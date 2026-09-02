Itt az új, legális rezsitükk: így faraghatnak le a villanyszámlából az élelmes magyarok

2026. szeptember 1-jétől önkéntes alapon igényelhetik az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelek a dinamikus tarifaként ismert D árszabást. Azoknak lehet érdemes a jövőre életbe lépő tarifát mellett dönteniük, akik a kedvezményes sávhatár feletti árammennyiséget fogyasztanak, és felhasználásuk jelentős részét az alacsonyabb piaci árú időszakokra tudják időzíteni. A konstrukció bevezetését az időjárásfüggő megújuló energiaforrások egyre nagyobb szerepe indokolja, a fogyasztás rugalmas alakítását a jelenlegi energiapiaci környezet is felértékeli.

Az európai és a hazai energiapiacon az elmúlt években jelentősen átalakultak a termelési és fogyasztási viszonyok. Az energiabiztonság továbbra is kiemelt szempont, miközben a hazai villamosenergia-rendszerben folyamatosan nő a naperőművek szerepe, amely egyre nagyobb különbségeket eredményezhet az egyes napszakokban rendelkezésre álló villamos energia mennyiségében és piaci árában.

Az extrém időjárási helyzetek, a paksi termelés körüli kihívások és a hazai áramigények alakulása mellett ezért is válik egyre fontosabbá, hogy a fogyasztás bizonyos része rugalmasan alkalmazkodjon a rendszer aktuális helyzetéhez. A dinamikus tarifa ezt a rugalmasságot ösztönözheti: lehetőséget teremt arra, hogy az ügyfelek a nagyobb fogyasztású berendezéseik működtetését tudatosan azokra az időszakokra időzítsék, amikor több villamos energia áll rendelkezésre, így kedvezőbbek a piaci árak is.



A 2027. január 1-jétől életbe lépő dinamikus tarifa 2026. szeptember 1-jétől már igényelhető. Bevezetése új lehetőséget kínál azoknak az ügyfeleknek, akiknek a villamosenergia-fogyasztása meghaladja a kedvezményes sávhatárt, és fogyasztásuk egy részét rugalmasan tudják alakítani. A konstrukció lényege, hogy az MVM a kedvezményes sávhatárig továbbra is az adott területen érvényes, fix A1 árszabás szerinti kedvezményes áron számolja el a fogyasztást, az ezt meghaladó mennyiségre pedig a villamosenergia-piaci árak változását követő, rugalmas D egységárat alkalmazza.

Az ügyfelek saját fogyasztási szokásaik és lehetőségeik alapján dönthetnek arról, hogy igénybe kívánják-e venni a dinamikus tarifát. Ha meggondolnák magukat, visszatérhetnek az egyetemes árazáshoz.

Lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh/év, míg az egyetemes szolgáltatásban vételező mikrovállalkozásoknál 4606 kWh/év. A dinamikus tarifa elsősorban azok számára jelenthet kedvező megoldást, akiknek a fogyasztása meghaladja ezt a mennyiséget, és vannak olyan, jellemzően nagyobb energiaigényű berendezéseik – például elektromos járművek töltője, klímaberendezések –, amelyek használata rugalmasan időzíthető. Ha ezek működtetését az alacsonyabb piaci árú időszakokra ütemezik – például napközbeni időszakra, amikor magasabb lehet a megújuló energiaforrásból származó termelés –, azzal kedvezőbb egységárat érhetnek el.



A konstrukció ugyanakkor tudatosabb energiafelhasználást igényel: a sávhatár felett elfogyasztott villamos energia ára nem fix, hanem rugalmasan követi a piaci árak alakulását. Ezért leginkább azok számára lehet megfelelő, akik figyelemmel kísérik fogyasztásukat, és annak egy részét képesek rugalmasan időzíteni.

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A dinamikus tarifa nemcsak az érintett ügyfelek számára teremthet megtakarítási lehetőséget, hanem hozzájárulhat a villamosenergia-rendszer rugalmasabb működéséhez is. Ha a fogyasztás egy része az alacsonyabb terhelésű vagy nagyobb termelésű időszakokra helyezhető át, az segítheti a termelés és a fogyasztás egyensúlyának megteremtését, hozzájárulhat a megújuló energiaforrások hatékonyabb integrációjához.