Kiderültek az utolsó lomtalanítási dátumok: ez a négy kerület készülhet, októberben és novemberben lesz az éves lomtalanítás

Kiderültek az utolsó fővárosi lomtalanítási dátumok. A Mohu az egyes kerületek dátumait nagyrészt egyesével tette közzé honlapján az év során. Most, hogy a VII., IX., XVI. és a XVII. kerület lomtalanítási dátumai is megjelentek a honlapon, teljessé vált a budapesti lomtalanítási naptár 2026-ban. Mind a négy kerület sorra kerül december 3-ig, a legtöbb körzet novemberben. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében a lakosok csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki a lomokat. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!

Ebben a cikkben a VII., IX., XVI. és a XVII. kerület lomtalanítási dátumait ismertetjük, az összes további budapesti lomtalanítási dátumot pedig ebben a cikkben gyűjtöttünk össze. Ha ebben a cikkben, amit most olvasol, nem találod a saját kerületed, nézd meg a fenti linken. Az I., IV., V., VIII., X., XI., XIII., XIV., XV., XIX., XXI., XXII., és a XXIII. kerületben már megtörtént a lomtalanítás, a II. kerületben cikkünk megjelenésének pillanatában éppen zajlik. A III., VI., VII., IX., XII., XVI., XVII., XVIII., és XX. kerületek pedig ezután kerülnek majd sorra december 3-ig.

Mutatjuk, mikor viszik el a lomokat a VII., IX., XVI. és a XVII. kerületekben, melyek október végére, novemberre és december elejére maradtak. Az egyes kerületben a körzetekre vonatkozó pontos dátumokat a kerület sorszáma szerinti sorrendben tesszük közzé (nem aszerint, melyik fog előbb következni).

VII. kerület lomtalanítás - Erzsébetváros, Budapest 7. kerület lomtalanítás, 2026

november 20-21.

A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a 7. kerületben november 20. és 21. között lesz lomtalanítás. A kerületben összesen 2 körzet lesz, melyek az alábbi térképen láthatók. Az ezekhez tartozó pontos dátumok:

1. körzet: november 20., péntek

2. körzet: november 21., szombat

Lomtalanítás 9. kerület, Budapest 2026 - Ferencváros

október 26. - november 5.

A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a 9. kerületben október 26. és november 5. között lesz lomtalanítás - csaknem egy hónappal korábban mint tavaly. A kerületben változott a körzetek száma is: a tavalyi 5 körzet helyett 6 körzet lesz idén, melyek pontos beosztása az alábbi térképen láthatók. Az ezekhez tartozó dátumok:

1. körzet: október 26., hétfő

2. körzet: október 27., kedd

3. körzet: október 28., szerda

4. körzet: november 3., kedd

5. körzet: november 4., szerda

6. körzet: november 5., csütörtök

Lomtalanítás Budapest 16. kerületben 2026-ban

november 8-19.

A XIV. kerületben tavaly augusztus 5. és 18. volt lomtalanítás, ehhez képest elég nagy változás, hogy 2026-ban november 8. és 19. közötti időszakra tolódott. Ez némileg eltér a kerület honlapján korábban közzétett információtól, mely november 9-20. időszakot jelölte ki a lomtalanításra. Idén is összesen 10 körzet lesz a Mohu tájékoztatása szerint, melyek az alábbi térképen láthatók. Az ezekhez tartozó pontos dátumok:

1. körzet: november 8., vasárnap

2. körzet: november 9., hétfő

3. körzet: november 10., kedd

4. körzet: november 11., szerda

5. körzet: november 12., csütörtök

6. körzet: november 15., vasárnap

7. körzet: november 16., hétfő

8. körzet: november 17., kedd

9. körzet: november 18., szerda

10. körzet: november 19., csütörtök

XVII. kerület lomtalanítás - Rákosmente, Budapest 17. kerület lomtalanítás, 2026

november 22. - december 3.

A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a 17. kerületben november 22. és december 3. között lesz lomtalanítás. A kerületben összesen 10 körzet lesz, melyek az alábbi térképen láthatók. Az ezekhez tartozó pontos dátumok:

1. körzet: november 22., vasárnap

2. körzet: november 23., hétfő

3. körzet: november 24., kedd

4. körzet: november 25., szerda

5. körzet: november 26., csütörtök

6. körzet: november 29., vasárnap

7. körzet: november 30., hétfő

8. körzet: december 1., kedd

9. körzet: december 2., szerda

10. körzet: december 3., csütörtök

Fontos változás a 2026 lomtalanítás kapcsán, hogy idén már dobnak be szórólapot az időpontokról! A részletes információk a havi számlához csatolt melléklettel jutnak el az ügyfelekhez, ugyanazon a csatornán, amelyen a számla is (postai vagy elektronikus úton). Ezért nem árt feljegyezni a naptárba a dátumot, ha már az nyilvános.

Mit lehet kitenni és mit nem lomtalanításkor?

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.

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Kihelyezhető:

háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami mérete miatt nem helyezhető a kukába

bútor

matrac

szőnyeg, bőrönd

nagyméretű sportszer (pl. síléc)

használati tárgy pl.: gyermekfürdető

Lapra szerelt fahulladékok külön gyűjtése Kérik, hogy a fahulladékokat az egyéb lomoktól elkülönítve helyezzék ki. A fából készült lomok szelektív begyűjtése lehetővé teszi ezen értékes anyag hatékony újrahasznosítását, ezért munkatársaink azt egyéb körülmények figyelembevétele mellett – lehetőség szerint külön célgéppel – szállítják el a lomtalanítás alkalmával.



A fahulladékok közé helyezhető: tömör fa, deszka, léc, forgácslap, lapra szerelt bútorok (a bútor részét képező zsanér, kilincs, fióksín, csavarok benne maradhatnak), OSB-lapok, rétegelt lemez, lapra szerelt faláda, rekesz, raklap. Kérik, hogy a fahulladékok közé ne helyezzen kerti zöldhulladékot, nem lapra szerelt bútort, kárpitozott bútort, egyéb anyagot tartalmazó fahulladékot (pl. rászögelt szövet, ráragasztott tükör), MDF/HDF lapot, fa nyílászárót.

Nem helyezhető ki:

a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém) építési és bontási törmelék (pl. csempe) sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs síküveg, zöldhulladék, textil ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék elektromos és elektronikai hulladék

Szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyeztése!

Kérik, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérik az is, hogy az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen lomot.

Jön az új lomtalanítási rendszer

Korábban nagy felbolydulást okozott a bejelentés, hogy megszüntetnék a lomtalanítást eddig ismert formájában. Az elképzelés az volt, hogy az utcára bizonyos időszakokban kipakolt szemét helyett házhoz lehetne kérni egyénileg a lomok elszállítását, illetve hulladékudvarokban leadni azokat. Később már azt közölték, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, hogy kétéves átmeneti időszakkal vezetik be Budapesten az új lomtalanítási rendszert: 2027. január elsejéig a kerületek dönthetnek arról, hogy a lakosaik évente egyszer a jelenlegi módon, az utcára helyezhetik-e ki a hulladékokat, vagy az új módon kijelölt gyűjtőpontokon adják le a lomokat. Ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelentette be 2025. január közepén.

A friss megállapodás szerint 2027-től működik majd az a rendszer, amelynek lényege, hogy egy regisztrációs eljárást követően a házaktól évente egyszer ingyenesen elszállítják a lomokat. Addig az átmeneti időszakban a kerületek eldönthetik, hogy a jelenlegi módon folyjon-e tovább a városrészben a lomtalanítás, vagy csatlakoznak az új rendszerhez, amelyben kijelölt gyűjtőpontokon elkülönítve is leadhatóak majd a lomok - fejtette ki. Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese hozzátette: Budapesten a lomtalanításkor 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára, és az szeretnék elérni, hogy ennek nyolcvan százaléka újrahasznosítható legyen.