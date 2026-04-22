Megvan az időpont: ekkorra hívta össze Sulyok Tamás az Országgyűlés alakuló ülését

Újabb fontos döntések jelentek meg a Magyar Közlönyben. Hivatalossá vált az Országgyűlés alakuló ülésének időpontja, emellett egy régóta vitatott népszavazási kérdés, a szentestét érintő kezdeményezés ismét zöld utat kapott.

Megjelentek a legfrissebb köztársasági elnöki határozatok a Magyar Közlönyben, amelyek több fontos kérdést is érintenek. Ezek közül az egyik, hogy Sulyok Tamás május 9-én 10 órára összehívta az Országgyűlés alakuló ülését, így hivatalossá vált az új parlament megalakulásának időpontja.

A közlöny egy másik jelentős döntést is tartalmaz: a Nemzeti Választási Bizottság hitelesítette azt a népszavazási kérdést, amely december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szól. A kérdés így hangzik: egyetért-e a választópolgár azzal, hogy szenteste hivatalosan is munkaszüneti nap legyen.

A kezdeményezést ezúttal is a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete nyújtotta be. A bizottság megállapította, hogy a kérdés megfelel az Alaptörvényben és a népszavazási törvényben előírt feltételeknek, ezért hitelesíthető.

Nem ez az első alkalom azonban, hogy a téma napirendre kerül. A szakszervezet korábbi próbálkozását már egyszer jóváhagyta az NVB, ám azt több magánszemély megtámadta. Az ügy végül a Kúria elé került, amely akkor megtagadta a kérdés hitelesítését.

Címlapi kép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA