Választás 2026: itt van minden fontos tudnivaló a szavazásról, így választunk ma

Ma választjuk meg az új Országgyűlés tagjait: szavazni reggel 6 és 19 óra között lehet érvényes fényképes okmánnyal az arra kijelölt szavazókörökben. Cikkünkben most összegyűjtöttük, mik a legfontosabb tudnivalók erről a napról: mire, kikre szavazunk és hogyan?

Elindult a szavazás, reggel hat óra óta zajlik az országgyűlési képviselők megválasztása. A parlamenti képviselők, akiket most megválasztunk, a 2026 és 2030 közötti parlamenti ciklusban képviselik a választóikat. A magyar parlament 199 képviselőből áll: 106-an egyéni választókerületből, 93-an pedig országos listáról jutnak be.

Hol és hogyan adhatom le a szavazatomat?

Az urnákhoz reggel hattól este 19 óráig várják a választókat, de aki ez utóbbi időpontban már sorban áll, az még leadhatja a szavazatát. A postán kapott választási értesítőt nem kötelező magunkkal vinni. Ha valaki nem tudja pontosan, hova kell mennie, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapján könnyen kikeresheti a szavazóhelyiség címét.

A voksoláshoz elengedhetetlen a személyazonosság igazolása. Ezt kizárólag érvényes, fizikai formátumú személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel tehetjük meg, a digitális DÁP alkalmazást nem fogadják el. Fontos tudnivaló az is, hogy lakcímkártyára már nincs szükség a szavazáshoz.

Ha valakinek lejárt az okmánya, az országgyűlési választás hétvégéjén nyitva tartó kormányablakokban kérhet ideiglenes személyazonosító igazolványt, amellyel már leadhatja a szavazatát.

Kvíz: Te átlátod a magyar választási rendszert? Lássuk, ott vannak-e a fejedben az alapok, lesz-e 10 pontod! 1/10 kérdés Kiknek a megválasztását szabályozza a magyar országgyűlési választási rendszer? parlamenti képviselők önkormányzati képviselők Európa Parlamenti képviselők miniszterek, miniszterelnök és a köztársasági elnök Következő kérdés 2/10 kérdés A jelenleg hatályos szavazási rendszer egy kétszavazatos, töredékszavazat-visszaszámláló vegyes rendszer. Mit jelent ez? a helyi képviselőket közvetlenül választják, itt a legtöbb szavazatot elért a nyertes, a pártlistákra leadott szavazatokat pedig összeadják az egyéni képviselők érkezett szavazatokkal, majd elosztják kettővel (ha nem egész szám a végeredmény, akkor lefelé kerekítenek) a képviselőkre lehet szavazni közvetlenül és a pártjuk támogatásával is, ha a helyi képviselő nyer, megkapja listán a vesztes szavazatait is a képviselők egy részét egyéni ágon választják a helyi választókerületekben, a másik részét a pártlistás szavazatok és az egyéni ágról átvitt töredékszavazatok alapján minden választópolgár két szavazattal bír, melyet az általa preferált pártokra adhat le a pártlistán: ha az egyik általa választott párt nem jut be a parlamentbe, akkor a szavazatát a másik választott pártjához számítják be duplán Következő kérdés 3/10 kérdés Hány képviselő megválasztásáról döntenek a választópolgárok az országgyűlési választáson? 199 386 237 106 Következő kérdés 4/10 kérdés Hány egyéni választókerület van Magyarországon? 199 106 88 230 Következő kérdés 5/10 kérdés Hány mandátumot fognak a pártlistáról kiosztani (illetve a nemzetiségi listáról)? 67 93 18 46 Következő kérdés 6/10 kérdés Mekkora a választási küszöb, ha két párt közös listán indul? 10% nincs küszöb 15% ugyanúgy 5%, mint ha egyedül indul egy párt a pártlistán Következő kérdés 7/10 kérdés Milyen szavazatot adhatnak le a határon túli magyar állampolgárok? csak nemzetiségi listán szavazhatnak csak az egyéni képviselőkre szavazhatnak, pártlistára nem ugyanúgy szavazhatnak képviselőkre egyéniben és pártlistáról pártokra is csak a pártlistára szavazhatnak, helyi képviselőre nem Következő kérdés 8/10 kérdés Hány évente tartanak országgyűlési választásokat Magyarországon, ha nem kell valamilyen okból előrehozott választásokat kiírni? 5 6 4 3 Következő kérdés 9/10 kérdés Mi a mandátum szó jelentése politikai értelemben egyszerűen fogalmazva? türelmi idő diplomáciai dokumentum hivatalos megbízatás érdemi rész Következő kérdés 10/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nem alkalmas arra, hogy azzal a választópolgár a szavazáskor a személyazonosságát igazolja? vezetői engedély digitális állampolgárság (DÁP) applikáció személyi igazolvány útlevél Eredmények

Mi történik odabent?

A szavazóhelyiségben a névjegyzék aláírása után kapjuk meg a szavazólapokat.

Kiemelten fontos, hogy a szavazatszámláló bizottság tagja lepecsételje ezeket, anélkül ugyanis érvénytelenek lesznek a voksok.

Magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárként általában két szavazólapot kapunk: egyet az egyéni választókerületi jelöltre, egyet pedig az országos listára. Idén öt országos listára lehet voksolni. Ezek (szavazólapon szerelő sorrendben) a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Tisza Párt, a Mi Hazánk Mozgalom, a Demokratikus Koalíció, valamint a Fidesz–KDNP listái. A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező állampolgárok csak országos listára szavazhatnak. Az előzetesen regisztrált nemzetiségi választópolgárok pedig az országos pártlista helyett a saját nemzetiségük listájára adhatják le voksukat.

A szavazófülke használata és a szavazólapok borítékba helyezése nem kötelező, sőt, a kitöltött szavazólap lefotózása is megengedett. Az érvényes vokshoz a jelölt vagy a párt neve melletti körbe tollal rajzolt, két egymást keresztező vonal, azaz X vagy + jel szükséges. Ha rontottunk, a szavazatszámláló bizottság a szavazólap urnába dobása előtt kicseréli azt - de csak egyetlen alkalommal.

Amennyiben a szavazás során szabálytalanságot tapasztalunk, azt a szavazatszámláló bizottságnál jelezhetjük, vagy három napon belül írásbeli kifogást nyújthatunk be az illetékes választási bizottsághoz. Konkrét bűncselekmény, például szavazatvásárlás gyanúja esetén azonnal rendőrt kell hívni.

Mikor lesz eredmény?

Az urnazárást követően kezdődik a voksok többszöri átszámolása. Az első részeredmények a becslések szerint 20 óra körül várhatók, de a teljes feldolgozottságra napokat kell várni. Az átjelentkezéssel, valamint a külképviseleteken leadott szavazatok csak később érkeznek be a Nemzeti Választási Irodához. Ezek szoros küzdelem esetén akár meg is fordíthatják egy-egy egyéni választókerület végeredményét.

címlapkép: Lehoczky Péter, MTI/MTVA