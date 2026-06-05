Újra élénkül a magyar lakáspiac, de óriási szakadék nyílt a főváros és a vidék között

A kimondottan gyenge április után enyhe erősödést hozott a május az ingatlanpiacon. Májusban 5 százalékkal nőtt az ingatlanérdeklődések száma az előző hónaphoz képest, ami a korábbi trendek alapján arra utal, hogy júniusban az adásvételek száma is kis mértékben emelkedhet. Az év első öt hónapjának adatai mögött azonban jelentős területi különbségek vannak. Miközben több, hagyományosan olcsóbb megye látványos keresletnövekedést produkált, addig Budapesten és más drágább térségekben érezhetően visszaesett a kereslet.

Májusban 5 százalékkal emelkedett a zenga.hu-n és a költözzbe.hu-n együttesen leadott ingatlanérdeklődések száma az áprilisi értékekhez képest, a tavalyi év azonos hónapjához viszonyítva viszont 15 százalékos a visszaesés.

"Tapasztalataink szerint az adott hónap ingatlanérdeklődéseinek száma összefüggést mutat a következő hónap adásvételeinek számával. Úgy látjuk, hogy ha a zenga.hu-n leadott komoly érdeklődések mennyisége növekszik, akkor a következő hónapban az adásvételek számában is növekedés következik be és fordítva" – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Májusban a paneleknél 45%-os, a tégla lakásoknál 39%-os, a családi házaknál viszont mindössze 5%-os volt a visszaesés a tavalyi év átlagos havi értékéhez képest, míg áprilisról májusra rendre 2%-os, 4%-os és 7%-os volt az erősödés, ebből adódóan a júniusi adásvételek száma valamivel magasabb lehet majd a májusinál.

Az olcsóbb megyék felé fordulnak a vevők

A portál elemzése szerint 2026 első öt hónapjában a kereslet fokozatosan az ország legdrágább térségeiből az olcsóbb, még megfizethetőbb megyék felé mozdult el.

A legnagyobb nyertese ennek a trendnek egyértelműen Nógrád megye lett, ahol 40 százalékkal nőtt az érdeklődések száma 2025 átlagához képest. A megye korábban kevésbé szerepelt a vásárlók célpontjai között, azonban a még mindig 300 ezer forint körüli átlagos hirdetési négyzetméterárak egyre több érdeklődőt vonzanak.

Jelentős növekedést mutatott Zala (+19%) és Somogy (+19%) megye is. Bár ezek nem tartoznak az ország olcsóbb térségei közé – Somogy például az egyik legdrágább megye –, a Balaton környéki árrobbanás az elmúlt két évben nagyon lelassult, és úgy tűnik, hogy a vásárlók és befektetők mára elfogadták az új árszinteket, így ismét élénkül a kereslet – tette hozzá Futó Péter.

Hasonló folyamatok figyelhetők meg Jász-Nagykun-Szolnok (+16%), Békés (+14%) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (+12%) megyékben is. Ezekben a térségekben az országos áremelkedés késleltetve jelentkezik, miközben az ingatlanok még mindig számottevően olcsóbbak az ország gazdasági központjaihoz képest.

Lakáspiaci kereslet változása 2026-ban Forrás: zenga.hu

A drágább térségekben már fogy a lendület

A magasabb árszintekkel rendelkező és jelentősebb áremelkedésen átesett megyék többségében ugyanakkor csökkent az érdeklődés. Látványos a visszaesés Csongrád-Csanád (-15%) és Baranya (-7%) megyékben. Mindkét térségben átlag feletti áremelkedés zajlott le az elmúlt években, részben a nagy ipari beruházások és a befektetői aktivitás hatására, a korábbi befektetői roham intenzitása viszont idén már mérséklődhetett.

Pest megyében 8 százalékos, Veszprém megyében pedig 11 százalékos visszaesés látható, ami arra utal, hogy az agglomeráció dinamikus drágulása is egyre több vásárlót késztet kivárásra, míg Veszprém megye visszaesése azt mutatja, hogy a Balaton körül sem egységes a piac és ezúttal a déli part a keresettebb.

Budapest a legnagyobb vesztes

A legnagyobb visszaesés egyértelműen Budapesten figyelhető meg. A fővárosban az érdeklődések száma az év első öt hónapjában átlagosan 29 százalékkal maradt el a tavalyi szinttől. Ennek egyik legfontosabb oka a tavalyi jelentős árnövekedés. Budapesten az átlagos hirdetési négyzetméterárak már elérték az 1,5 millió forintot, ami erősen szűkíti a potenciális vásárlók körét. Az árérzékeny kereslet egy része emiatt az olcsóbb vidéki térségek felé fordult, miközben a kereslet nagy része még mindig az Otthon Start program feltételeinek megfelelő kínálatra irányul.