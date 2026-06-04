Negyedszázados rekord dőlt meg a magyar lakáspiacon: elképesztő mértékben túlértékeltek az ingatlanok

Az elmúlt 25 évben nem volt példa olyan mértékű reál lakásár-emelkedésre, mint tavaly, ennek köszönhetően jelentősen nőtt a lakások túlértékeltsége – olvasható a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb Lakáspiaci Jelentésében. A jegybank előrejelzése szerint idén már mérséklődhet az áremelkedési ütem, de a túlértékeltség valószínűleg ezzel is magas szinten marad.

2025-ben nominálisan 23,5%-kal, reálértéken pedig 19 százalékkal emelkedtek országosan a lakásárak, ez az elmúlt 25 év legnagyobb reál áremelkedését jelentette – derül ki az MNB nemrég publikált Lakáspiaci Jelentéséből. Ezzel megerősítést nyert, hogy tavaly folytatódott a megelőző évi intenzív drágulás a piacon.

Az árak szárnyalása oda vezetett, hogy az év végén már 22,5%-kal voltak túlértékeltek országosan a lakások, vagyis ennyivel kerültek többe, mint amit a fundamentumok indokoltak volna. Ennél nagyobb túlértékeltségre az elmúlt húsz évben csak egyszer volt példa az MNB adatsora alapján, 2022 második negyedévében. Budapesten átlagosan 20,7%-os volt a túlértékeltség a kiadvány szerint, ami új történelmi rekord az idősor szerint.

A jelentés arra is keresi a választ, mi okozza a lakások rekord túlértékeltségét, ebből a szempontból több mutatót is vizsgálnak. Kiemelik, hogy az újlakás-árak építési költségektől elmaradó dinamikája valamelyest ellensúlyozta a lakásárak többi fundamentumtól való elszakadását.

A tavalyi negyedik negyedévben az előző év azonos időszakához képest a bérleti díjak 6%-kal, a háztartások rendelkezésre álló jövedelme 7%-kal, a piaci kamatláb mellett átlagbérből megfizethető hitelösszeg pedig 9%-kal emelkedett. Ezen dinamikákat a lakásárak növekedési üteme jelentősen meghaladta, ami arra utal, hogy a lakáspiaci kereslet aktuális szintje hosszú távon nem fenntartható – szögezi le az MNB. A beruházások oldaláról azonban a lakáspiac továbbra sem mutatta a túlfűtöttség jeleit, és az is a túlértékeltség növekedése ellen hatott, hogy az újlakások ára 2025-ben lassabban emelkedett az építési költségeknél.

Az MNB becslései szerint 2025-ben 152 ezer lakáspiaci tranzakció történt a magyar piacon (magánszemélyek 50%-os tulajdonszerzéseit is figyelembe véve), ez szinte egybevág a korábbi 140-150 ezres szakértői becsléssel. A jegybank adatai szerint az idei első negyedévben már 18%-kal csökkent a lakáspiaci forgalom az egy évvel korábbihoz képest.

„A tavaly szeptemberben indult Otthon Start program egyértelműen átrendezte a lakáspiacot, az első hónapok robbanásszerű érdeklődése után az év utolsó hónapjaiban már lassult a kereslet, majd 2026 elején megint élénkülés látszott, ez azonban elmaradt az igen magas 2025-ös bázisszintektől” – kommentálta a kiadvány megállapításait Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Az MNB kiemelte, hogy a kedvezményes hitelprogram a lakáspiac szerkezetét is jelentősen átrajzolta, Budapesten például egy év alatt 25%-ról 40%-ra emelkedett az elsőlakás-vásárlók aránya, miközben a befektetők már inkább a piac eladói oldalán jelentek meg. Utóbbi okát a csökkenő bérleti hozamokban, illetve a jelentős túlértékeltségben látja a jegybank.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kiadott használatba vételi engedélyek száma tavaly 8 százalékkal csökkent az előző évhez képest, így mindössze 12 ezer újépítésű lakóingatlan kapott engedélyt, ami közel évtizedes negatív rekord. Ugyanakkor a kiadott építési engedélyek száma 37%-kal megugrott, ami elsősorban a fővárosban és a megyei jogú városokban növelheti a kínálatot a következő években. Az év egészében az MNB szakemberei közel 16 ezer lakás átadására számítanak, ami 30%-os növekedést jelentene 2025-höz képest.

Hozzáteszik, hogy az újlakás-piacon érdemben bővülhet a kínálat az Otthon Starthoz kapcsolódó kiemelt projekteknek köszönhetően, azonban egyelőre még nem indultak el nagy számban ezen fejlesztések. Az április közepéig kiemelt 31 – ebből Budapesten 22 – lakóingatlan beruházásból az első negyedév végén összesen 4 állt értékesítés alatt nagyjából 1200 lakással.

Az idei évvel kapcsolatban a jegybank kiemeli, hogy Budapesten tovább mérséklődhet az éves lakásár-dinamika a második negyedévben. Előrejelzésük alapján országos átlagban 4,5%-os negyedéves drágulás várható, ezzel a lakásárak éves növekedési üteme 19,1%-ot érhet el. Budapesten 1%-os negyedéves áremelkedést követően 10,9%-ra mérséklődhet az éves lakásár-dinamika a második negyedévben.

„Ez a becslés egybecseng a szakértői előrejelzésekkel, melyek szintén a lakásárak emelkedésének szelídülését vetítik előre az idei évre, de arról egyelőre korai lenne beszélni, hogy megállna a drágulás” – hangsúlyozta Valkó Dávid.