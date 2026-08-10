Ezen a 25 településen lesz szúnyoggyérítés a héten: elszaporodtak az inváziós fajok, muszáj lépni kell

A tavak és folyók alacsony vízszintje és az aszályos időjárás miatt a hazai szúnyogfajok egyedszáma minimálisra csökkent. Egyre több területen tapasztalható viszont az inváziós szúnyogfajok jelenléte. Ezek a hőségben és nappal is aktívak maradnak, kellemetlenné téve a kint tartózkodást. Elterjedésük országossá vált, a kertvárosi övezetekben jelenlévő szúnyogártalmat főleg az ázsiai tigrisszúnyog okozza - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

A hazai szúnyogok kifejlődéséhez alkalmas élőhely csupán néhány mocsaras terület és holtág maradt, Békés megyében ezeket légi biológiai módszerrel, míg Pest megye déli részén földi biológiai technológiával kezelik a szakemberek - írta közleményében az OKF.

Az alkalmazott készítmény egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmaz, amit a vízbe juttatnak. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, ebben a mennyiségben minden más élőlényre ártalmatlan. A tigrisszúnyogok lárvái ezzel szemben a lakókörnyezetünkben, főként magántelkeken lévő kisebb vizekben fejlődnek. Akár locsolás után a virágcserépben lévő vízben, egy eldugult ereszcsatornában, állatoknak kihelyezett itatótálakban is tömegesen fejlődnek a lárvák.

Mivel a ház körüli kisebb vizeknél a szervezett biológiai gyérítés nem lehetséges, csak az emberek odafigyelésével és aktív közreműködésével csökkenthető a szúnyogok terjedése.

A tigrisszúnyogok jelenléte miatt Budapesten a III., IV. és XXIII. kerületben, illetve Balaton-parti települések egyes részein a kifejlett szúnyogok ellen szükségessé vált a földi permetezés - áll az OKF közleményében.

Ahogy mindig, az OKF most is közzétette, hol várható pontosan szúnyoggyérítés a héten és mekkora területet érint. Az aktuális heti tájékoztató szerint az alábbi települések érintettek: