A következő napokban többnyire borult, párás idő várható vegyes halmazállapotú csapadékkal, az ország nagy részén fagypont körüli hőmérséklettel.
Hiába a rezsistop, brutális számlát kaphat rengeteg magyar család: hónapokig nyöghetik a borzasztó hideg januárt?
Bár a januári rezsistop részletei egyre világosabbak, az átalánydíjas fogyasztókra vonatkozó hatás eddig kevésbé ismert. Ha egy háztartás januárban kiugróan sok gázt fogyaszt, ennek következménye nem azonnal, hanem az éves elszámoláskor jelentkezik, és akár a következő évi havi átalánydíjakat is növelheti. A kérdés jelenleg is vizsgálat alatt áll, a kormány külön munkacsoportja dolgozza ki a pontos szabályozást.
Bár már egyre több információ lát napvilágot a kormány által bejelentett januári rezsistopról, egy tényezőt azonban mindeddig nem fejtettek ki.
Ugyanis, ha egy átalányfizető háztartás januárban - például a tartós hideg miatt - az átlagosnál jóval több gázt fogyaszt, annak hatása nem feltétlenül azonnal, hanem az éves elszámoláskor jelentkezik. Ilyenkor derül ki, hogy a tényleges fogyasztás mennyire tért el attól az értéktől, amelyre az átalánydíjat eredetileg megállapították.
Az átalánydíj alapját a szolgáltató jellemzően a korábbi időszak(ok) tényleges fogyasztása alapján becsült éves felhasználás adja. Ha az éves leolvasáskor kiderül, hogy a fogyasztó az előző évben érdemben több gázt használt a becsültnél, akkor egyrészt egyszeri elszámolási különbözetet kell rendezni, másrészt a szolgáltató módosíthatja a következő időszak havi átalánydíját is.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a magasabb fogyasztás beépül a jövő évi számlákba.
Fontos, hogy az átalányrendszer nem egy-egy hónapot vizsgál önmagában, hanem az éves összfogyasztást. Ugyanakkor az extrém január - amikor a fűtési igény kiugróan magas - önmagában is képes jelentősen felhúzni az éves adatot, különösen kisebb lakásoknál vagy olyan háztartásoknál, ahol korábban alacsonyabb fogyasztás volt jellemző.
Ilyen esetben a következő évben már magasabb havi részszámlákkal kell számolni - akkor is, ha nem lesz ilyen extrém hideg a január.
Gulyás Gergely a kormányinfón azt mondta, hogy egy külön munkacsoport dolgozik a részletek kidolgozásán, megvizsgálva számos élethelyzetet és tényezőt. A januári kompenzáció vélhetően beépül az átalányfizetők számláiba is, viszont arról is érdemes lenne határozni, hogy a következő időszak részszámláiba miképpen épül - vagy nem épül - bele a kiugróan magas januári fogyasztás.
Minden, amit a januári rezsistopról tudni érdemes: ki jogosult rá, miből és ki fogja finanszírozni az intézkedést?
Egyelőre nem világos, pontosan kik jogosultak a kompenzációra, milyen fogyasztásig jár a kedvezmény, és mekkora terhet ró mindez a költségvetésre.
