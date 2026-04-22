A Pénzcentrum 2026. április 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Megvan az időpont: ekkorra hívta össze Sulyok Tamás az Országgyűlés alakuló ülését
Újabb fontos döntések jelentek meg a Magyar Közlönyben. Hivatalossá vált az Országgyűlés alakuló ülésének időpontja, emellett egy régóta vitatott népszavazási kérdés, a szentestét érintő kezdeményezés ismét zöld utat kapott.
Megjelentek a legfrissebb köztársasági elnöki határozatok a Magyar Közlönyben, amelyek több fontos kérdést is érintenek. Ezek közül az egyik, hogy Sulyok Tamás május 9-én 10 órára összehívta az Országgyűlés alakuló ülését, így hivatalossá vált az új parlament megalakulásának időpontja.
A közlöny egy másik jelentős döntést is tartalmaz: a Nemzeti Választási Bizottság hitelesítette azt a népszavazási kérdést, amely december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szól. A kérdés így hangzik: egyetért-e a választópolgár azzal, hogy szenteste hivatalosan is munkaszüneti nap legyen.
A kezdeményezést ezúttal is a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete nyújtotta be. A bizottság megállapította, hogy a kérdés megfelel az Alaptörvényben és a népszavazási törvényben előírt feltételeknek, ezért hitelesíthető.
Nem ez az első alkalom azonban, hogy a téma napirendre kerül. A szakszervezet korábbi próbálkozását már egyszer jóváhagyta az NVB, ám azt több magánszemély megtámadta. Az ügy végül a Kúria elé került, amely akkor megtagadta a kérdés hitelesítését.
Címlapi kép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
A Tisza Párt kétharmados választási győzelme és az euró bevezetésének ígérete azonnali, rendkívül pozitív piaci reakciókat váltott ki.
A közel-keleti helyzet miatt továbbra is némi bizonytalanság látható a piacokon, ennek ellenére enyhe emelkedéssel indulhat szerdán a kereskedés.
Hivatalos, bezár a híres vidéki gyár: 600 dolgozó jövője kérdéses, év végén szüntetik meg a termelés
A termelés leállításáról a vállalat stratégiájának felülvizsgálata után született döntés.
Befejeződtek a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának javítási munkálatai, így április 21-én este hivatalosan is megszűnt a hónapok óta tartó vis maior helyzet.
Az eurót hét órakor 364,35 forinton jegyezték, magasabban a kedd esti 362,88 forintnál.
Hozamcsökkenés és jelentős túljelentkezés jellemezte az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) keddi, három hónapos diszkont kincstárjegyekre kiírt aukcióját.
A köztársasági elnök Magyarország államfője, akinek szerepét az Alaptörvény határozza meg. A köztársasági elnök fizetése kapcsán a 2011. éve CX. törvény rendelkezései az irányadók.
Sikerrel zárult a parlamenti pártok egyeztetése, így megszületett a megállapodás az új Országgyűlés bizottsági struktúrájáról.
Most lehetőséged nyílik arra, hogy megoszd velünk médiafogyasztási szokásaidat, valamint véleményed a Pénzcentrumról.
Ez nagyon jó hír a magyar gazdaságnak: több milliárd euró jöhet máris hazánkba, rábólintott Brüsszel
Brüsszel egyre rugalmasabb hozzáállása a még fel nem használt uniós források átcsoportosításához jó hír Magyarországnak is.
Csúnyán pofára eshet, aki csodát várt a kormányváltástól: ez vár a magyar gazdaságra 2026-ban – nem lesz egy sétagalopp
Az Egyensúly Intézet friss előrejelzése szerint a magyar gazdaság ugyan kilábalhat a stagnálásból, de a növekedés üteme továbbra is visszafogott marad 2026-ban.
Váratlan fenyegetés érkezett Oroszországból: leléphet a Roszatom Magyarországról, mi lesz a Paks II projekttel?
Az orosz állami hírügynökség "A Roszatom közel áll ahhoz, hogy elhagyja Magyarországot" címmel közölt egy cikket.
Ez lehet Magyar Péter egyik legnagyobb dilemmája a kormányzása alatt: bárhogy is dönt, a kockázat óriási
Amennyiben a kormány a szerződésbontás mellett dönt, a magyar államnak kell tételesen bizonyítania, hogy az orosz fél képtelen volt teljesíteni a műszaki és határidős vállalásait.
Folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások kedden az Országházban.
A jegybank a kedvezőtlen nemzetközi folyamatokkal magyarázza a visszaesést, egymilliárd dollárnyival kevesebb az aranytartalékunk most.
Az euróval és a frankkal szemben minimálisan erősödött, a dollárral szemben ugyanakkor némileg gyengült reggelre a forint árfolyama.
Háborús félelem rántotta lejtőre a magyar tőzsdét: csúnyán elhasaltak a legnépszerűbb hazai részvények
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX hétfőn 2431,78 ponttal, 1,75 százalékkal esett, így 136 386,25 ponton zárt.
Súlyos krízis fenyegeti a hazai földeket: kongatják a vészharangot, elképesztő aszály teheti tönkre az idei termést
Mennyivel marad el a talajvíz szintje a sokéves átlagtól? És melyik térségek vannak a legnagyobb veszélyben hazánkban? Mutatjuk!
-
-
-
