Mégsem indítja el a kormány idén ősszel a lakásfelújítási támogatást - ismerte el a mai Kormányinfón Gulyás Gergely.
Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Dél-Magyarországon
Sokan úgy gondolják, hogy az Otthon Start lakáshitel leginkább a használt lakások piacán lehet releváns, hiszen az újépítésű ingatlanok többsége messze túllépi a program által meghatározott szigorú árkorlátokat. Ez részben igaz is: a nagyvárosi új lakásprojektek egy része valóban kiesik a konstrukcióból, ugyanakkor egyáltalán nem lehetetlen újépítésű lakást találni a feltételeknek megfelelően. A dél-magyarországi nagyvárosokban a fővárossal ellentétben már könnyebben lehet nagyobb és többszobás lakásokhoz jutni. Most megmutatjuk, hol találhatóak ilyen lehetőségek Pécsen és Szegeden.
A feltételek valóban szigorúak, ha az Otthon Start programot nézzük: a négyzetméterár nem haladhatja meg az 1,5 millió forintot, a teljes vételár pedig legfeljebb 100 millió forint lehet. Lényeges szempont, hogy a legtöbb fejlesztésben a nagyobb alapterületű lakások ára már túllépi a program felső határát, így az Otthon Start inkább a kisebb, belépő szintű ingatlanokra jelenthet reális lehetőséget. Ezek esetében gyakran kompromisszumot kell vállalni a méretben vagy az elhelyezkedésben, ugyanakkor cserébe a vásárlók élvezhetik az új építésű otthon minden előnyét.
Ez azt jelenti, hogy az Otthon Start nem zárja ki az új lakások vásárlását, de a választék jóval korlátozottabb, és főként azok számára kínál alternatívát, akik kisebb alapterületű ingatlanban is otthonra tudnak lelni. Tudatos kereséssel azonban ma is könnyen találhatók olyan nagyvárosi projektek, amelyek megfelelnek a hitel szigorú feltételeinek. Megvizsgáltunk két dél-magyarországi nagyvárost is: Pécset és Szegedet is.
A legnagyobb hirdetési portált vizsgálva több mint 56 pécsi lakást találtunk. A legolcsóbb lehetőség Pécsen a Farkas István utcában található társasházban két lakást is érint. Mindkét esetben egy 36-37 négyzetméteres ingatlanról beszélünk, mint 45,2 millió forintért.
A leírás(ok) szerint az öt lakásból és önálló garázsokból álló, szigetelt téglaépület hőszivattyúval felszerelt, padlófűtéses, energiatakarékos megoldásokat kínál. A korszerű belső elrendezés, az igényes kivitelezés és a magas műszaki tartalom garantálják a minimális rezsit és a kényelmes mindennapokat.
Szintén kiemelték, hogy az ingatlant is magába foglaló társasház a Belváros szívében, a város külföldi egyetemisták által is igen kedvelt részén található, ezért fokozottan ajánlják mindazon érdeklődők figyelmébe, akik Pécsett kifejezetten befektetési célból kívánnak ingatlant vásárolni.
A legdrágább ingatlan, amely még belefér az Otthon Start kereteibe azt a Sáfrány utcában lehet megtalálni. 99,9 millió forintért egy 84 négyzetméteres alapterületű és háromszobás ingatlanhoz lehet hozzájutni. A leírás szerint az újépítésű ingatlan a Green Resort lakóparkban található. Az ingatlan egy 2025-ben épült, új építésű, luxuskomfortot kínáló társasház földszintjén található.
A négyemeletes, lifttel felszerelt épületben elhelyezkedő lakás belmagassága 3 méternél alacsonyabb, klimatizált, valamint akadálymentesített kialakítású. A fürdőszoba és a WC külön helyiségben kapott helyet. A lakás kertre néző kilátással, 29 m²-es erkéllyel és közvetlen kertkapcsolattal rendelkezik. Parkolásra teremgarázsban van lehetőség, a beállóhely bérleti díja havi 25 000 forint.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Szegeden már 114 ingatlant is találtunk, amely megfelelne az Otthon Start feltételeinek újépítésűként. A legolcsóbb ingatlant a Brüsszeli körúton találjuk, mintegy 42,9 millió forintért. A lakás kétszobás és 42 négyzetméteres alapterületű. A leírtak alapján az ingatlan egy 2027-ben készül el, új építésű, összkomfortos lakás, amely egy ötemeletes társasház 4. emeletén található.
Az épületben lift működik, a lakás tetőtéri elhelyezkedésű. Légkondicionálóval felszerelt, azonban akadálymentesített kialakítással nem rendelkezik. A fürdőszoba és a WC egy helyiségben található. Az északi tájolású lakás utcára néző kilátással bír, erkély és kertkapcsolat nélkül. A lakóparkban egyébként 31 lakás épül, amelyeket 43 és 76 millió forint között fognak kínálni.
A legdrágább, még Otthon Startnak megfelelő ingatlanokat az Örökzöld Lakóparkban találhatjuk. Mintegy 4 darab lakást is 100 millió forintért árusítanak. A négy lakás alapterülete egyaránt 72 négyzetméter és mindegyikhez tartozik egy közel 40 négyzetméteres erkélyrész is.
Mint írták, a társasház igényes kivitelezésben, lifttel felszerelve, nyugodt környezetben épült, miközben a környék kiváló infrastruktúrával rendelkezik: a közelben boltok, iskolák, óvodák és könnyen elérhető tömegközlekedési lehetőségek találhatók. Az új építésű lakások modern, energiatakarékos hőszivattyús fűtés- és hűtésrendszerrel, padlófűtéssel és klímával van felszerelve. Az ingatlanhoz igény szerint garázs vagy felszíni autóbeálló is vásárolható.
Botcsinálta duguláselhárítók több millió forintot csaltak ki áldozataiktól, a házkutatás során ötmillió forintot tudtak visszavenni.
Alakul a lakáskatasztrófa: a legolcsóbb pesti kerületek is lassan a megfizethetetlen kategóriába kerülnek
Egy új törvénytervezet már a korai fázisban lehetővé teszi a jelzálogbejegyzést az új lakásokra.
Balatonföldvár elsőként vezetett be önazonossági rendeletet a Balaton-parti települések közül, amely 2 százalékos hozzájárulást ír elő az ingatlanvásárlóknak.
Újabb település korlátozza keményen a beköltözést: erkölcsit és rengeteg pénzt kérnek az új lakóktól
A Nógrád vármegyei Vizslás rendkívül szigorú feltételekhez köti az új lakók beköltözését.
A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Otthon Start támogatott lakáshitel feltételeit módosító rendelet tervezetét.
A magyar újlakáspiac élénkülése nemcsak a vásárlói oldalon hoz rekordokat, hanem az építőiparra, ezen keresztül pedig a gazdaságra is jelentős hatással van.
Ebből sem lesz semmi? Hamvába holt a beígért felújítási támogatás: hiába ácsingóztak a milliókra a családok
A szakma a kereslet élénkítését, egyszerűbb szabályozást és a korszerű technológiák bevezetését sürgeti a növekedés beindításához.
Az Otthon Start Program nemcsak első lakás vásárlására, hanem befektetési célú ingatlanszerzésre is kiváló lehetőséget nyújt.
A hőmérséklet lassan emelkedik, a hét közepén ismét eléri a csúcshőmérséklet a 20 Celsius-fokot, és a hajnali fagyok is megszűnnek.
Magyarországon is egyre többen fontolgatják, hogy a hagyományos gázfűtést kiváltva klímaberendezések felszerelésével oldják meg otthonuk fűtését.
A férfit előállították, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.
A hitelességi idő lejárata után a szolgáltató nem állíthat ki számlát az adott mérőn mért mennyiség alapján.
Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Győrben és Sopronban
Megnéztük, hogy milyen újépítésű ingatlanokat lehet vásorolni az Otthon Start Program a segítségével a két északnyugati városban: Győrben és Sopronban.
Sokáig úgy tűnt, nehéz lesz fokozni az év első három hónapjában tapasztalt ingatlanpiaci boomot, ám 2025 harmadik negyedéve emelte a tétet.
Erős széllel, maximum hat fokos hőmérséklettel kell számolnunk a hét maradék napjain.
Ez 19. századi neoreneszánsz kastély nemcsak építészeti ritkaság, hanem egy hollywoodi karriert befutott magyar színész, Huszár Pufi egykori otthona is volt.
Az Otthon Start program kapcsán készült friss szavazás szerint a piaci szereplők többsége a következő egy évben a kínálat csökkenésére számít Budapesten és környékén.
Hosszú évek csökkenő tendenciája után 2024-ben élénkült a Budapesten belüli költözés. A legkevésbé népszerűek továbbra is a belvárosi kerületek voltak, melyeknek csökkent a lélekszáma.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát