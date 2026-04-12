Választás 2026: itt vannak az első részvételi adatok, döbbenetes meglepetés történt
Nagyon magas a hét óráig történt részvételi arány, ebben az évszázadban sosem volt ilyen sok szavazó kora reggel.
A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 7 óráig a szavazásra jogosultak 3,45 százaléka adta le szavazatát a fővárosban a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Budapesten a reggel 7 órai adatok szerint a választásra jogosult 1 millió 271 ezer választópolgárból 3,45 százalék, 43 889 választó adta le szavazatát.
A részvételi adatok megoszlása a budapesti egyéni választókerületekben a következő volt:
- Budapest, 01. számú OEVK (V. kerületi székhelyű) 2,87 százalék 2172 szavazó
- Budapest, 02. számú OEVK (VIII. kerületi székhelyű) 2,54 százalék 2087 szavazó
- Budapest, 03. számú OEVK (XII. kerületi székhelyű) 2,95 százalék 2551 szavazó
- Budapest, 04. számú OEVK (II. kerületi székhelyű) 2,6 százalék 2061 szavazó
- Budapest, 05. számú OEVK (VI. kerületi székhelyű) 3,36 százalék 2508 szavazó
- Budapest, 06. számú OEVK (XIV. kerületi székhelyű) 3,64 százalék 2950 szavazó
- Budapest, 07. számú OEVK (X. kerületi székhelyű) 4,15 százalék 3152 szavazó
- Budapest, 08. számú OEVK (XIX. kerületi székhelyű) 3,78 százalék 3072 szavazó
- Budapest, 09. számú OEVK (XXI. kerületi székhelyű) 3,95 százalék 3044 szavazó
- Budapest, 10. számú OEVK (XXII. kerületi székhelyű) 3,76 százalék 2834 szavazó
- Budapest, 11. számú OEVK (III. kerületi székhelyű) 3,15 százalék 2561 szavazó
- Budapest, 12. számú OEVK (XIII. kerületi székhelyű) 3,8 százalék 3364 szavazó
- Budapest, 13. számú OEVK (XV. kerületi székhelyű) 3,63 százalék 2779 szavazó
- Budapest, 14. számú OEVK (XVI. kerületi székhelyű) 3,43 százalék 2624 szavazó
- Budapest, 15. számú OEVK (XVII. kerületi székhelyű) 3,86 százalék 3038 szavazó
- Budapest, 16. számú OEVK (XXIII. kerületi székhelyű) 3,81 százalék 3092 szavazó
címlapkép: MTI/Molnár Edvárd
A 2026-os országgyűlési választások hétfő hajnalra sem zárultak le teljes bizonyossággal: három választókerületben továbbra is rendkívül szoros az állás.
Választás 2026: 99%-os a feldolgozottság, most már matematikailag is biztos, hogy kétharmaddal ül be a Parlamentbe a TISZA Párt
A 199 fős Országgyűlésben a kétharmadhoz legalább 133 mandátum szükséges.
A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt, a legtöbben eddig Győr-Moson-Sopron vármegyében adták le a szavazatukat.
Megdőlt a részvételi rekord, 74,2 százaléknyian adták már le a szavazatukat a választáson.
Kiemelkedően magas, 66,01 százalékos volt a részvételi arány a vasárnapi országgyűlési választáson délután három óráig.
A választópolgárok több mint fele élt a szavazati jogával 13 órági, ez magasan veri nem csak a 13-as, de még a 15 órás részvételi adatot...
Majdnem annyian szavaztak most 11 óráig, mint négy éve 13 óráig - nagyon úgy néz ki, hogy minden várakozást felül fog múlni a részvétel.
Továbbra is sokkal többen mennek szavazni, mint négy éve a választás napján: 9 óráig 15 százalék felett van a részvételi arány.
