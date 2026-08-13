Kezd teljesen átalakulni a hazai ingatlanpiac: ezt keresi most a legtöbb magyar

A 2026-os év második negyedéve éles regionális különbségeket és a vásárlói magatartás szembetűnő átalakulását hozta a hazai lakáspiacon.

Az OTP Ingatlanpont legfrissebb elemzése szerint a piac végleg áttért a vevői tudatosságra, az átgondolt finanszírozásra és a reális árazásra épülő működési modellre. A döntések fókuszába a jó ár-érték arány, a kedvező fenntartási költségek és a jó műszaki állapot kerültek, miközben az eladóközpontú szemléletet fokozatosan a megfontolt vevői megközelítés váltotta fel.

A fővárosi és agglomerációs ingatlanpiac a második negyedévben érezhetően új fejlődési szakaszba lépett. A kínálat bővülése nagyobb mozgásteret és választékot biztosított a vásárlóknak, ami erősítette alkupozíciójukat. A piac aktív maradt, de a korábbi impulzív vásárlásokat alapos mérlegelés váltotta fel: a vevők a végleges döntés előtt akár 15–40 ingatlant is megtekintenek, alaposan felmérve a felhozatalt.

A fővárosban a korábbi 'minden elkel' szemlélet végleg érvényét vesztette. A reális árazás vált a sikeres adásvételek elsődleges zálogává: míg a megfelelően beárazott, jó állapotú otthonok kifejezetten gyorsan vevőre találnak, a túlárazott ingatlanok iránt teljesen elenyészett az érdeklődés. Budapest az ország egyik legdinamikusabb piaca maradt, de az ügyfelek sokkal megfontoltabbak

- összegezte a tapasztalatokat Varga Dezső, az OTP Ingatlanpont budapesti régióvezetője.

A fővárosi adásvételeknél az átlagos eladási ár elérte a 68,6 millió forintot. A keresletet elsősorban az első lakásukat vásárlók dominálták, élve a támogatott hitelkonstrukciók (pl. Otthon Start) adta lehetőségekkel, míg a tisztán befektetési célú vásárlások aránya mérséklődött. A legnépszerűbb szegmensnek a 40–80 millió forint közötti, 40–60 négyzetméteres, jó elosztású és azonnal költözhető vagy felújítást nem igénylő lakások bizonyultak.

Dunántúl: északnyugati keresletélénkülés és déli portfólió-tisztulás

A Dunántúlon éles kettéválás volt megfigyelhető a második negyedévben. Az Észak-dunántúli régióban érezhetően élénkült a kereslet, amit az eladói árelvárások korrekciója és a bővülő kínálat táplált.

Észak-Nyugat-Magyarországon a reális árazás és a piaci kereslet találkozott: a magasabb árfekvésű ingatlanoknál általánossá vált az árak korrekciója, az átlagos eladási ár 44,6 millió forintra módosult. Különösen erős a kereslet a határ menti településeken, emellett Siófok és Balatonfüred térségében a prémium szegmens is stabil alapot ad

- mondja Komádi Csaba, az OTP Ingatlanpont észak-dunántúli régióvezetője.

Ezzel szemben a Dél-Dunántúlon a piaci kínálat minőségi letisztulása jellemezte a negyedévet. Bár a vásárlói óvatosság miatt az átlagos eladási ár 35,7 millió forintra korrigált, a piacon lévő ingatlanok eladhatósága érezhetően javult.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Markó Ildikó, az OTP Ingatlanpont dél-dunántúli régióvezetője szerint az itt tapasztalható piaci folyamatok azt jelzik, hogy sikerült kisöpörni a korábban felhalmozódott, túlárazott portfólióelemeket. A vásárlók rendkívül árérzékenyek, és főként a megyeszékhelyi, jó állapotú lakásokat, valamint a Falusi CSOK-kal érintett kistelepülési családi házakat keresik.

Kelet-Magyarország: családi házak dominanciája és céltudatos vásárlók

Kelet-Magyarországon a második negyedévben a megfontoltabb döntéshozatal és a családi házak egyértelmű dominanciája jellemezte a piacot. Északkelet-Magyarország és a Dél-Alföld továbbra is kiemelkedő lakossági adásvételi aktivitást mutatott.

Északkeleten a kereslet szerkezete a kisebb települések és az alacsonyabb árkategóriájú ingatlanok felé tolódott, ahol az eladott ingatlanok több mint kétharmada családi ház volt, 28,6 millió forintos átlagár mellett. A nehezedő piaci körülmények között az ügyfelek még inkább igénylik a professzionális támogatást, amit jól mutat, hogy a régióban a tulajdonosok döntő többsége kizárólagos megbízással keres minket

- ad helyzetképet Farsang Sándor, az OTP Ingatlanpont északkelet-magyarországi régióvezetője.

A Dél-Alföldön az eladott ingatlanok túlnyomó többségét (több mint 80%-át) a családi házak tették ki, az átlagos eladási ár pedig 24 millió forint körül alakult. A vásárlók köre sokkal céltudatosabbá vált.

Piros Szilvia, az OTP Ingatlanpont dél-alföldi régióvezetője úgy látja, hogy a déli régióban a nézelődőket felváltották a komoly szándékú, céltudatos vásárlók. Bár az érdeklődések száma mérsékeltebb volt, a tényleges adásvételek stabilan megvalósultak, és a vevők jelentős mértékben támaszkodtak a rendelkezésre álló finanszírozási és hitellehetőségekre.

Mi kell a sikeres adásvételhez 2026 második felében?

Az elemzés kitr rá, hogy a reális, szakértői értékbecslésen alapuló árazás az eladások kulcsa. A túlárazott ingatlanok hosszú időre beragadhatnak a kínálatba, míg a jó áron meghirdetett otthonok gyorsan gazdára találnak. Érdemes kihasználni a bővülő kínálatot és a támogatott hitelkonstrukciókat (pl. Otthon Start), kiemelt figyelmet fordítva az ingatlan energetikai állapotára és a fenntartási költségekre. A hangsúly a jó kiadhatóságú, alacsony rezsijű, modern szegmensekre, valamint a fejlődő kistérségekre és az új építésű beruházásokra helyeződik.