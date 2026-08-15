Kós Hubert 100 méternél még az élen állt, Leon Marchand azonban lehajrázta, Márton Richárd pedig hatalmas menettel lett második.
Még egy érem a párizsi Eb-n: Sárkány Zaláné az 1500 ezüstje
Sárkány Zalán megjavította az országos rekordot, az aranyérem a szédületes világcsúcsot úszó német Liebmanné lett.
Sárkány Zalán új országos csúccsal ezüstérmet nyert 1500 méteres gyorsúszásban a párizsi Európa-bajnokságon. A fináléban Sárkány 14:39,45-ös idővel ért célba, amivel megdöntötte a táv korábbi országos csúcsát. A 14:40,91-es rekordot a döntőben szintén medencébe ugró Betlehem Dávid tartotta, aki ezúttal 14:59,26-os eredménnyel a hatodik helyen végzett.
A kontinensviadal ezen számában senki sem tudta megszorongatni a mindössze 19 éves német Johannes Liebmannt, aki elképesztő, 14:26,79-es új világcsúccsal utasította maga mögé a mezőnyt.
Sárkány Zalán a szombati versenynap második érmét szerezte: korábban Márton Richárd a 200 pillangó versenyszámában lett második, ahol Kós Hubert a hatodik lett. Erről itt írtunk korábban:
címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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