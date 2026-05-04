Hoppá! Kellemetlen meglepetés a 2026-os magyarérettségin, erre nem sokan számíthattak

A középszintű magyarérettségi második részében a diákok idén sehogy sem tudták elkerülni a verselemzést. Egy szaktanár szerint ez sokaknak okozhatott kellemetlen meglepetést. A vizsgázóknak ugyanis egy Arany János-művet kellett elemezniük, vagy pedig egy olyan témakifejtő esszét írniuk, amely három különböző költő alkotásain alapul - írta meg az Eduline.

A vizsga negyven pontot érő második felének megoldására 150 perc állt a diákok rendelkezésére. Hagyományosan két feladattípus, egy műértelmezés vagy egy általános témakifejtő esszé közül kellett egyet kiválasztani. Idén a műértelmező szövegalkotási feladat Arany János "A tölgyek alatt" című versének elemzése volt. Az esszét választóknak pedig a lírai alkotások sajátosságait kellett bemutatniuk három magyar költő művén keresztül.

Egy megkérdezett szaktanár szerint a feladatsor egyoldalúsága kifejezetten meglepő volt. A pedagógusok és a diákok is inkább valamilyen prózai műre vagy balladára számítottak. A legfőbb nehézséget az adta, hogy a lírai művek értelmezésében kevésbé magabiztos vizsgázók ezúttal nem tudtak más műfajhoz nyúlni. Mindkét választható opció elkerülhetetlenné tette ugyanis a verselemzést.

Bár a lírai művek sajátosságai miatt a diákoknak meg kellett dolgozniuk az elemzéssel, a feladatsor kifejezetten pozitív elemeket is tartalmazott. Arany János a magyar irodalom egyik legfontosabb alakja, így a vizsgázóknak jól kellett ismerniük a munkásságát. Különösen igaz ez arra az alkotói korszakára, amelyben a feladott mű született. Emellett a versben megjelenő motívumok, mint például az emlékezés, vagy a múlt és a jelen összevetése, klasszikus témáknak számítanak. Ezekkel a tanulók a tanulmányaik során már gyakran találkozhattak.

