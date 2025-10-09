Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Dél-Magyarországon

Sokan úgy gondolják, hogy az Otthon Start lakáshitel leginkább a használt lakások piacán lehet releváns, hiszen az újépítésű ingatlanok többsége messze túllépi a program által meghatározott szigorú árkorlátokat. Ez részben igaz is: a nagyvárosi új lakásprojektek egy része valóban kiesik a konstrukcióból, ugyanakkor egyáltalán nem lehetetlen újépítésű lakást találni a feltételeknek megfelelően. A dél-magyarországi nagyvárosokban a fővárossal ellentétben már könnyebben lehet nagyobb és többszobás lakásokhoz jutni. Most megmutatjuk, hol találhatóak ilyen lehetőségek Pécsen és Szegeden.

A feltételek valóban szigorúak, ha az Otthon Start programot nézzük: a négyzetméterár nem haladhatja meg az 1,5 millió forintot, a teljes vételár pedig legfeljebb 100 millió forint lehet. Lényeges szempont, hogy a legtöbb fejlesztésben a nagyobb alapterületű lakások ára már túllépi a program felső határát, így az Otthon Start inkább a kisebb, belépő szintű ingatlanokra jelenthet reális lehetőséget. Ezek esetében gyakran kompromisszumot kell vállalni a méretben vagy az elhelyezkedésben, ugyanakkor cserébe a vásárlók élvezhetik az új építésű otthon minden előnyét.

Ez azt jelenti, hogy az Otthon Start nem zárja ki az új lakások vásárlását, de a választék jóval korlátozottabb, és főként azok számára kínál alternatívát, akik kisebb alapterületű ingatlanban is otthonra tudnak lelni. Tudatos kereséssel azonban ma is könnyen találhatók olyan nagyvárosi projektek, amelyek megfelelnek a hitel szigorú feltételeinek. Megvizsgáltunk két dél-magyarországi nagyvárost is: Pécset és Szegedet is.

A legnagyobb hirdetési portált vizsgálva több mint 56 pécsi lakást találtunk. A legolcsóbb lehetőség Pécsen a Farkas István utcában található társasházban két lakást is érint. Mindkét esetben egy 36-37 négyzetméteres ingatlanról beszélünk, mint 45,2 millió forintért.

A leírás(ok) szerint az öt lakásból és önálló garázsokból álló, szigetelt téglaépület hőszivattyúval felszerelt, padlófűtéses, energiatakarékos megoldásokat kínál. A korszerű belső elrendezés, az igényes kivitelezés és a magas műszaki tartalom garantálják a minimális rezsit és a kényelmes mindennapokat.

Szintén kiemelték, hogy az ingatlant is magába foglaló társasház a Belváros szívében, a város külföldi egyetemisták által is igen kedvelt részén található, ezért fokozottan ajánlják mindazon érdeklődők figyelmébe, akik Pécsett kifejezetten befektetési célból kívánnak ingatlant vásárolni.

Fotó: Ingatlan.com

A legdrágább ingatlan, amely még belefér az Otthon Start kereteibe azt a Sáfrány utcában lehet megtalálni. 99,9 millió forintért egy 84 négyzetméteres alapterületű és háromszobás ingatlanhoz lehet hozzájutni. A leírás szerint az újépítésű ingatlan a Green Resort lakóparkban található. Az ingatlan egy 2025-ben épült, új építésű, luxuskomfortot kínáló társasház földszintjén található.

A négyemeletes, lifttel felszerelt épületben elhelyezkedő lakás belmagassága 3 méternél alacsonyabb, klimatizált, valamint akadálymentesített kialakítású. A fürdőszoba és a WC külön helyiségben kapott helyet. A lakás kertre néző kilátással, 29 m²-es erkéllyel és közvetlen kertkapcsolattal rendelkezik. Parkolásra teremgarázsban van lehetőség, a beállóhely bérleti díja havi 25 000 forint.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Fotó: Ingatlan.com

Szegeden már 114 ingatlant is találtunk, amely megfelelne az Otthon Start feltételeinek újépítésűként. A legolcsóbb ingatlant a Brüsszeli körúton találjuk, mintegy 42,9 millió forintért. A lakás kétszobás és 42 négyzetméteres alapterületű. A leírtak alapján az ingatlan egy 2027-ben készül el, új építésű, összkomfortos lakás, amely egy ötemeletes társasház 4. emeletén található.

Az épületben lift működik, a lakás tetőtéri elhelyezkedésű. Légkondicionálóval felszerelt, azonban akadálymentesített kialakítással nem rendelkezik. A fürdőszoba és a WC egy helyiségben található. Az északi tájolású lakás utcára néző kilátással bír, erkély és kertkapcsolat nélkül. A lakóparkban egyébként 31 lakás épül, amelyeket 43 és 76 millió forint között fognak kínálni.

Fotó: Ingatlan.com

A legdrágább, még Otthon Startnak megfelelő ingatlanokat az Örökzöld Lakóparkban találhatjuk. Mintegy 4 darab lakást is 100 millió forintért árusítanak. A négy lakás alapterülete egyaránt 72 négyzetméter és mindegyikhez tartozik egy közel 40 négyzetméteres erkélyrész is.

Mint írták, a társasház igényes kivitelezésben, lifttel felszerelve, nyugodt környezetben épült, miközben a környék kiváló infrastruktúrával rendelkezik: a közelben boltok, iskolák, óvodák és könnyen elérhető tömegközlekedési lehetőségek találhatók. Az új építésű lakások modern, energiatakarékos hőszivattyús fűtés- és hűtésrendszerrel, padlófűtéssel és klímával van felszerelve. Az ingatlanhoz igény szerint garázs vagy felszíni autóbeálló is vásárolható.