Még egy érem a párizsi Eb-n: Sárkány Zaláné az 1500 ezüstje

Sárkány Zalán megjavította az országos rekordot, az aranyérem a szédületes világcsúcsot úszó német Liebmanné lett.

Sárkány Zalán új országos csúccsal ezüstérmet nyert 1500 méteres gyorsúszásban a párizsi Európa-bajnokságon. A fináléban Sárkány 14:39,45-ös idővel ért célba, amivel megdöntötte a táv korábbi országos csúcsát. A 14:40,91-es rekordot a döntőben szintén medencébe ugró Betlehem Dávid tartotta, aki ezúttal 14:59,26-os eredménnyel a hatodik helyen végzett.

A kontinensviadal ezen számában senki sem tudta megszorongatni a mindössze 19 éves német Johannes Liebmannt, aki elképesztő, 14:26,79-es új világcsúccsal utasította maga mögé a mezőnyt.

Sárkány Zalán a szombati versenynap második érmét szerezte: korábban Márton Richárd a 200 pillangó versenyszámában lett második, ahol Kós Hubert a hatodik lett. Erről itt írtunk korábban:

EZ IS ÉRDEKELHET Szenzációs eredmény Párizsban: Márton Richárd ezüstérmes 200 pillangón, Kós Hubert hatodik lett Kós Hubert 100 méternél még az élen állt, Leon Marchand azonban lehajrázta, Márton Richárd pedig hatalmas menettel lett második.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA