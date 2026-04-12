2026. április 14. kedd Tibor
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Leadja az április 12-i magyarországi országgyűlési választások levélszavazatát egy nő Magyarország szabadkai főkonzulátusán 2026. április 2-án. Levélszavazásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok jogosultak. M
Otthon

Választás 2026: itt vannak az első részvételi adatok, döbbenetes meglepetés történt

Pénzcentrum
2026. április 12. 07:57

Nagyon magas a hét óráig történt részvételi arány, ebben az évszázadban sosem volt ilyen sok szavazó kora reggel.

A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 7 óráig a szavazásra jogosultak 3,45 százaléka adta le szavazatát a fővárosban a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Budapesten a reggel 7 órai adatok szerint a választásra jogosult 1 millió 271 ezer választópolgárból 3,45 százalék, 43 889 választó adta le szavazatát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A részvételi adatok megoszlása a budapesti egyéni választókerületekben a következő volt:

  • Budapest, 01. számú OEVK (V. kerületi székhelyű) 2,87 százalék 2172 szavazó
  • Budapest, 02. számú OEVK (VIII. kerületi székhelyű) 2,54 százalék 2087 szavazó
  • Budapest, 03. számú OEVK (XII. kerületi székhelyű) 2,95 százalék 2551 szavazó
  • Budapest, 04. számú OEVK (II. kerületi székhelyű) 2,6 százalék 2061 szavazó
  • Budapest, 05. számú OEVK (VI. kerületi székhelyű) 3,36 százalék 2508 szavazó
  • Budapest, 06. számú OEVK (XIV. kerületi székhelyű) 3,64 százalék 2950 szavazó
  • Budapest, 07. számú OEVK (X. kerületi székhelyű) 4,15 százalék 3152 szavazó
  • Budapest, 08. számú OEVK (XIX. kerületi székhelyű) 3,78 százalék 3072 szavazó
  • Budapest, 09. számú OEVK (XXI. kerületi székhelyű) 3,95 százalék 3044 szavazó
  • Budapest, 10. számú OEVK (XXII. kerületi székhelyű) 3,76 százalék 2834 szavazó
  • Budapest, 11. számú OEVK (III. kerületi székhelyű) 3,15 százalék 2561 szavazó
  • Budapest, 12. számú OEVK (XIII. kerületi székhelyű) 3,8 százalék 3364 szavazó
  • Budapest, 13. számú OEVK (XV. kerületi székhelyű) 3,63 százalék 2779 szavazó
  • Budapest, 14. számú OEVK (XVI. kerületi székhelyű) 3,43 százalék 2624 szavazó
  • Budapest, 15. számú OEVK (XVII. kerületi székhelyű) 3,86 százalék 3038 szavazó
  • Budapest, 16. számú OEVK (XXIII. kerületi székhelyű) 3,81 százalék 3092 szavazó

címlapkép: MTI/Molnár Edvárd
#otthon #Budapest #magyarország #választások #belföld #adatok #főváros #országgyűlés #választás #politika #2026 #választás 2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:29
08:14
07:59
07:45
07:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 14.
Drámai fordulat a hazai boltokban: észrevétlenül szoktunk rá az olcsó alternatívákra, de kegyetlen árat fizethetünk érte
2026. április 13.
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
2026. április 13.
Aranyat ér ez a tudás a modern gazdaságban: nem is gondolnád, milyen előkelő helyre került hazánk a globális toplistán
2026. április 13.
„Ez tüdőlövés a költségvetésnek”: a Tisza győzelme hozhatja vissza a valódi akciókat a magyar boltokba
2026. április 13.
Zseniális trükkhöz folyamodott egy magyar álláskereső: 100 ezer forintot fizet, ha intézel neki állást
NAPTÁR
Tovább
2026. április 14. kedd
Tibor
16. hét
Április 14.
A könyvtárosok világnapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
2
2 hete
Súlyos tavasz vár a magyar kertesház-tulajokra: bőszen fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
3
1 napja
Választás 2026: 99%-os a feldolgozottság, most már matematikailag is biztos, hogy kétharmaddal ül be a Parlamentbe a TISZA Párt
4
3 hete
Virágvasárnap 2026: mit ünneplünk március 29-én? Népszokások, hagyományok és a barka jelentése
5
4 napja
Éjszaka döntött a kormány: gigantikus épületek lephetik el a kedvelt budapesti városrészt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Loro számlák
Külföldi banknak hazai kereskedelmi banknál vezetett számlája.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 06:29
Fájdalmas árat fizethet, aki csak a márkanévben bízik: rejtett veszélyekkel teli rengeteg gyerekülés
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 05:23
Drámai fordulat a hazai boltokban: észrevétlenül szoktunk rá az olcsó alternatívákra, de kegyetlen árat fizethetünk érte
Agrárszektor  |  2026. április 14. 07:01
Szabadulnának a készletektől az ukránok: fillérekért adják ezt a zöldséget