig 23 fokon látszik majd. A Jupiter 5,5 fokkal jobbra, felfelé látszik a holdsarlótól.

Szeptember 10. - A Wasat és a Mars együttállása: 4:45-kor egymástól 52 ívperces távolságban látszik majd az 1,2 magnitúdós látszó fényességű Mars és az Ikrek csillagkép görög delta betűvel jelölt, 3,5 magnitúdós látszó fényességű, Wasat nevű csillaga, 36 fokkal a horizont felett.

Szeptember 14. - A Hold elfedi a Vénuszt: a nappali égen megfigyelhetjük, amint a 12%-os fázisú holdsarló elfedi a 29%-os vénuszsarlót. A bolygó a Hold sötét oldalán lép be 11:34:29 és 11:35:22 között, amikor is égi kísérőnk 10,5 fokos magasságban látszik majd a délkeleti égen. Később, 12:44:11 és 12:45:21 között megtörténik a bolygó kilépése a világos peremen, a horizont felett 18 fokkal.

Szeptember 14. - A Vénusz és a Hold együttállása: ugyanezen az estén, a fedést követően a Vénusz és a 14%-osra növekedett holdsarló 2,5 fokos távolságba ér a polgári szürkület végén 19:30-kor a nyugati égbolton. A két égitest ekkor igen alacsonyan, a látóhatár felett csupán 2,8 fokkal látszik majd.

Szeptember 17. - Az Antares és a Hold együttállása: 19:45-kor laza együttállásba kerül a Skorpió csillagkép legfényesebb csillaga, az Antares és a 39%-os fázisú holdsarló: a két égitest egymástól 2,4 fokos távolságban látszik. Ezen időpontban a Skorpió csillagkép egy másik, halványabb csillaga, a tau Sco (Paikauhale) mindössze 18 ívpercre látszik majd a Hold sarlójának külső peremétől. Ekkorra a Hold a horizont felett 9 fokos magasságba ér.

Szeptember 23-án lesz idén az őszi nap-éj egyenlőség. Földünk Nap körüli pályájának nevezetes pontjába kerül 2:05-kor, amikor is kezdetét veszi a csillagászati ősz. Ezen a napon majdnem egyenlő hosszú a nappal és az éjszaka, s innentől kezdve az éjszakák hosszabbak lesznek a nappaloknál, a Napunk ekkor a Föld Egyenlítője felett delel.

EZ IS ÉRDEKELHET Őszi napéjegyenlőség 2026: erre a napra esik idén, egyre közeledik a csillagászati ősz Mikor következik be 2026-ban az őszi napéjegyenlőség, és hogyan kapcsolódik hozzá a csillagászati ősz kezdete? Összegyűjtöttük a tudnivalókat a következő nap-éj egyenlőségről.

Szeptember 24. - A Vénusz eléri legnagyobb fényességét az esti égen: a polgári szürkület végén lenyugvó bolygót naplementekor 4,6 fokos magasságban figyelhetjük meg a nyugati égbolton. A nappali égen, 17:50-kor még 10 fokos magasságban látszik, így érdemes akkor megkeresni. A -4,8 magnitúdós látszó fényességű, 43 ívmásodperces látszó átmérőjű Vénusz a nappali égen, 14:41-kor delel 23 fokos magasságon, 36 fokos elongáció mellett.

Szeptember 25. - A Castor, a Pollux és a Mars együttállása: hajnali 5:20-kor egy vonalba ér az 1,1 magnitúdós látszó fényességű Mars az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillagával olyan módon, hogy a vörös bolygó a Pollux alatt 7,4 fokkal látszik majd. Mindez a horizont felett 44 fokkal történik.

Szeptember 26. - A Szaturnusz és a telihold együttállása: 23:00-kor laza együttállásba lép a teli fázisát este 18:49-kor elérő Hold, valamint a Szaturnusz. A gyűrűs bolygót 7,5 fokkal balra lefelé találhatjuk majd Holdunktól, a horizont felett 37 fokkal.

Szeptember 30. - A Fiastyúk és a Hold együttállása fedésekkel fűszerezve: este 21:00-kor a 80%-os fázisú Hold szoros együttállásba kerül a szabad szemmel is látható Fiastyúkkal. Ebben az időpontban a nyílthalmaz Pleione nevű csillaga a Hold peremétől 27 ívpercre, jobbra látszik majd, a horizont felett 9 fokkal.

Korábban, este 20:04 és 20:58 között pedig hat csillagfedést figyelhetnek meg a távcsőtulajdonosok. Fontos megjegyezni azonban, hogy a Hold 20:04-kor még csak 1 fokos magasságban lesz, s a fedési események végére is csak 9 fokon látszik majd, így a megfigyeléshez fontos olyan helyet választani, ahol a keleti horizontot nem takarják akadályok.

Tapasztalt észlelőknek javasolt, nehezebben megfigyelhető, gyakran binokuláros vagy távcsöves jelenségekről, bolygóhold és kisbolygó jelenségekről, a Hold csillagfedéseiről, és a bolygók augusztusi láthatóságáról bővebben a csillagvizsgáló cikkében, itt lehet olvasni. Ezek közül több jelenség észleléséhez nagyobb tapasztalat szükséges.