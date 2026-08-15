2026. augusztus 15. szombat Mária
24 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Párizs, 2026. augusztus 14.Sárkány Zalán a férfi 1500 méteres gyorsúszás előfutamában a párizsi vizes Európa-bajnokságon az olimpiai vizesközpontban 2026. augusztus 14-én.MTI/Hegedüs Róbert
Sport

Még egy érem a párizsi Eb-n: Sárkány Zaláné az 1500 ezüstje

MTI
2026. augusztus 15. 20:00

Sárkány Zalán megjavította az országos rekordot, az aranyérem a szédületes világcsúcsot úszó német Liebmanné lett.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Sárkány Zalán új országos csúccsal ezüstérmet nyert 1500 méteres gyorsúszásban a párizsi Európa-bajnokságon. A fináléban Sárkány 14:39,45-ös idővel ért célba, amivel megdöntötte a táv korábbi országos csúcsát. A 14:40,91-es rekordot a döntőben szintén medencébe ugró Betlehem Dávid tartotta, aki ezúttal 14:59,26-os eredménnyel a hatodik helyen végzett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kontinensviadal ezen számában senki sem tudta megszorongatni a mindössze 19 éves német Johannes Liebmannt, aki elképesztő, 14:26,79-es új világcsúccsal utasította maga mögé a mezőnyt.

Sárkány Zalán a szombati versenynap második érmét szerezte: korábban Márton Richárd a 200 pillangó versenyszámában lett második, ahol Kós Hubert a hatodik lett. Erről itt írtunk korábban:

Szenzációs eredmény Párizsban: Márton Richárd ezüstérmes 200 pillangón, Kós Hubert hatodik lett
EZ IS ÉRDEKELHET
Szenzációs eredmény Párizsban: Márton Richárd ezüstérmes 200 pillangón, Kós Hubert hatodik lett
Kós Hubert 100 méternél még az élen állt, Leon Marchand azonban lehajrázta, Márton Richárd pedig hatalmas menettel lett második.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
#eredmény #sport #úszás #rekord #párizs #világrekord #sportoló #aranyérem #európa-bajnokság #úszó
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:00
19:19
19:02
18:50
18:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 15.
Pokoli hetek várnak 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
2026. augusztus 14.
Megszólalt a Fradi és a válogatott legendája, Gera Zoltán: még az újpestiek is megveregetik a vállam, ha látnak az utcán
2026. augusztus 15.
Rengeteg külföldre utazó magyar keresi ezt a dolgot: a többség nincs tisztában azzal, hogy nem is létezik
2026. augusztus 15.
Mennyibe kerül összedobni egy lecsót 2026-ban? Igazi luxussá vált a szegény magyarok filléres étele
2026. augusztus 14.
Agyad eldobod: egy megosztó betonrengeteg lett a világ egyik legszebb épülete
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 15. szombat
Mária
33. hét
Augusztus 15.
A repülők napja (A magyar légierő napja)
Augusztus 15.
Nagyboldogasszony
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Nincs még vége a FIFA-UEFA csatának: Európa buktathatja meg a nagyravágyó Infantinot?
2
1 hete
Elnök maradhat Gianni Infantino, egyelőre nem buktatták meg: mi jön most a FIFA vezetőjének?
3
1 hete
Véget ért a Vinícius-saga: végre kiderült, hogy a Realban vagy az Arsenalban látjuk-e a brazil szupersztárt
4
1 hete
Újabb Barca-Real csörte, ám ezúttal nem a pályán: a Citytől távozó Rodriért megy az öldöklő harc
5
1 hete
Agyad eldobod, mennyi pénzt vág zsebre új csapatánál Mo Salah: kijöttek a részletek, ez nem mindennapi gázsi
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kereskedelmi mérleg
egy adott országra vonatkozóan tartalmazza az egy meghatározott időszakban - általában egy évben - exportált és importált termékek értékét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 15. 19:19
FRISS! Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. héten
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 15. 19:02
Ennyit kaszálnak a Sziget Fesztiválnál palackokat gyűjtögetők: diplomával sem lehet ennyit keresni
Agrárszektor  |  2026. augusztus 15. 19:27
Bárkinél lehet ilyen tojás a hűtőben: ezt tedd, ha te is találsz otthon