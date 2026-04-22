Budapest, 2024. február 26.Sulyok Tamás megválasztott köztársasági elnök beszédet mond az Országgyûlés plenáris ülésén 2024. február 26-án. A kormányzó Fidesz-KDNP államfõjelöltjét az Országgyûlés 134 igen szavazattal választo
Gazdaság

Megvan az időpont: ekkorra hívta össze Sulyok Tamás az Országgyűlés alakuló ülését

Pénzcentrum
2026. április 22. 08:02

Újabb fontos döntések jelentek meg a Magyar Közlönyben. Hivatalossá vált az Országgyűlés alakuló ülésének időpontja, emellett egy régóta vitatott népszavazási kérdés, a szentestét érintő kezdeményezés ismét zöld utat kapott.

Megjelentek a legfrissebb köztársasági elnöki határozatok a Magyar Közlönyben, amelyek több fontos kérdést is érintenek. Ezek közül az egyik, hogy Sulyok Tamás május 9-én 10 órára összehívta az Országgyűlés alakuló ülését, így hivatalossá vált az új parlament megalakulásának időpontja.

A közlöny egy másik jelentős döntést is tartalmaz: a Nemzeti Választási Bizottság hitelesítette azt a népszavazási kérdést, amely december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szól. A kérdés így hangzik: egyetért-e a választópolgár azzal, hogy szenteste hivatalosan is munkaszüneti nap legyen.

A kezdeményezést ezúttal is a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete nyújtotta be. A bizottság megállapította, hogy a kérdés megfelel az Alaptörvényben és a népszavazási törvényben előírt feltételeknek, ezért hitelesíthető.

Nem ez az első alkalom azonban, hogy a téma napirendre kerül. A szakszervezet korábbi próbálkozását már egyszer jóváhagyta az NVB, ám azt több magánszemély megtámadta. Az ügy végül a Kúria elé került, amely akkor megtagadta a kérdés hitelesítését.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

