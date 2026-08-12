2026. augusztus 13. csütörtök Ipoly
20 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A régi kommunista lakótömbök felújítása és korszerűsítése hatással van Budapest III. kerületére, amint az a szomszédos dombról is látható
Otthon

Ember legyen a talpán, aki ma ilyen budapesti lakást akar eladni: nagyon ráfázhat, ha nem elég gyors valaki

Pénzcentrum
2026. augusztus 12. 18:33

2026 júliusában a hazai lakáspiac azon a pályán maradt, amelyet az első félév kirajzolt. A forgalom éves összevetésben lényegében stagnál, a kereslet a nyári szezonnak megfelelően visszafogott, a vevői szerkezet átalakulása viszont töretlenül folytatódik.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Duna House becslése szerint júliusban 9 292 lakóingatlan cserélt gazdát. Ez a júniusi szintnél 5,8 százalékkal alacsonyabb, ami a nyári hónapokra jellemző visszaesést követi, a tavalyi júliusi értéktől viszont mindössze 2,1 százalékkal marad el. A forgalom tehát éves alapon gyakorlatilag egy helyben áll, sem a márciusi átmeneti megugrás, sem a tavalyi mélypont nem ismétlődik - írja közleményében a vállalat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kereslet oldaláról a kép változatlanul óvatos. A keresletindex 64 ponton állt, pontosan a júniusi szinten, ami a nyári szezonális visszafogottságot tükrözi és elmarad a korábbi évek júliusi szintjeitől. A fővárosi kerületek iránti érdeklődés éves összevetésben szinte mindenütt mérséklődött, a legkeresettebb kerület továbbra is a XIII. A júliusi adatok legmarkánsabb üzenete a vevői kör átalakulása, amely éves összevetésben most a legszembetűnőbb.

A budapesti vevők között az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 12 százalékról 40 százalékra ugrott, miközben a befektetési célú vásárlás 41-ről 27 százalékra esett vissza. A vevők egyben fiatalodtak is: a 20-30 évesek aránya megduplázódott. Az Otthon Start Program tavaly nyár vége óta tartó hatása a nyári hónapban sem gyengült, éves összevetésben itt látszik a legerősebben.

Ez az árérzékenyebb, saját célú vevői kör a piac működését is átformálja. A budapesti panellakások értékesítési ideje tovább romlott: Budán egy év alatt 55 napról 90 napra nőtt az az idő, amennyi egy panel eladásához kell. A vidéki panelnél alig változott a helyzet, így a főváros egykori leggyorsabb szegmense ma jóval lassabban talál vevőre, mint a vidéki. A vevők alkupozíciója a vidéki használt téglapiacon a legerősebb, ahol 7 százalék körüli az árengedmény.

Az árak alakulásában nincs fordulat: a fővárosban és vidéken egyaránt a korábbi szinteken, magasan alakultak a négyzetméterárak, miközben a minőségi kép Budapesten a legjobb, a vidéki régiókban vegyesebb.

Összességében a júliusi hónap a féléves mérleg folytatása: a piacot nem a forgalom bővülése, hanem a kereslet átrendeződése mozgatja. A magas árszint mellett a saját célú, fiatalabb vevők vették át a fővárosi piac irányítását, a befektetők pedig fokozatosan hátrébb húzódnak, így a következő hónapok kérdése, hogy ez az új egyensúly mennyire tartós.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakásvásárlás #lakáspiac #duna house #ingatlanpiac #fiatalok #panellakás #lakásárak #befektetők #otthon start #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:03
21:32
20:58
20:33
20:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 12.
Erről kevesen tudnak, pedig fizeti az egészségpénztár: rengeteg magyar költött fölöslegesen vagyonokat
2026. augusztus 11.
Súlyos krízis közeleg a magyar családokban: erre a rejtett teherre szinte senki sincs felkészülve
2026. augusztus 12.
Felejtsd el a megszokott nyaralóhelyeket: ez a csodás európai sziget lett a világ új kedvenc úti célja
2026. augusztus 12.
Kiderült a csonttörések sötét titka: ennél a sérülésnél nagyon ráfázhatnak a nők
2026. augusztus 12.
Agyad eldobod, milyen robotokat fejlesztenek a hazai laborokban: tényleg elvehetik hamarosan a magyarok munkáját?
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 13. csütörtök
Ipoly
33. hét
Augusztus 13.
A balkezesek világnapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ez a 7 megye lélegezhet fel elsőként a kibírhatatlan kánikulából: 5 megyében tart ki a legtovább a hőség, ahol még pénteken is kutya meleg lesz
2
1 hete
Már csak ez hiányzott: több tucat településen jön áramszünet - itt az MVM teljes listája
3
2 hete
Felgyulladt Budapest a kánikula közepén: házak lángolnak, hatalmas erők vonultak ki
4
3 hete
Keserű jövő vár a magyar fiatalokra: több mint felük már elengedte a saját lakást, sosem engedhetik meg maguknak
5
5 napja
Működik a legális áramtrükk: így spórolnak tízezreket a legmelegebb napokon az élelmes magyarok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hirdetmény
A pénzügyi termékek tájékoztatója. Alaposan olvassuk el a szerződés aláírása előtt, hiszen a fő és kisebb költségeket is itt találjuk. A bankok a fiókjukban függesztik ki, de a honlapjukon is elérhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 12. 20:58
A Skandináv lottó nyerőszámai a 33. héten
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 12. 18:02
Kvíz: Mit adtak nekünk a rómaiak? Lássuk, mennyire ismered az ókori Róma örökségét!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 12. 20:29
190 éve nem látott hőség pusztít ebben a térségben