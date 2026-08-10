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Ezen a 25 településen lesz szúnyoggyérítés a héten: elszaporodtak az inváziós fajok, muszáj lépni kell
A tavak és folyók alacsony vízszintje és az aszályos időjárás miatt a hazai szúnyogfajok egyedszáma minimálisra csökkent. Egyre több területen tapasztalható viszont az inváziós szúnyogfajok jelenléte. Ezek a hőségben és nappal is aktívak maradnak, kellemetlenné téve a kint tartózkodást. Elterjedésük országossá vált, a kertvárosi övezetekben jelenlévő szúnyogártalmat főleg az ázsiai tigrisszúnyog okozza - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).
A hazai szúnyogok kifejlődéséhez alkalmas élőhely csupán néhány mocsaras terület és holtág maradt, Békés megyében ezeket légi biológiai módszerrel, míg Pest megye déli részén földi biológiai technológiával kezelik a szakemberek - írta közleményében az OKF.
Az alkalmazott készítmény egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmaz, amit a vízbe juttatnak. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, ebben a mennyiségben minden más élőlényre ártalmatlan. A tigrisszúnyogok lárvái ezzel szemben a lakókörnyezetünkben, főként magántelkeken lévő kisebb vizekben fejlődnek. Akár locsolás után a virágcserépben lévő vízben, egy eldugult ereszcsatornában, állatoknak kihelyezett itatótálakban is tömegesen fejlődnek a lárvák.
Mivel a ház körüli kisebb vizeknél a szervezett biológiai gyérítés nem lehetséges, csak az emberek odafigyelésével és aktív közreműködésével csökkenthető a szúnyogok terjedése.
A tigrisszúnyogok jelenléte miatt Budapesten a III., IV. és XXIII. kerületben, illetve Balaton-parti települések egyes részein a kifejlett szúnyogok ellen szükségessé vált a földi permetezés - áll az OKF közleményében.
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Ahogy mindig, az OKF most is közzétette, hol várható pontosan szúnyoggyérítés a héten és mekkora területet érint. Az aktuális heti tájékoztató szerint az alábbi települések érintettek:
- Alsóörs - 100 hektár
- Alsópáhok - 80 hektár
- Aszófő - 50 hektár
- Balatonakarattya - 250 hektár
- Balatonboglár - 350 hektár
- Balatonfenyves - 460 hektár
- Balatonföldvár - 170 hektár
- Balatonfüred - 100 hektár
- Balatonkenese - 70 hektár
- Balatonkeresztúr - 300 hektár
- Balatonlelle - 330 hektár
- Balatonmáriafürdő - 320 hektár
- Balatonszárszó - 250 hektár
- Balatonvilágos - 110 hektár
- Bóly - 240 hektár
- Budapest III. - 500 hektár
- Budapest IV. - 500 hektár
- Budapest XXIII. - 500 hektár
- Keszthely - 100 hektár
- Nagyharsány - 100 hektár
- Paloznak - 50 hektár
- Siófok - 700 hektár
- Szántód - 40 hektár
- Tihany - 150 hektár
- Zalakaros - 150 hektár
- Zamárdi - 230 hektár
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