Fájdalmas kompromisszumra kényszerülnek a lakásvásárlók: ezen a ponton dől romba a legtöbb eredeti terv

Ingatlanvásárláskor a legfontosabb szempont az elhelyezkedés. A vevők többsége határozott elképzelésekkel vág neki a keresésnek, a magas árak azonban sokszor felülírják az eredeti terveket.

A vásárlók leggyakrabban éppen a lokáció terén kényszerülnek kompromisszumra. A szakértők szerint a jó döntéshez elengedhetetlen a kiszemelt környék személyes feltérképezése és a kellő rugalmasság. A tapasztalatok szerint az ügyfelek ritkán keresgélnek céltalanul. Általában már egy jól körülhatárolt területre fókuszálnak - emelte ki Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan szakmai vezetője. Ez a keresési zóna lehet két-három szomszédos kerület, de akár egyetlen konkrét utca vagy lakótömb is. Az eredeti elképzelésükből a vevők nagyon nehezen engednek. Többnyire csupán a finanszírozási korlátok miatt hajlandóak változtatni a terveiken.

A lokáció kiválasztását számos tényező befolyásolja. Ilyen a munkahely és az oktatási intézmények közelsége, a megfelelő infrastruktúra, valamint a családi és baráti kötelékek. Bármennyire is hangsúlyosak ezek a szempontok, a végső szót legtöbbször a rendelkezésre álló költségvetés mondja ki. Ha a kiszemelt környék árszínvonala túl magasnak bizonyul, a vevők jellemzően az elhelyezkedés terén kötnek kompromisszumot. A kedvezőbb vételár reményében ilyenkor inkább a peremkerületek vagy az agglomeráció felé veszik az irányt.

A befektetési céllal vásárlók teljesen másként gondolkodnak. Számukra a helyszínválasztást tisztán az üzleti szempontok határozzák meg. Kiemelt tényező a másodpiaci likviditás, vagyis a könnyű újraértékesíthetőség, valamint a gyors bérbeadhatóság. Ők elsősorban azokat a környékeket preferálják, amelyek egyszerre csendesek, ugyanakkor kiváló közösségi közlekedési adottságokkal rendelkeznek.

A szakértő azt tanácsolja, hogy aki még nem ismeri a választott környéket, a tranzakció előtt mindenképpen szánjon időt a terület alapos feltérképezésére. A legbiztosabb módszer a helyszín személyes bejárása több különböző napszakban: így sokkal reálisabb képet kaphatunk a közlekedési viszonyokról, a közbiztonságról és a környék mindennapi életritmusáról. Fontos az is, hogy ne ragaszkodjunk görcsösen egyetlen mikrokörnyezethez pusztán megszokásból vagy egy korábbi szimpátia miatt. A sikeres ingatlanvásárlás érdekében érdemes nyitottnak maradni, és számunkra addig ismeretlen, de jó potenciállal rendelkező lokációkat is megvizsgálni.