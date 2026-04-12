Nagyon magas a hét óráig történt részvételi arány, ebben az évszázadban sosem volt ilyen sok szavazó kora reggel.
Választás 2026: itt van minden fontos tudnivaló a szavazásról, így választunk ma
Ma választjuk meg az új Országgyűlés tagjait: szavazni reggel 6 és 19 óra között lehet érvényes fényképes okmánnyal az arra kijelölt szavazókörökben. Cikkünkben most összegyűjtöttük, mik a legfontosabb tudnivalók erről a napról: mire, kikre szavazunk és hogyan?
Elindult a szavazás, reggel hat óra óta zajlik az országgyűlési képviselők megválasztása. A parlamenti képviselők, akiket most megválasztunk, a 2026 és 2030 közötti parlamenti ciklusban képviselik a választóikat. A magyar parlament 199 képviselőből áll: 106-an egyéni választókerületből, 93-an pedig országos listáról jutnak be.
Hol és hogyan adhatom le a szavazatomat?
Az urnákhoz reggel hattól este 19 óráig várják a választókat, de aki ez utóbbi időpontban már sorban áll, az még leadhatja a szavazatát. A postán kapott választási értesítőt nem kötelező magunkkal vinni. Ha valaki nem tudja pontosan, hova kell mennie, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapján könnyen kikeresheti a szavazóhelyiség címét.
A voksoláshoz elengedhetetlen a személyazonosság igazolása. Ezt kizárólag érvényes, fizikai formátumú személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel tehetjük meg, a digitális DÁP alkalmazást nem fogadják el. Fontos tudnivaló az is, hogy lakcímkártyára már nincs szükség a szavazáshoz.
Ha valakinek lejárt az okmánya, az országgyűlési választás hétvégéjén nyitva tartó kormányablakokban kérhet ideiglenes személyazonosító igazolványt, amellyel már leadhatja a szavazatát.
Mi történik odabent?
A szavazóhelyiségben a névjegyzék aláírása után kapjuk meg a szavazólapokat.
Kiemelten fontos, hogy a szavazatszámláló bizottság tagja lepecsételje ezeket, anélkül ugyanis érvénytelenek lesznek a voksok.
Magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárként általában két szavazólapot kapunk: egyet az egyéni választókerületi jelöltre, egyet pedig az országos listára. Idén öt országos listára lehet voksolni. Ezek (szavazólapon szerelő sorrendben) a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Tisza Párt, a Mi Hazánk Mozgalom, a Demokratikus Koalíció, valamint a Fidesz–KDNP listái. A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező állampolgárok csak országos listára szavazhatnak. Az előzetesen regisztrált nemzetiségi választópolgárok pedig az országos pártlista helyett a saját nemzetiségük listájára adhatják le voksukat.
A szavazófülke használata és a szavazólapok borítékba helyezése nem kötelező, sőt, a kitöltött szavazólap lefotózása is megengedett. Az érvényes vokshoz a jelölt vagy a párt neve melletti körbe tollal rajzolt, két egymást keresztező vonal, azaz X vagy + jel szükséges. Ha rontottunk, a szavazatszámláló bizottság a szavazólap urnába dobása előtt kicseréli azt - de csak egyetlen alkalommal.
Amennyiben a szavazás során szabálytalanságot tapasztalunk, azt a szavazatszámláló bizottságnál jelezhetjük, vagy három napon belül írásbeli kifogást nyújthatunk be az illetékes választási bizottsághoz. Konkrét bűncselekmény, például szavazatvásárlás gyanúja esetén azonnal rendőrt kell hívni.
Mikor lesz eredmény?
Az urnazárást követően kezdődik a voksok többszöri átszámolása. Az első részeredmények a becslések szerint 20 óra körül várhatók, de a teljes feldolgozottságra napokat kell várni. Az átjelentkezéssel, valamint a külképviseleteken leadott szavazatok csak később érkeznek be a Nemzeti Választási Irodához. Ezek szoros küzdelem esetén akár meg is fordíthatják egy-egy egyéni választókerület végeredményét.
Továbbra is sokkal többen mennek szavazni, mint négy éve a választás napján: 9 óráig 15 százalék felett van a részvételi arány.
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai