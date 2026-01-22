Budapest a pénzügyi válság szélén áll: a közlekedési cégek 90 milliárd forintos adóssághegyet görgetnek maguk előtt, miközben a kormány visszatartja az állami támogatást.
Gulyás Gergely bejelentése a januári rezsistopról: nem csak a gázfűtésre vonatkozhat majd a kedvezmény
Még egy hétig dolgoznak a rezsistop pontos módszerein, de ma még nem derült ki egyértelműen, kire fog vonatkozni és hogyan.
Még tegnap jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy a kemény januári hideg miatt a kormány segít a családoknak: mint mondta, a túlfogyasztást átvállalja az állam, így kisebb lesz a rezsiszámla sok magyar családnak. További részletek azonban nem derültek ki: mindenki arra várt, hogy a pontos technikai részleteket Gulyás Gergely jelenti be a csütörtöki Kormányinfón.
Ez végül nem történt meg: a miniszter azt jelentette be, hogy a kormány döntése szerint a rendkívüli hideg következményeitől meg kell óvni a családokat. A kormány célja az, hogy senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlákat fizetni - mondta Gulyás Gergely.
Mint elmondta: Lantos Csaba energiaügyi miniszter vezetésével állt fel egy munkacsoport, ami egy hét múlva fog pontos terveket letenni a kormány asztalára: mivel sokféle fűtési metódus (távfűtés, gázzal vagy árammal történő), sokféle számlázási rendszer van, aprólékos munkát igényel a kidolgozás. A jövő szerdai kormányülésre már meglesznek ezek a tervek - mondta Gulyás Gergely. Az egy kérdésre válaszolva kiderült, hogy automatikusan fog járni a könnyítés.
Egy másik kérdésre azt válaszolta a miniszter, hogy az átlagos 43 százalékos növekmény nem pontos, inkább egyharmados lehet ennek mértéke a legtöbb fogyasztónál az MVM jelzése szerint. 30-33%-kal magasabb gázfelhasználással kell számolni egy átlagos januárhoz képest, és ebben az egy hétben az MVM a számlákat nem fogja kiállítani - tette hozzá Gulyás Gergely.
Kiderült az is, hogy a kormány nem tervez változtatni a rezsicsökkentés "képletén", a szabályozáson. Gulyás Gergely leszögezte, hogy bár voltak máshonnan más javaslatok a rezsistopra, de azok nem segítenének mindenkin. A kormány javaslatának az egyik eleme, hogy a januári túlfogyasztás miatt senki ne kerüljön magasabb rezsisávba.
Arról, hogy sokféle módszert is alkalmazhat a kormány, ám a pontos részletek még kidolgozás alatt vannak, mi is írtunk a Pénzcentrumon. Ezt itt olvashatod el:
cikkünk frissül...
címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
