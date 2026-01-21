Ötéves rekord a hazai ingatlanpiacon: valami megmozdult 2026 elején, merre tartanak az árak?

Felemás képet mutatott a 2026-os év eleje a lakáspiacon. Az első hetekben a kereslet és a hirdetési aktivitás visszafogottnak tűnt, a részletes adatok azonban több rekordot is jeleznek mind a keresleti, mind a kínálati oldalon. Az ingatlan.com friss elemzése szerint a piac ténylegesen csak január 5-én indult be, a kéthetes ünnepi leállás után.

Január 1. és 19. között összességében kevesebb érdeklődés és hirdetés jelent meg, mint az elmúlt évek azonos időszakában. A január 5. utáni két hét viszont már élénkebb forgalmat hozott, különösen az új építésű lakások szegmensében. Ebben az időszakban a kereslet már megközelítette a korábbi évek szintjét, miközben annak szerkezete látványosan átalakult.

Az ingatlan.com adatai szerint a használt lakások iránti érdeklődés éves alapon 20 százalékkal csökkent, ezzel párhuzamosan az új építésű lakások és házak iránti telefonos megkeresések hároméves csúcsra emelkedtek. Az új építésű ingatlanok iránti érdeklődés aránya meghaladta a 3 százalékot, ami legutóbb 2022 elején fordult elő. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint ez azt jelzi, hogy sok vevő a korábban bejelentett, kedvezőbb, 1,5 millió forintos négyzetméterár körüli új lakások megjelenésére vár.

A keresleti oldalt idén az is nehezíti, hogy 2025 elején az állampapírból kiszálló befektetők már jelentős aktivitást mutattak a lakáspiacon, így a bázis magas. Emiatt az idei januári adatok összevetése eleve szigorúbb mércét jelent.

A kínálati oldalon a tulajdonosok léptek először. Január 5. és 19. között országosan 4600 új eladó lakóingatlan hirdetést adtak fel magánszemélyek, ami ötéves csúcsnak számít. Ennél nagyobb eladási kedv csak 2020 elején volt tapasztalható. A friss kínálat Csongrád-Csanád vármegyében 48, Győr-Moson-Sopronban 25, Békésben 21, Komárom-Esztergomban 16 százalékkal nőtt éves alapon. Budapesten 24 százalékos bővülést mértek. Ezzel szemben Somogy, Veszprém és Heves vármegyében 27 és 39 százalék közötti visszaesés látható a hirdetésfeladások számában.

A szakértő szerint az adatok arra utalnak, hogy sok eladó tudatosan 2026 elejére időzítette a piacra lépést. Ennek célja lehet, hogy az eladásból származó bevételt új, kedvezőbb áron elérhető lakás vásárlására fordítsák.

Balogh László úgy fogalmazott, a 2026-os év eleje nem gyenge rajt, inkább időben eltolódott indulás. Január elején még mind a vevők, mind az eladók keresték a ritmust, január 5-e után azonban már egyértelműen megjelentek az élénkülés jelei. Az év során a kettősség fennmaradhat, mivel a piac súlypontja a használt ingatlanokról az új építésűek felé tolódhat. Ez a használt lakások kínálatának bővülésével és a korábbi gyors áremelkedés lassulásával járhat.

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA