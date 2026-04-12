Választás 2026: itt vannak az első részvételi adatok, döbbenetes meglepetés történt

Nagyon magas a hét óráig történt részvételi arány, ebben az évszázadban sosem volt ilyen sok szavazó kora reggel.

A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 7 óráig a szavazásra jogosultak 3,45 százaléka adta le szavazatát a fővárosban a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Budapesten a reggel 7 órai adatok szerint a választásra jogosult 1 millió 271 ezer választópolgárból 3,45 százalék, 43 889 választó adta le szavazatát.

A részvételi adatok megoszlása a budapesti egyéni választókerületekben a következő volt:

Budapest, 01. számú OEVK (V. kerületi székhelyű) 2,87 százalék 2172 szavazó

Budapest, 02. számú OEVK (VIII. kerületi székhelyű) 2,54 százalék 2087 szavazó

Budapest, 03. számú OEVK (XII. kerületi székhelyű) 2,95 százalék 2551 szavazó

Budapest, 04. számú OEVK (II. kerületi székhelyű) 2,6 százalék 2061 szavazó

Budapest, 05. számú OEVK (VI. kerületi székhelyű) 3,36 százalék 2508 szavazó

Budapest, 06. számú OEVK (XIV. kerületi székhelyű) 3,64 százalék 2950 szavazó

Budapest, 07. számú OEVK (X. kerületi székhelyű) 4,15 százalék 3152 szavazó

Budapest, 08. számú OEVK (XIX. kerületi székhelyű) 3,78 százalék 3072 szavazó

Budapest, 09. számú OEVK (XXI. kerületi székhelyű) 3,95 százalék 3044 szavazó

Budapest, 10. számú OEVK (XXII. kerületi székhelyű) 3,76 százalék 2834 szavazó

Budapest, 11. számú OEVK (III. kerületi székhelyű) 3,15 százalék 2561 szavazó

Budapest, 12. számú OEVK (XIII. kerületi székhelyű) 3,8 százalék 3364 szavazó

Budapest, 13. számú OEVK (XV. kerületi székhelyű) 3,63 százalék 2779 szavazó

Budapest, 14. számú OEVK (XVI. kerületi székhelyű) 3,43 százalék 2624 szavazó

Budapest, 15. számú OEVK (XVII. kerületi székhelyű) 3,86 százalék 3038 szavazó

Budapest, 16. számú OEVK (XXIII. kerületi székhelyű) 3,81 százalék 3092 szavazó

