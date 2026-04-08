2026. április 8. szerda Dénes
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
füstcsövek egy régi családi ház tetején kéményseprő
Otthon

Fájdalmas kompromisszumra kényszerülnek a lakásvásárlók: ezen a ponton dől romba a legtöbb eredeti terv

Pénzcentrum
2026. április 8. 11:04

Ingatlanvásárláskor a legfontosabb szempont az elhelyezkedés. A vevők többsége határozott elképzelésekkel vág neki a keresésnek, a magas árak azonban sokszor felülírják az eredeti terveket.

A vásárlók leggyakrabban éppen a lokáció terén kényszerülnek kompromisszumra. A szakértők szerint a jó döntéshez elengedhetetlen a kiszemelt környék személyes feltérképezése és a kellő rugalmasság. A tapasztalatok szerint az ügyfelek ritkán keresgélnek céltalanul. Általában már egy jól körülhatárolt területre fókuszálnak - emelte ki Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan szakmai vezetője. Ez a keresési zóna lehet két-három szomszédos kerület, de akár egyetlen konkrét utca vagy lakótömb is. Az eredeti elképzelésükből a vevők nagyon nehezen engednek. Többnyire csupán a finanszírozási korlátok miatt hajlandóak változtatni a terveiken.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lokáció kiválasztását számos tényező befolyásolja. Ilyen a munkahely és az oktatási intézmények közelsége, a megfelelő infrastruktúra, valamint a családi és baráti kötelékek. Bármennyire is hangsúlyosak ezek a szempontok, a végső szót legtöbbször a rendelkezésre álló költségvetés mondja ki. Ha a kiszemelt környék árszínvonala túl magasnak bizonyul, a vevők jellemzően az elhelyezkedés terén kötnek kompromisszumot. A kedvezőbb vételár reményében ilyenkor inkább a peremkerületek vagy az agglomeráció felé veszik az irányt.

A befektetési céllal vásárlók teljesen másként gondolkodnak. Számukra a helyszínválasztást tisztán az üzleti szempontok határozzák meg. Kiemelt tényező a másodpiaci likviditás, vagyis a könnyű újraértékesíthetőség, valamint a gyors bérbeadhatóság. Ők elsősorban azokat a környékeket preferálják, amelyek egyszerre csendesek, ugyanakkor kiváló közösségi közlekedési adottságokkal rendelkeznek.

A szakértő azt tanácsolja, hogy aki még nem ismeri a választott környéket, a tranzakció előtt mindenképpen szánjon időt a terület alapos feltérképezésére. A legbiztosabb módszer a helyszín személyes bejárása több különböző napszakban: így sokkal reálisabb képet kaphatunk a közlekedési viszonyokról, a közbiztonságról és a környék mindennapi életritmusáról. Fontos az is, hogy ne ragaszkodjunk görcsösen egyetlen mikrokörnyezethez pusztán megszokásból vagy egy korábbi szimpátia miatt. A sikeres ingatlanvásárlás érdekében érdemes nyitottnak maradni, és számunkra addig ismeretlen, de jó potenciállal rendelkező lokációkat is megvizsgálni.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:02
11:52
11:35
11:23
11:15
NAPTÁR
Tovább
2026. április 8. szerda
Dénes
15. hét
Április 8.
A romák világnapja
Április 8.
Az emberszeretet világnapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Digitális aláírás
lehetővé teszi, hogy minden digitálisan aláírt üzenet olvasója ellenőrizni tudja az üzenetet küldő személyazonosságát, s az üzenet sértetlenségét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
