Szakértők szerint a rajtaütés csak a jéghegy csúcsa.
Kezd teljesen átalakulni a hazai ingatlanpiac: ezt keresi most a legtöbb magyar
A 2026-os év második negyedéve éles regionális különbségeket és a vásárlói magatartás szembetűnő átalakulását hozta a hazai lakáspiacon.
Az OTP Ingatlanpont legfrissebb elemzése szerint a piac végleg áttért a vevői tudatosságra, az átgondolt finanszírozásra és a reális árazásra épülő működési modellre. A döntések fókuszába a jó ár-érték arány, a kedvező fenntartási költségek és a jó műszaki állapot kerültek, miközben az eladóközpontú szemléletet fokozatosan a megfontolt vevői megközelítés váltotta fel.
A fővárosi és agglomerációs ingatlanpiac a második negyedévben érezhetően új fejlődési szakaszba lépett. A kínálat bővülése nagyobb mozgásteret és választékot biztosított a vásárlóknak, ami erősítette alkupozíciójukat. A piac aktív maradt, de a korábbi impulzív vásárlásokat alapos mérlegelés váltotta fel: a vevők a végleges döntés előtt akár 15–40 ingatlant is megtekintenek, alaposan felmérve a felhozatalt.
A fővárosban a korábbi 'minden elkel' szemlélet végleg érvényét vesztette. A reális árazás vált a sikeres adásvételek elsődleges zálogává: míg a megfelelően beárazott, jó állapotú otthonok kifejezetten gyorsan vevőre találnak, a túlárazott ingatlanok iránt teljesen elenyészett az érdeklődés. Budapest az ország egyik legdinamikusabb piaca maradt, de az ügyfelek sokkal megfontoltabbak
- összegezte a tapasztalatokat Varga Dezső, az OTP Ingatlanpont budapesti régióvezetője.
A fővárosi adásvételeknél az átlagos eladási ár elérte a 68,6 millió forintot. A keresletet elsősorban az első lakásukat vásárlók dominálták, élve a támogatott hitelkonstrukciók (pl. Otthon Start) adta lehetőségekkel, míg a tisztán befektetési célú vásárlások aránya mérséklődött. A legnépszerűbb szegmensnek a 40–80 millió forint közötti, 40–60 négyzetméteres, jó elosztású és azonnal költözhető vagy felújítást nem igénylő lakások bizonyultak.
Dunántúl: északnyugati keresletélénkülés és déli portfólió-tisztulás
A Dunántúlon éles kettéválás volt megfigyelhető a második negyedévben. Az Észak-dunántúli régióban érezhetően élénkült a kereslet, amit az eladói árelvárások korrekciója és a bővülő kínálat táplált.
Észak-Nyugat-Magyarországon a reális árazás és a piaci kereslet találkozott: a magasabb árfekvésű ingatlanoknál általánossá vált az árak korrekciója, az átlagos eladási ár 44,6 millió forintra módosult. Különösen erős a kereslet a határ menti településeken, emellett Siófok és Balatonfüred térségében a prémium szegmens is stabil alapot ad
- mondja Komádi Csaba, az OTP Ingatlanpont észak-dunántúli régióvezetője.
Ezzel szemben a Dél-Dunántúlon a piaci kínálat minőségi letisztulása jellemezte a negyedévet. Bár a vásárlói óvatosság miatt az átlagos eladási ár 35,7 millió forintra korrigált, a piacon lévő ingatlanok eladhatósága érezhetően javult.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Markó Ildikó, az OTP Ingatlanpont dél-dunántúli régióvezetője szerint az itt tapasztalható piaci folyamatok azt jelzik, hogy sikerült kisöpörni a korábban felhalmozódott, túlárazott portfólióelemeket. A vásárlók rendkívül árérzékenyek, és főként a megyeszékhelyi, jó állapotú lakásokat, valamint a Falusi CSOK-kal érintett kistelepülési családi házakat keresik.
Kelet-Magyarország: családi házak dominanciája és céltudatos vásárlók
Kelet-Magyarországon a második negyedévben a megfontoltabb döntéshozatal és a családi házak egyértelmű dominanciája jellemezte a piacot. Északkelet-Magyarország és a Dél-Alföld továbbra is kiemelkedő lakossági adásvételi aktivitást mutatott.
Északkeleten a kereslet szerkezete a kisebb települések és az alacsonyabb árkategóriájú ingatlanok felé tolódott, ahol az eladott ingatlanok több mint kétharmada családi ház volt, 28,6 millió forintos átlagár mellett. A nehezedő piaci körülmények között az ügyfelek még inkább igénylik a professzionális támogatást, amit jól mutat, hogy a régióban a tulajdonosok döntő többsége kizárólagos megbízással keres minket
- ad helyzetképet Farsang Sándor, az OTP Ingatlanpont északkelet-magyarországi régióvezetője.
A Dél-Alföldön az eladott ingatlanok túlnyomó többségét (több mint 80%-át) a családi házak tették ki, az átlagos eladási ár pedig 24 millió forint körül alakult. A vásárlók köre sokkal céltudatosabbá vált.
Piros Szilvia, az OTP Ingatlanpont dél-alföldi régióvezetője úgy látja, hogy a déli régióban a nézelődőket felváltották a komoly szándékú, céltudatos vásárlók. Bár az érdeklődések száma mérsékeltebb volt, a tényleges adásvételek stabilan megvalósultak, és a vevők jelentős mértékben támaszkodtak a rendelkezésre álló finanszírozási és hitellehetőségekre.
Mi kell a sikeres adásvételhez 2026 második felében?
Az elemzés kitr rá, hogy a reális, szakértői értékbecslésen alapuló árazás az eladások kulcsa. A túlárazott ingatlanok hosszú időre beragadhatnak a kínálatba, míg a jó áron meghirdetett otthonok gyorsan gazdára találnak. Érdemes kihasználni a bővülő kínálatot és a támogatott hitelkonstrukciókat (pl. Otthon Start), kiemelt figyelmet fordítva az ingatlan energetikai állapotára és a fenntartási költségekre. A hangsúly a jó kiadhatóságú, alacsony rezsijű, modern szegmensekre, valamint a fejlődő kistérségekre és az új építésű beruházásokra helyeződik.
Az elmúlt fél évben a budapesti és környéki ingatlanpiacot egy látszólagos ellentmondás jellemezte: a vevők a legolcsóbb, ugyanakkor felújítást már nem igénylő otthonokat keresték.
A hétvégén visszatér a kánikula, az előttünk álló napokban ugyanis túlnyomóan napos, csapadékmentes időre számíthatunk, a hét utolsó napján pedig akár 37 Celsius-fokig is melegedhet...
Kiderültek az utolsó lomtalanítási dátumok: ez a négy kerület készülhet, októberben és novemberben lesz az éves lomtalanítás
Kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
Valóságos háború dúl a belvárosban az 50 forintos palackokért: elképesztő összegeket szednek össze éjszakánként a kukákból
Az 50 forintos visszaváltható palackok körül külön világ alakult ki Budapest belvárosában: éjszakánként egyre többen járják a kukákat, és vannak, akiknek már saját területük is...
Ember legyen a talpán, aki ma ilyen budapesti lakást akar eladni: nagyon ráfázhat, ha nem elég gyors valaki
2026 júliusában a hazai lakáspiac azon a pályán maradt, amelyet az első félév kirajzolt.
Az előrejelzések szerint négy-öt napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszinjte, és újra felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása.
Rögös túró és tejföl adja az ország tortája 2026-os ízvilágának alapját. Mutatjuk a győztes süteményeket.
Váratlan dolog okozhatja a legújabb energiakrízist Magyarországon? Holnap este hatalmas fordulat jön - minden egy irányba mutat
Nagy-Britanniában arra kérik a háztartásokat, hogy a napfogyatkozás idején ne használják a mosó- és mosogatógépeket.
Siralmas adatok láttak napvilágot: a magyarok többségének mindössze ennyi pénze van lakásfelújításra
A felmérés eredményei azt mutatják, hogy aki felújít, az általában saját zsebből szeretné megoldani.
A magyarok többsége elköveti ezt a hibát lakáseladásnál: a legbanálisabb dolgokon csúszik el minden - milliókat lehet bukni rajta
Bár némelyik banálisnak tűnhet, bizony, sok eladó nem figyel oda ezekre a dolgokra.
A vendégpolgárőrök az első szakaszban a rendőrség által meghatározott, közbiztonság szempontjából forrópontnak számító helyszíneken, a fogadó fővárosi polgárőrségek tagjaival közösen látnak el szolgálatot.
Élhetetlenné teszi a magyar városokat a klímaváltozás? Ezt a megoldást találták a kutatók: nem mindenkinek fog tetszeni
Hogyan védekezhetnek a magyar városok a hőség ellen? - erről értekezik egy friss tanulmány.
Ezen a 25 településen lesz szúnyoggyérítés a héten: elszaporodtak az inváziós fajok, muszáj lépni kell
A ház körüli kisebb vizeknél a szervezett biológiai gyérítés nem lehetséges, így csak az emberek odafigyelésével és aktív közreműködésével csökkenthető a szúnyogok terjedése.
A paksi helyzet rámutatott, miért lesz hosszú távon kulcskérdés a termelés, a tárolás és a felhasználás összehangolása.
Panel vagy tégla? Most jól meg kell gondolnia minden vásárlónak és eladónak, mi a következő lépése: súlyos milliók múlhatnak ezen
A panel vevői oldala most egyértelműen jobb helyzetbe került, mert nem csak az árak csökkentek, de nagyobb az alkutér is.
Megtörténtek a zajszintmérések a Sziget Fesztivál első napján: ezt kell elviselniük a lakóknak egy héten át
A fesztiválzaj tekintetében az időjárás is befolyásoló tényező.
Hogy is van ez? Hiába van a fellegekben a lakáshitelek kihelyezése, a lakásvásárlások száma az idei évben elmarad az előző években látott értékektől.
A modern berendezések egyenletes, napközbeni működtetése sokkal kevésbé terheli a villamosenergia-hálózatot, mint a felmelegedett lakások esti hűtése.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.