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Otthon

Ezen a 25 településen lesz szúnyoggyérítés a héten: elszaporodtak az inváziós fajok, muszáj lépni kell

Pénzcentrum
2026. augusztus 10. 15:29

A tavak és folyók alacsony vízszintje és az aszályos időjárás miatt a hazai szúnyogfajok egyedszáma minimálisra csökkent. Egyre több területen tapasztalható viszont az inváziós szúnyogfajok jelenléte. Ezek a hőségben és nappal is aktívak maradnak, kellemetlenné téve a kint tartózkodást. Elterjedésük országossá vált, a kertvárosi övezetekben jelenlévő szúnyogártalmat főleg az ázsiai tigrisszúnyog okozza - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

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A hazai szúnyogok kifejlődéséhez alkalmas élőhely csupán néhány mocsaras terület és holtág maradt, Békés megyében ezeket légi biológiai módszerrel, míg Pest megye déli részén földi biológiai technológiával kezelik a szakemberek - írta közleményében az OKF.

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Az alkalmazott készítmény egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmaz, amit a vízbe juttatnak. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, ebben a mennyiségben minden más élőlényre ártalmatlan. A tigrisszúnyogok lárvái ezzel szemben a lakókörnyezetünkben, főként magántelkeken lévő kisebb vizekben fejlődnek. Akár locsolás után a virágcserépben lévő vízben, egy eldugult ereszcsatornában, állatoknak kihelyezett itatótálakban is tömegesen fejlődnek a lárvák.

Mivel a ház körüli kisebb vizeknél a szervezett biológiai gyérítés nem lehetséges, csak az emberek odafigyelésével és aktív közreműködésével csökkenthető a szúnyogok terjedése.

A tigrisszúnyogok jelenléte miatt Budapesten a III., IV. és XXIII. kerületben, illetve Balaton-parti települések egyes részein a kifejlett szúnyogok ellen szükségessé vált a földi permetezés - áll az OKF közleményében.

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Ahogy mindig, az OKF most is közzétette, hol várható pontosan szúnyoggyérítés a héten és mekkora területet érint. Az aktuális heti tájékoztató szerint az alábbi települések érintettek:

  • Alsóörs - 100 hektár
  • Alsópáhok - 80 hektár
  • Aszófő - 50 hektár
  • Balatonakarattya - 250 hektár
  • Balatonboglár - 350 hektár
  • Balatonfenyves - 460 hektár
  • Balatonföldvár - 170 hektár
  • Balatonfüred - 100 hektár
  • Balatonkenese - 70 hektár
  • Balatonkeresztúr - 300 hektár
  • Balatonlelle - 330 hektár
  • Balatonmáriafürdő - 320 hektár
  • Balatonszárszó - 250 hektár
  • Balatonvilágos - 110 hektár
  • Bóly - 240 hektár
  • Budapest III. - 500 hektár
  • Budapest IV. - 500 hektár
  • Budapest XXIII. - 500 hektár
  • Keszthely - 100 hektár
  • Nagyharsány - 100 hektár
  • Paloznak - 50 hektár
  • Siófok - 700 hektár
  • Szántód - 40 hektár
  • Tihany - 150 hektár
  • Zalakaros - 150 hektár
  • Zamárdi - 230 hektár
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A következő napokban nyolc megye negyvenhárom településén lesznek kezelések.
Címlapkép: Getty Images
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