Belecsapnak a vadpörköltezésbe: 600-an főznek egyszerre a vidéki fesztiválon, jön a Halott Pénz is

Idén is megrendezik szeptember első napjaiban a zalaegerszegi Vadpörkölt- és Borfesztivált, amelyen csak a jótékonysági vadételfőzésben legalább 600-an vesznek részt - közölte az eseményt beharangozó pénteki sajtótájékoztatón a város polgármestere.

A szeptember 4. és 6. között zajló fesztiválról Balaicz Zoltán azt mondta: mára országos programmá nőtte ki magát a Zalai Teríték alcímet viselő rendezvény, számtalan helyi és turista keresi fel a belvárost ezekben a napokban. Az eseménysorozat 2008-ban még szüreti fesztiválként indult, de miután szinte minden településen van hasonló rendezvény, ezért a vadban gazdag, erdők ölelésében fekvő Zalára jellemző arculatot kerestek, így adódott a vadgasztronómia. Hagyományosan a testvérvárosok küldöttségeit is meghívják ezekre a napokra, idén rekordszámú, 15 delegációt látnak vendégül. Két jubileumot is ünnepelnek: Marosvásárhellyel 30 éve, Lendvával pedig 20 éve kötöttek testvértelepülési megállapodást - említette a polgármester.

Kiemelte, hogy minden esztendőben kimagasló közösségi esemény a jótékonysági vadételfőzés, amelyre idén több mint 80 csapat jelentkezett, ami azt jelenti, hogy hatszáznál is többen sürgölődnek majd a főzőhelyek körül. A főzésből befolyó bevétellel ezúttal a Zalai Kutyabarátok Egyesületét és az állatmentést támogatják.

Balaicz Zoltán arra is kitért, hogy idén hat olyan lokálpatrióta étterem csatlakozik az eseményhez, amelyek saját kínálattal színesítik a vadételek palettáját. Tompagábor Kornél, a szervező Kvártélyház Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott: a fesztivál fontos találkozási pontja a városnak és az idelátogatóknak. A zenei program összeállításában a "jó ízléssel kezelt eklektika a vezérlő elv", így a legnagyobb nevek között megtalálható a Halott Pénz, a Hiperkarma, a Vad Fruttik, Ferenczi György és a Rackajam, valamint a Váradi Roma Café.

Helyi tehetségek bemutatkozására is lehetőséget adnak ilyenkor, de számos kiegészítő kulturális programot is kínálnak, és látványos eseménynek ígérkezik a vadászkutyák felvonulása és bemutatója is - sorolta a fesztiváligazgató.