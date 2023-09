Szűkül a tér a magyar lakáspiacon: úgy dobják a vevők után az ilyen házakat, kutyának se kellenek

A családi házak is kivették részüket az ingatlanpiaci visszaesésből az elmúlt egy évben. A legnagyobb alkuk pont ebben a szegmensben jelentek meg, ugyanakkor még azt sem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy egy olcsón hirdetett családi ház biztosan vevőre talál.

Úgy keresnek most ingatlant az érdeklődők, hogy ha teljes mértékben felújított, akkor se kerüljön 50 millió forintnál többe. A felújítandó családi házak viszont még akkor sem érdeklik a vevőket, ha akár 29 millió forintért kínálják őket a szigetszentmiklósi óvárosi vagy a Duna-parti részeken - mondta Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan csepeli és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője. Ugyanakkor az újépítésű ingatlanokra gyakorlatilag “nulla” most a kereslet, ami a túl magas árakkal áll összefüggésben - tette hozzá.

Kántor Istvánné, az ingatlanközvetítő X. és XVII. kerületi irodája szakmai vezetője is azt tapasztalta, hogy a vevők az elmúlt egy évben jellemzően az 50 milliós árszintig szerettek volna családi házat vásárolni Kelet-Pesten és annak agglomerációjában az elmúlt hónapokban.

Ha egy kicsit északabbra nézünk körül, akkor némileg más kép bontakozik ki. Azt látjuk, hogy intenzívebb mozgást a családi házak, ikerházak piacán egészen 80 millió forintos árszintig érzékelnek az ingatlanközvetítők: ennyiért pedig már lehet kapni családi házat a XVI. kerületben, még ha az felújításra is szorul - mutatott rá Sebestyén Tamás, az ingatlanközvetítő XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője. A kerületben egyébként széles a kínálat: a kisebb házrészektől, sorházaktól indul - melyek nagyon ritkán, de akár 30 millióért is megvásárolhatók voltak -, és egészen a nagy, 150-180 milliós luxus-jellegű házakig tart.

Rencsevics Mária, az ingatlanközvetítő XIX., XX. és XXIII. kerületi irodájának szakmai vezetője ugyanakkor arra az új jelenségre hívta fel a figyelmet, hogy a három dél-pesti kerületben a kétgenerációs családi házak iránt - melyekből elég sok található errefelé - az elmúlt hónapokban ismét megnövekedett a kereslet, azon okból, hogy az egyedül maradt szülőknek ne kelljen külön ingatlant fenntartania. Ennek ellenére a nem túl nagy méretű családi házak iránt nagyobb kereslet mutatkozik - derült ki szavaiból.

Nagy Csaba, az ingatlanközvetítő dél-budai régiós irodáinak szakmai vezetője szerint a budai oldalon Nagytétényben 60 millió forintig mutatkozott jelentősebb kereslet a házak iránt, míg Budafokon 80-90 millió forint volt a lélektani határ. Ezek jelenleg keresett lokációk Dél-Budán, különösen Nagytétény Érddel határos része. Utóbbi a legolcsóbb terület errefelé, miközben még Budapesten belül található, ami sok vevőnek megnyugtató érzés.

A XI. kerületben ugyanakkor már felkúszik 100 millió forint fölé a vevők által házvásárlásra szánt összeg, de ezért az összegért nem sok mindent lehetett kapni. Azt is hozzátette, hogy a családi házak piacán lehetett a legnagyobb alkukkal találkozni.

Marosvölgyi Gabi is így látja, amire egy példát is említett: egy szép, reális áron 62 millió forintért kínált családi házra érkezett egy 56 millió forintos ajánlat, amit annak tulajdonosa nem fogadott el. Ugyanakkor adott el az ingatlanközvetítő korábban úgy családi házat Szigetszentmiklóson 48 millió forintért, hogy egyáltalán nem volt alku a folyamatban. Tehát az alku azért mindig függ attól is, hogy mennyire reális hirdetési árról beszélünk.

Nagy Csaba viszont azt is megjegyezte, hogy a piacon most nagyon kevés “energiahatékony” ingatlannal találkozni, melyeket rendkívül magas árakon kínálnak a tulajdonosok, ennek ellenére ezek gyakorlatilag alku nélkül kelnek el. Balla Frigyes, az ingatlanközvetítő IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője is azt tapasztalta, hogy az elmúlt hónapokban nagyon keresettek voltak a gazdaságos családi házak, melyek fűtésüket tekintve belefértek a rezsivédett kategóriába.

Ha egy kicsit távolabbra tekintünk, akkor a Velencei-tó ingatlanpiacán a házaknál 500 ezer és 1 millió forint közötti négyzetméterárakat láthatunk, vagyis jelentős a szórás - hívta fel a figyelmet dr. Kovács Csaba, az ingatlanközvetítő agárdi irodájának szakmai vezetője. A Balaton ingatlanpiaca kapcsán ugyanakkor Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának vezetője megjegyezte, hogy a 40-50 négyzetméteres, önálló nyaralókat keresték leginkább a vevők, 40-60 millió forintért. Emellett jellemző, hogy a jelentősen megdrágult lokációk helyett a relatíve olcsóbb helyszíneken néztek körül, így például Balatonfüred helyett a Káli-medencében vagy Balatonalmádiban, ahol a szakértő szerint remek ajánlatokat lehetett kifogni.

Ami az értékesítési időt illeti, családi házaknál átlagosan fél évről beszélhetünk, ami ugyanakkor nem jelenti azt, hogy egy házat ne lehetett volna eladni akár hetek alatt is - mondta Rácz Gyula László, az ingatlanközvetítő XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője. Az eladás gyorsasága mindig ártól és az ingatlan egyéb jellemzőitől függ: egy erkély vagy egy első, második emeleti elhelyezkedés most is keresettnek számít, ahogy az is, ha felújított, újszerű az adott lakás.