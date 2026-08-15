Karalábé: kis kultúra, nagy lehetőség. Tökéletes belőle a krémleves, ízesebbé teszi a húslevest, lehet tölteni, de akár nyersen is ropogtathatjuk.
Belecsapnak a vadpörköltezésbe: 600-an főznek egyszerre a vidéki fesztiválon, jön a Halott Pénz is
Idén is megrendezik szeptember első napjaiban a zalaegerszegi Vadpörkölt- és Borfesztivált, amelyen csak a jótékonysági vadételfőzésben legalább 600-an vesznek részt - közölte az eseményt beharangozó pénteki sajtótájékoztatón a város polgármestere.
A szeptember 4. és 6. között zajló fesztiválról Balaicz Zoltán azt mondta: mára országos programmá nőtte ki magát a Zalai Teríték alcímet viselő rendezvény, számtalan helyi és turista keresi fel a belvárost ezekben a napokban. Az eseménysorozat 2008-ban még szüreti fesztiválként indult, de miután szinte minden településen van hasonló rendezvény, ezért a vadban gazdag, erdők ölelésében fekvő Zalára jellemző arculatot kerestek, így adódott a vadgasztronómia. Hagyományosan a testvérvárosok küldöttségeit is meghívják ezekre a napokra, idén rekordszámú, 15 delegációt látnak vendégül. Két jubileumot is ünnepelnek: Marosvásárhellyel 30 éve, Lendvával pedig 20 éve kötöttek testvértelepülési megállapodást - említette a polgármester.
Kiemelte, hogy minden esztendőben kimagasló közösségi esemény a jótékonysági vadételfőzés, amelyre idén több mint 80 csapat jelentkezett, ami azt jelenti, hogy hatszáznál is többen sürgölődnek majd a főzőhelyek körül. A főzésből befolyó bevétellel ezúttal a Zalai Kutyabarátok Egyesületét és az állatmentést támogatják.
Balaicz Zoltán arra is kitért, hogy idén hat olyan lokálpatrióta étterem csatlakozik az eseményhez, amelyek saját kínálattal színesítik a vadételek palettáját. Tompagábor Kornél, a szervező Kvártélyház Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott: a fesztivál fontos találkozási pontja a városnak és az idelátogatóknak. A zenei program összeállításában a "jó ízléssel kezelt eklektika a vezérlő elv", így a legnagyobb nevek között megtalálható a Halott Pénz, a Hiperkarma, a Vad Fruttik, Ferenczi György és a Rackajam, valamint a Váradi Roma Café.
Helyi tehetségek bemutatkozására is lehetőséget adnak ilyenkor, de számos kiegészítő kulturális programot is kínálnak, és látványos eseménynek ígérkezik a vadászkutyák felvonulása és bemutatója is - sorolta a fesztiváligazgató.
Mennyibe kerül most egy nagy adag lecsó? Most kiszámoltuk, öt év alatt mennyivel drágult a magyarok kedvenc nyári étele.
Súlyosabb a helyzet, mint az évszázad aszályakor: elképesztő adatok láttak napvilágot a magyar földekről
Eddig 770 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt, 31 ezer bejelentés alapján - közölte a kormányszóvivő kérdésre válaszolva pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.
Meglépték! Azonnali zárlat lépett életbe a Dunán: még a csónakosoknak is szigorúan tilos a közlekedés itt
Teljes hajózási zárlat lépett életbe Paks térségében: a Duna érintett szakaszán minden vízijárműnek tilos közlekednie, a korlátozás a kedvtelési hajósokat és a csónakosokat is érinti.
Nyár van, ideje lenne szörpöt főzni, de idén elfagyott a füge, a málna is idejekorán elszáradt, a bodzaszörp pedig már rég elfogyott. Miből csináljunk hát?...
Kiszáradt a patak, halak százait kellett SOS kimenteni: több millió forintnyi állomány élete volt a tét + Fotók
A 2026-os aszály már a kisvízfolyások élővilágát is komolyan veszélyezteti: a Bózsva-patak vízhozama annyira lecsökkent, hogy több mint 815 halat kellett kimenteni.
A 8094 négyzetméteres birtokon álló ház komoly korszerűsítésre szorul, cserébe balatoni panorámát, hatalmas telket és nem mindennapi történetet kínál új tulajdonosának.
Négy napon át koncertek, színházi előadások, kiállítások és különleges programok várják a látogatókat a Dél-Baranyai Ormánság településein, ráadásul minden program ingyenes.
Tömeges halpusztulás történt a Zagyva jászsági szakaszán, ahol az alacsony vízhozam és oxigénszint miatt továbbra is súlyosak a körülmények. A vízügy levegőztetéssel segít.
Semmilyen farkastámadás nem történt Kazincbarcikán, az ezt közzétevő Facebook-oldal azonban nem válaszolt arra, miért terjesztett álhírt.
Újabb videó járja az internetet egy különös hátúszóról, amely első pillantásra tényleg úgy néz ki, mintha egy cápa úszna a Balatonban.
A a balatonlellei Napfény Strand Flashmob koncertjén olyan rockklasszikusok csendülnek fel, mint a Queen, a Linkin Park vagy a Nirvana, de magyar dalokból sem lesz...
Ezen a vidéki településen él Falusi Mariann: meseszép kertje a nyári aszályban is csudazöld birodalom
Mariann számára a kertészkedés nem egyszerű hobbi, hanem lelki feltöltődés, a természet iránti szeretete pedig már gyerekkora óta meghatározó. Kukkantsunk hát be hozzá!
Az oltás után egy szomjas sün merészkedett az egyenruhásokhoz, akik ivóvízzel kínálták meg. A meglepett tűzoltók videóra is vették a nem mindennapi találkozást.
A 2026-os aszály már a vasi patakok élővilágát is veszélyezteti. A Gyöngyös-patak egy szakasza kiszáradt, közel 50 kiló elhullott halat gyűjtöttek össze.
Az elmúlt hetek rendkívül száraz időjárása és a fokozott tűzveszély miatt idén nem tartják meg az augusztus 20-i tűzijátékot Tatabányán.
Az utóbbi időben egyre többet emlegetik az ezüstfát a tuják helyett. De valóban ez lehet a kiszáradó kertek megmentője, vagy ennek is van árnyoldala?
Három estén át zenétől lesz hangos Balatonfüred: augusztus 11–13. között ismert hazai előadók lépnek fel az ingyenes víziszínpadon.
A szárazság miatt pillanatok alatt terjedni kezdett a tűz Tapolca határában. A lángok már több hektáron pusztítanak, és épületeket is veszélyeztetnek.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.