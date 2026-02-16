Durva fordulat az albérletpiacon: 2021 óta nem volt ilyen gyenge évkezdet

Országosan és a fővárosban is egyaránt 1,3 százalékos havi drágulással indult 2026-ban az albérletpiacon friss adatok szerint, ami az utóbbi évek legvisszafogottabb januári dinamikája. Az éves drágulás üteme országosan 5 százalékra, Budapesten 5,1 százalékot tett ki, szemben a tavaly januári 9,4, illetve 9,5 százalékos emelkedéssel.

A korábbi években megszokott tempós drágulás helyett visszafogottan nyitotta az évet az albérletpiac. A KSH–ingatlan.com lakbérindex legfrissebb adatai szerint januárban országosan és Budapesten havi összevetésben egyaránt 1,3 százalékkal nőttek a bérleti díjak. Ennél visszafogottabb év eleji havi drágulásra legutóbb 2021 elején volt példa, a koronavírus-járvány kellős közepén.

Éves összevetésben a lakbérek országosan 5, Budapesten pedig 5,1 százalékkal emelkedtek, ami lassulást jelent a decemberi 5,4, illetve 5,6 százalékos éves dinamikától. Az albérletáremelkedés tempója ráadásul már jóval elmarad a tavaly januári 9 százalék feletti éves mutatóktól.

Bár a januári hónapokban az év eleji keresetnövekedések és fizetésemelések rendszerint felfelé hajtják a bérleti díjakat is, a bérbeadók idén nem tudnak olyan mértékben emelni, mint a korábbi években, ami egy sajátos és intenzív versenyhelyzetet teremt a piacon

– értékelte a friss adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A tulajdonos által kiadásra meghirdetett lakóingatlanok átlagos havi bérleti díja Budapesten

Az utóbbi évek leggyengébb rajtját produkálta az albérletpiac

Az albérletpiaci kínálat jelenleg 16,8 ezer kiadó ingatlanból áll, ami éves összevetésben 6 százalékos szűkülést mutat. Az előző hónapok csökkenő albérletárai miatt ugyanis a keresők felszívták az elérhető kiadó ingatlanokat, ám a 2026-os év rendkívül gyengén indult a keresleti oldalon. Január eleje és február közepe között, az év első hét hetében a kereslet 18 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

2026 első hét hetében 135 ezer telefonos érdeklődést mértünk a kiadó lakások és házak iránt. Ezek a számok jóval alacsonyabbak a korábbi években megszokott számoknál és masszív lassulásra utalnak, de összességében nem jelentenek meglepetést. A visszaesés ugyanis elsősorban az Otthon Start Program hatása, ami rengeteg potenciális és tényleges bérlőt szívott el a piacról, akik inkább a saját tulajdonú ingatlan megszerzését választották

– fogalmazott Balogh László.

Mennyiért kínálják most a kiadó lakásoka​t?

​A friss piaci körképből kiderül, hogy február közepén Budapesten 260 ezer forint volt a lakbérek középértéke. A legnagyobb választékkal rendelkező kerületek közül a VI. kerületben 290 ezer, a XIII. kerületben 270 ezer, a XI. kerületben pedig 279 ezer forint ez az összeg. A VII., VIII. és IX. kerületben pedig egyaránt 250 ezer forinttal számolhatnak a bérlőjelöltek. Az V. és a II. kerület továbbra is kiemelkedik mezőnyből a 362,5 ezer és 360 ezer forintos mediánnal. A másik végletet egyaránt 200 ezer forinttal a X., a XIX., a XXI. kerület jelenti.

​A vidéki nagyvárosok közül Debrecen a legdrágább, ahol 220 ezer forint a lakbérek havi középértéke. Utána Győr és Székesfehérvár következik 200-200 ezer forinttal. Számos vármegyeszékhelyen, Nyíregyházán, Pécsen, Szegeden, Szombathelyen, Tatabányán és Veszprémben 180 ezer forint lakbérek mediánja.

Kiadó lakások és házak átlagos bérleti díja a tulajdonosok kínálatában

Még várni kell az „igazság pillanatára”

Az albérletpiaci várható tendenciákról Balogh László azt mondta a lakbérek emelkedésének jelentős lassulása alapján arra lehet számítani, hogy a fizetések nominális növekedése miatt az albérletárak középtávon emelkedőn maradnak, a drágulás tempója egyre szerényebb lesz.

Hozzátette: „Az idei évben az igazság pillanata az albérletpiac változásának irányait tekintve július-augusztusban várható. Ekkor indul az albérletpiaci főszezon, és az is kiderül, hogy a bérleti díjak és a kereslet milyen irányba mozdul el. Addig éves összevetésben visszafogottabb kereslet és lassuló albérletemelkedés jellemezheti a piacot.”