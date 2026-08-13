A hiányos vagy pontatlan rendelkezés okozhat meglepetéseket, az örökösöknek lehetőségük van arra, hogy a hagyatéki eljárás során közös megegyezéssel eltérjenek a törvényes öröklési rendtől.
Hallani sem akarnak a magyarok az ilyen lakásokról: mitől ijedtek meg ennyire?
Az elmúlt fél évben a budapesti és környéki ingatlanpiacot egy látszólagos ellentmondás jellemezte, a vevők ugyanis a legolcsóbb, ugyanakkor felújítást már egyáltalán nem igénylő otthonokat keresték. A magas építőanyag-árak és munkadíjak miatt az érdeklődők kerülik a korszerűsítendő ingatlanokat, így a kereslet egyértelműen a kisebb, jó állapotú lakások, valamint a megfizethetőbb árkategóriájú, újszerű családi házak felé tolódott, miközben a nagy alapterületű ingatlanok piaca szinte teljesen leállt.
A 2026 első felében tapasztalt piaci lassulás egyik fő oka éppen ez a sajátos vevői elvárás volt - írja elemzésében a Balla Ingatlan. Az ingatlanközvetítők tapasztalatai szerint a vásárlók szinte tartanak a felújítástól, mivel a jelenlegi árszintek mellett a munkálatok költsége és időigénye rendkívül kiszámíthatatlan, sőt néha tervezhetetlen.
Emiatt a felújítandó lakások és házak értékesítése jelentősen megnehezült. A főváros egyes északi kerületeiben például az 1,2 millió forintos négyzetméterár felett gyakorlatilag megállt a kereslet, míg a dél-budai és az agglomerációs területeken is csak a 100 millió forint alatti, újszerű állapotú családi házak találtak gazdára.
A méret szintén döntő tényezővé vált: a 150 négyzetméternél nagyobb családi házak iránt drasztikusan visszaesett az érdeklődés, ha pedig nagy ritkán mégis elkeltek, az csak a jóval kisebb házak árszintjén volt lehetséges. A legkeresettebbek a másfél–háromszobás, 40–65 négyzetméteres, azonnal költözhető használt lakások, valamint az erkélyes ingatlanok lettek. A megfizethetőbb pesti kerületekben a panellakások továbbra is könnyen eladhatók maradtak, de az új építésű piacon is volt mozgás, feltéve, hogy a rendkívül árérzékeny vevők megfelelőnek ítélték az ár-érték arányt.
A befektetési célú vásárlásoknál ugyancsak a kisebb alapterület dominált. A belvárosban és a peremkerületekben egyaránt az 50–65 négyzetméter körüli, jól kiadható lakásokat keresték a leginkább. A legkisebb, 25–40 négyzetméteres garzonokra is óriási lett volna az igény, azonban ezekből minimális kínálat mutatkozott a piacon.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
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A felújítástól való általános tartózkodás alól egyedül a legalsó árszegmens jelentett kivételt a fővároson kívül. A Velencei-tó térségében élénk kereslet mutatkozott a 20–35 millió forint közötti, apróbb, akár jelentős korszerűsítésre szoruló hétvégi házak és telkek iránt. Bár ezek az ingatlanok rossz állapotban vannak, a kis alapterület miatt a felújítás költsége 8–10 millió forintból kihozható, amit a vevők még hajlandóak voltak megfizetni. A tranzakciók számát itt nem az érdeklődés hiánya, hanem a meglehetősen szűkös kínálat korlátozta.
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