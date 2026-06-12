Az építőipar áprilisban már növekedést mutatott, miközben a lakásépítési piac látványosan élénkül:
Különös átrendeződés a magyar lakáspiacon: kiegyenlítődtek a keleti és a nyugati panelárak
Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat.
Májusban 8892 lakóingatlan-adásvétel jött létre országosan a Duna House tranzakciószám-becslése alapján. A tranzakciószám 9,4 százalékkal elmarad az áprilisi, és 13,3 százalékkal a tavalyi májusi szinttől, ami azt jelzi, hogy a tartósan magas árszint az Otthon Start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért.
A lakáscélú jelzáloghitelezés volumene továbbra is jelentős éves bővülést mutat: a májusi szerződéses összeg 253 milliárd forintot tett ki, 5,4 százalékkal meghaladta az áprilisit, az MNB tavalyi májusi adataihoz képest pedig több mint 70 százalékkal nőtt. A növekedés üteme azonban érzékelhetően mérséklődik a korábbi hónapokhoz képest, ami az Otthon Start program iránti kereslet csökkenésére utal - írták az elemzésben.
A korábbi árnövekedési dinamika ugyan mára elfogyott, de az eladók egyelőre tartják a kialakult, magas árszintet. A piac jelenleg ennek a következményeit viseli: a forgalom és a kereslet az év eddigi hónapjaiban - a márciusi átmeneti megugrást leszámítva - végig visszafogott maradt, érdemi élénkülés nélkül. Az Otthon Start program elindulása óta a legbeszédesebb változás a fővárosi vevők összetételében látható, és így volt ez májusban is: az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 26-ról 36 százalékra ugrott, miközben a befektetési célú vásárlás 42 százalékról 30 százalékra esett vissza.
Ezzel párhuzamosan a vevők között a 20-40 évesek súlya 34-ről 45 százalékra nőtt, és egyértelműen a dolgozó, első otthonát kereső réteg vette át a piac mozgatását a spekulatív kereslettől. Az eladói oldalon pedig a befektetés értékesítése maradt a legfőbb eladási ok, vagyis a befektetők inkább kiszállnak, mint belépnek. Vidéken ezzel szemben nincs ilyen fordulat, ott a vevőkör eleve első lakásos és alkalmazotti volt, és az is maradt.
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