Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Hódmezõvásárhely, 2024. június 9.Szavazás az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választásokon Hódmezõvásárhelyen, a Szent István téri általános iskolában kialakított 22. szavazókörben 2024. június 9-én.MT
Választás 2026: itt van minden fontos tudnivaló a szavazásról, így választunk ma

2026. április 12. 09:04

Ma választjuk meg az új Országgyűlés tagjait: szavazni reggel 6 és 19 óra között lehet érvényes fényképes okmánnyal az arra kijelölt szavazókörökben. Cikkünkben most összegyűjtöttük, mik a legfontosabb tudnivalók erről a napról: mire, kikre szavazunk és hogyan?

Elindult a szavazás, reggel hat óra óta zajlik az országgyűlési képviselők megválasztása. A parlamenti képviselők, akiket most megválasztunk, a 2026 és 2030 közötti parlamenti ciklusban képviselik a választóikat. A magyar parlament 199 képviselőből áll: 106-an egyéni választókerületből, 93-an pedig országos listáról jutnak be.

Hol és hogyan adhatom le a szavazatomat?

Az urnákhoz reggel hattól este 19 óráig várják a választókat, de aki ez utóbbi időpontban már sorban áll, az még leadhatja a szavazatát. A postán kapott választási értesítőt nem kötelező magunkkal vinni. Ha valaki nem tudja pontosan, hova kell mennie, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapján könnyen kikeresheti a szavazóhelyiség címét.

A voksoláshoz elengedhetetlen a személyazonosság igazolása. Ezt kizárólag érvényes, fizikai formátumú személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel tehetjük meg, a digitális DÁP alkalmazást nem fogadják el. Fontos tudnivaló az is, hogy lakcímkártyára már nincs szükség a szavazáshoz.

Ha valakinek lejárt az okmánya, az országgyűlési választás hétvégéjén nyitva tartó kormányablakokban kérhet ideiglenes személyazonosító igazolványt, amellyel már leadhatja a szavazatát.

Kvíz: Te átlátod a magyar választási rendszert? Lássuk, ott vannak-e a fejedben az alapok, lesz-e 10 pontod!

1/10 kérdés
Kiknek a megválasztását szabályozza a magyar országgyűlési választási rendszer?
parlamenti képviselők
önkormányzati képviselők
Európa Parlamenti képviselők
miniszterek, miniszterelnök és a köztársasági elnök
2/10 kérdés
A jelenleg hatályos szavazási rendszer egy kétszavazatos, töredékszavazat-visszaszámláló vegyes rendszer. Mit jelent ez?
a helyi képviselőket közvetlenül választják, itt a legtöbb szavazatot elért a nyertes, a pártlistákra leadott szavazatokat pedig összeadják az egyéni képviselők érkezett szavazatokkal, majd elosztják kettővel (ha nem egész szám a végeredmény, akkor lefelé kerekítenek)
a képviselőkre lehet szavazni közvetlenül és a pártjuk támogatásával is, ha a helyi képviselő nyer, megkapja listán a vesztes szavazatait is
a képviselők egy részét egyéni ágon választják a helyi választókerületekben, a másik részét a pártlistás szavazatok és az egyéni ágról átvitt töredékszavazatok alapján
minden választópolgár két szavazattal bír, melyet az általa preferált pártokra adhat le a pártlistán: ha az egyik általa választott párt nem jut be a parlamentbe, akkor a szavazatát a másik választott pártjához számítják be duplán
3/10 kérdés
Hány képviselő megválasztásáról döntenek a választópolgárok az országgyűlési választáson?
199
386
237
106
4/10 kérdés
Hány egyéni választókerület van Magyarországon?
199
106
88
230
5/10 kérdés
Hány mandátumot fognak a pártlistáról kiosztani (illetve a nemzetiségi listáról)?
67
93
18
46
6/10 kérdés
Mekkora a választási küszöb, ha két párt közös listán indul?
10%
nincs küszöb
15%
ugyanúgy 5%, mint ha egyedül indul egy párt a pártlistán
7/10 kérdés
Milyen szavazatot adhatnak le a határon túli magyar állampolgárok?
csak nemzetiségi listán szavazhatnak
csak az egyéni képviselőkre szavazhatnak, pártlistára nem
ugyanúgy szavazhatnak képviselőkre egyéniben és pártlistáról pártokra is
csak a pártlistára szavazhatnak, helyi képviselőre nem
8/10 kérdés
Hány évente tartanak országgyűlési választásokat Magyarországon, ha nem kell valamilyen okból előrehozott választásokat kiírni?
5
6
4
3
9/10 kérdés
Mi a mandátum szó jelentése politikai értelemben egyszerűen fogalmazva?
türelmi idő
diplomáciai dokumentum
hivatalos megbízatás
érdemi rész
10/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nem alkalmas arra, hogy azzal a választópolgár a szavazáskor a személyazonosságát igazolja?
vezetői engedély
digitális állampolgárság (DÁP) applikáció
személyi igazolvány
útlevél

Mi történik odabent?

A szavazóhelyiségben a névjegyzék aláírása után kapjuk meg a szavazólapokat.

Kiemelten fontos, hogy a szavazatszámláló bizottság tagja lepecsételje ezeket, anélkül ugyanis érvénytelenek lesznek a voksok.

Magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárként általában két szavazólapot kapunk: egyet az egyéni választókerületi jelöltre, egyet pedig az országos listára. Idén öt országos listára lehet voksolni. Ezek (szavazólapon szerelő sorrendben) a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Tisza Párt, a Mi Hazánk Mozgalom, a Demokratikus Koalíció, valamint a Fidesz–KDNP listái. A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező állampolgárok csak országos listára szavazhatnak. Az előzetesen regisztrált nemzetiségi választópolgárok pedig az országos pártlista helyett a saját nemzetiségük listájára adhatják le voksukat.

A szavazófülke használata és a szavazólapok borítékba helyezése nem kötelező, sőt, a kitöltött szavazólap lefotózása is megengedett. Az érvényes vokshoz a jelölt vagy a párt neve melletti körbe tollal rajzolt, két egymást keresztező vonal, azaz X vagy + jel szükséges. Ha rontottunk, a szavazatszámláló bizottság a szavazólap urnába dobása előtt kicseréli azt - de csak egyetlen alkalommal.

Amennyiben a szavazás során szabálytalanságot tapasztalunk, azt a szavazatszámláló bizottságnál jelezhetjük, vagy három napon belül írásbeli kifogást nyújthatunk be az illetékes választási bizottsághoz. Konkrét bűncselekmény, például szavazatvásárlás gyanúja esetén azonnal rendőrt kell hívni.

Mikor lesz eredmény?

Az urnazárást követően kezdődik a voksok többszöri átszámolása. Az első részeredmények a becslések szerint 20 óra körül várhatók, de a teljes feldolgozottságra napokat kell várni. Az átjelentkezéssel, valamint a külképviseleteken leadott szavazatok csak később érkeznek be a Nemzeti Választási Irodához. Ezek szoros küzdelem esetén akár meg is fordíthatják egy-egy egyéni választókerület végeredményét.

2026. április 12.
Súlyos hibába szaladnak a magyar kerttulajok: ezekhez a fákhoz áprilisban tilos nyúlni, figyelmeztet a sztárkertész
2026. április 11.
Horror a török plasztikai sebészeteken: rengeteg magyar jár oda olcsón műttetni, de ezzel senki se számol
2026. április 11.
Eldőlni látszik az ősi vita: itt áll feketén-fehéren, a városban vagy vidéken jobb-e az élet
2026. április 10.
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: meglepő, mit akarnak - minden egy irányba mutat
2026. április 10.
Láthatatlan áramfalók ürítik ki a pénztárcádat: ezzel a 10 egyszerű trükkel a villanyszámlád jelentős részét megspórolhatod
