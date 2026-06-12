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Otthon

Különös átrendeződés a magyar lakáspiacon: kiegyenlítődtek a keleti és a nyugati panelárak

MTI
2026. június 12. 17:03

Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat.

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Májusban 8892 lakóingatlan-adásvétel jött létre országosan a Duna House tranzakciószám-becslése alapján. A tranzakciószám 9,4 százalékkal elmarad az áprilisi, és 13,3 százalékkal a tavalyi májusi szinttől, ami azt jelzi, hogy a tartósan magas árszint az Otthon Start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért.

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A lakáscélú jelzáloghitelezés volumene továbbra is jelentős éves bővülést mutat: a májusi szerződéses összeg 253 milliárd forintot tett ki, 5,4 százalékkal meghaladta az áprilisit, az MNB tavalyi májusi adataihoz képest pedig több mint 70 százalékkal nőtt. A növekedés üteme azonban érzékelhetően mérséklődik a korábbi hónapokhoz képest, ami az Otthon Start program iránti kereslet csökkenésére utal - írták az elemzésben.

A korábbi árnövekedési dinamika ugyan mára elfogyott, de az eladók egyelőre tartják a kialakult, magas árszintet. A piac jelenleg ennek a következményeit viseli: a forgalom és a kereslet az év eddigi hónapjaiban - a márciusi átmeneti megugrást leszámítva - végig visszafogott maradt, érdemi élénkülés nélkül. Az Otthon Start program elindulása óta a legbeszédesebb változás a fővárosi vevők összetételében látható, és így volt ez májusban is: az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 26-ról 36 százalékra ugrott, miközben a befektetési célú vásárlás 42 százalékról 30 százalékra esett vissza.

Ezzel párhuzamosan a vevők között a 20-40 évesek súlya 34-ről 45 százalékra nőtt, és egyértelműen a dolgozó, első otthonát kereső réteg vette át a piac mozgatását a spekulatív kereslettől. Az eladói oldalon pedig a befektetés értékesítése maradt a legfőbb eladási ok, vagyis a befektetők inkább kiszállnak, mint belépnek. Vidéken ezzel szemben nincs ilyen fordulat, ott a vevőkör eleve első lakásos és alkalmazotti volt, és az is maradt.

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Az árdinamikában a vidéki kelet zárkózott fel látványosan: a keleti országrészben a panelek négyzetméterára egy év alatt a legnagyobb regionális mozgást produkálta, és már a nyugati szint fölé került, így a korábbi kelet-nyugat árkülönbség gyakorlatilag eltűnt. A budapesti drágulást a használt téglalakások ára húzza - olvasható a Duna House elemzésében.
Címlapkép: Getty Images
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