Itt lehet még olcsón vízparti nyaralót venni itthon: az élelmesek már rég nem számolnak a Balatonnal

Összességében emelkedtek az árak Magyarország kiemelt üdülőövezeteinek lakóingatlan- és üdülőpiacain 2023-ban, azonban az egyes üdülőkörzetekben változatosan alakulnak az árak – derül ki az MBH Indexből. A Dunakanyarban több mint 30 százalékkal nőtt a négyzetméterenként fizetett átlagár, ahogy a Balatonnál és a Mecsek-Villány térségben is jelentős volt az áremelkedés. A Tisza-tó környékén és a Mátra-Bükk térségben azonban továbbra is kedvezőbb árakon lehet ingatlanhoz jutni.

Az MBH Jelzálogbank szakértői szerint tavaly összességében növekedtek a fajlagos árak hazánk üdülőkörzeteiben. Az övezetek közül a Dunakanyarban a 30 százalékot is meghaladta az áremelkedés, de a Balatonnál és a Mecsek-Villány üdülőövezetben is 10 százalék feletti, míg a Mátra-Bükkben és Budapesten 6-7 százalék körüli növekedés volt tapasztalható. Az üdülőövezetek közül a Velencei-tó-Vértes térségben és Sopron-Kőszeghegyalján viszont alig változtak az árak.

„A javuló gazdasági kilátások és a mérséklődő kamatszintek hatására idén többen dönthetnek ingatlan vásárlása mellett, akár saját részre, akár befektetési céllal. A növekvő kereslet az árak emelkedésének irányába hathat, ez az árnövekedés pedig nagymértékben befolyásolhatja, hogy milyen hozamot eredményezhet egy ingatlanbefektetés. 2024 első hónapjaiban jelentős élénkülést tapasztaltunk a hitelezési piacon, az új jelzáloghitel kihelyezések országos volumene áprilisban már 128,6 milliárd forintot mutatott, ami 88 százalékos növekedést jelent 2023 decemberéhez képest. Az év hátralevő részében további élénkülésre számítunk a jelzáloghitel-piacon a jelenlegi kamatszinten, hiszen sokan úgy látják, hogy az ingatlanárak emelkedésére tekintettel nem érdemes tovább kivárni a hitel felvételével” – mondta Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezetője.

Széles skálán mozognak az ingatlanárak a nyolc kiemelt üdülőövezetben

Az üdülőkörzetek között továbbra is jelentős különbség mutatkozik az árakat tekintve: a legdrágább körzet változatlanul Budapest, ahol a 900 ezer forintot is meghaladták a négyzetméterenként fizetett összegek. A Balatonnál mintegy 850 ezer forintot kellett fizetni négyzetméterenként, a Dunakanyarban pedig hozzávetőleg 600 ezer forintot. A legolcsóbb üdülőkörzet továbbra is a Tisza-tó környéke, ahol 200 ezer forint körül alakulnak a négyzetméterárak, emellett a Mátra-Bükkben szintén alacsonyan maradtak, 370 ezer forinthoz közelítettek az árak.

Az elemzők a 2022-2023-as időszak mellett tíz, illetve öt évre visszamenőleg is vizsgálták az üdülőövezetek átlagos árainak alakulását. Az ingatlanárak ebben az időszakban a Velencei-tó-Vértes üdülőövezetben és Budapesten több mint négyszeresükre nőttek, míg a Mecsek-Villány, a Balaton, a Mátra-Bükk és a Dunakanyar üdülőövezetekben három és félszeres volt az árnövekedés. A Tisza-tónál és Sopron-Kőszeghegyalján emelkedtek a legkevésbé – körülbelül háromszoros növekedéssel – az árak. Az elmúlt öt évet tekintve ugyanakkor a Tisza-tavat (187%) és a Balatont (149%) jellemezte a legnagyobb átlagos áremelkedés.

Az elmúlt öt év alatt a Fonyódi járásban volt a legnagyobb az árnövekedés

Hazánk népszerű üdülőhelyszíne, a Balaton ingatlanárai egyre közelebb kerülnek a Budapesten fizetendő árakhoz, a part menti területek pedig különösen drágának számítanak. Ugyanakkor az egyes településeken lényeges különbségek fedezhetők fel az ingatlanok árazásában. Míg a Siófoki, a Fonyódi és a Balatonfüredi járás part menti részein elhelyezkedő ingatlanok négyzetméteréért csaknem 1 millió forintot kellett fizetni tavaly, addig ugyanezen part menti részek négyzetméterárai a Keszthelyi járás esetén 600 ezer forint körül alakultak, a Tapolcai járás esetében pedig a 400 ezer forintot sem haladták meg. Az elmúlt öt év alatt a legnagyobb árnövekedés a Fonyódi járásban volt tetten érhető, ahol közel három és félszeresére növekedtek az ingatlanárak, míg a Balatonalmádi járásban duplázódtak, a Siófoki járásban is több mint másfélszeresükre nőttek az árak.

A vízparti üdülőkörzetek vizsgált településein az elmúlt évekhez hasonlóan a Balaton melletti települések bizonyultak a legdrágábbnak: Balatonlellén, Siófokon, Zamárdiban és Fonyódon is meghaladta az egymillió forintot az átlagár. Balatonfüreden ennél kicsivel kevesebbet, 900 ezer forintot kellett fizetni, míg a Balatonparti települések között a legolcsóbbnak számító Keszthelyen mintegy 600 ezer forintot fizettek a vevők a lakó- és az üdülőingatlanok négyzetméteréért. A Velencei-tó melletti települések közül Gárdonyban mintegy 700 ezer forintot, Velencén 600 ezer forintot kértek el az ingatlanok négyzetméteréért. Továbbra is a Tisza-tó mellett a legalacsonyabbak az árak, Tiszafüreden például jócskán 300 ezer forint alatt maradt az átlagár. Az elmúlt tíz évet tekintve Siófok ingatlanárai drágultak a legnagyobb mértékben, amelyet Balatonfüred, Keszthely és Gárdony árai követtek a sorban, a legkevésbé pedig Hévíz árai változtak öt- és tízéves viszonylatban is.

Az új ingatlanok árait tekintve a Balatonparton több település árai is meghaladják a budapesti ingatlanokét. Idén az év első negyedévében Balatonakarattyán átlagosan 2,4 millió forintot kellett fizetni a lakások négyzetméteréért, amelyet Alsóörs, Zamárdi és Balatonföldvár követett. Az új lakások árazásánál a víz közelsége az egyik legfontosabb tényező, amely jelentősen megnövelheti az ingatlanok értékét.

Kis magyar lakhatási valóság

Hosszú évek óta gyakorlatilag töretlen hazánkban az ingatlandrágulás. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy soha nem volt ekkora kontraszt a legkevesebb és a legtöbb pénzből ingatlant vásárlók között, mint most. Ezzel párhuzamosan tudjuk azt is, hogy tavaly 17 százalékkal emelkedett a budapesti központi elhelyezkedésű lakások bérleti díja 2022-höz képest, ezzel a magyar főváros az európai uniós fővárosok között a középmezőnyben van.