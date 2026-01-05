A napok óta tartó hóesés, fagy és a jeges záporok miatt több mint négyszáz járatot töröltek hétfőn.
Mi történik már megint a lakások áraival? Erre tényleg senki nem számított
Miközben decemberben látványosan, 16 százalékkal visszaesett az eladó lakások iránti kereslet, a háttérben nem piaci gyengülés, hanem a tavalyi kiugró bázis és a januárban érkező támogatások előtti „vihar előtti csend” rajzolódik ki. 2025-ben a kereslet vidékre tolódott, a kínálat pedig hároméves rekordot döntött.
A 2025-ös év vége tartogatott meglepetést az eladó lakások piacán. Decemberben ugyanis éves összehasonlításban 16 százalékkal csökkent a kereslet az eladó lakások piacán. Fontos azonban látni, hogy tavaly decemberben már érezhető volt az állampapírokból kiszálló befektetők jelenléte.
Ehhez a rendkívül magas bázishoz képest mutatkozik most mérséklődés, ami nem általános piaci visszaesést tükröz, sokkal inkább „vihar előtti csendet” a januári változások előtt - derül ki az ingatlan.com elemzéséből, amely a kereslet és a kínálat alakulását ismerteti tavaly decemberre és a múlt év egészére vonatkozóan.
Tavaly a több mint 3,5 millió telefonos érdeklődést számláló kereslet éves szinten 5 százalékkal nőtt, a 2023-as szintet pedig 24 százalékkal haladta meg. Legutóbb a pandémia után, a 2021-es rekordévben volt erősebb az eladó lakások és házak iránti érdeklődések száma országos szinten. Az elmúlt év egyik legfontosabb tanulsága, hogy az ingatlanpiaci növekedés súlypontja eltolódott a fővárosból
- mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
A fővárosban lévő eladó lakások és házak iránti kereslet 2025 egészében 2 százalékkal csökkent az előző évhez képest. Ugyanakkor a vármegyeszékhelyek és megyei jogú városok 5 százalékos növekedést könyvelhettek el, a kisebb városok eladó lakóingatlanjai iránti kereslet közel 12 százalékkal nőtt, a községekben pedig több mint 16 százalékos keresletélénkülés történt éves összevetésben.
Meglepetés a kínálati oldalon
Decemberben novemberhez képest 2024 végén 37 százalékkal esett vissza az új hirdetések száma a karácsonyi időszakban, idén decemberben pedig több mint 21 ezer meghirdetett eladó lakással és házzal csak 31 százalékkal csökkent a friss kínálat az előző hónaphoz képest. Éves szinten viszont 20 százalékkal több hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, A decemberi hónapokban utoljára ennél nagyobb friss kínálattal pedig csak 2021-ben találkozhattak a vevők.
A kínálati oldal élénkülése nem csak a decemberi hónapokra vonatkozó hároméves rekord miatt érdekes, hanem azt is jelzi, hogy az eladók tudatosan készülnek 2026 elején újra meginduló keresleti hullámra
– értékelte a lakáspiaci folyamatokat a portál szakértője. Balogh László szerint az eladást tervezők bizakodását három konkrét, januártól élesedő változás táplálja. Elsőként a közszolgálatban dolgozók fejenként 1 millió forintos lakáscélú vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek, ami extra keresletet generálhat a piacon.
Másodsorban januártól a külterületi lakóingatlanokra és zártkertekre is kiterjed a kedvezményes, 3 százalékos kedvezményes Otthon Start-hitel lehetősége, ami olyan ingatlanokat is piacképessé tesz, amelyek korábban csak készpénzért voltak eladhatók – általában nyomott áron. Végül a februártól életbe lépő társasházi építményjog egyszerűsítheti az új építésű lakások tervasztalról történő vásárlását, ami az újlakás-piacon érezhető keresletélénkülést okozhat.
A most piacra lépő eladók ráadásul üzembiztosan számíthatnak arra, hogy keresleti szempontból évek óta a januári hónapok a legerősebbek
– tette hozzá a szakember.
Az árak tekintetében viszont óvatosak a várakozások
Bár 2026 első negyedéve több ok miatt is forgalmasnak ígérkezik, az árak tekintetében a felemásak a tendenciák. A decemberi 0,1 százalékos havi árcsökkenés világos üzenet a piac számára: a vevők elérték a fizetőképességük felső határát. A 2025-ben tapasztalt tempós áremelkedés megismétlődése nem valószínű, mivel a piac már beárazta az eddig megismert kedvezményeket.
Az áremelkedésnek idén leginkább a keresetek emelkedése adhat támaszt legfőképp a hitelezésen keresztül. A képet viszont gazdasági kockázatok is árnyalják. A szakértő példaként említette az elmúlt napokban kirobbantott venezuelai válságot, ami nemzetközi energiapiacokon és az infláción keresztül a kamatszintek változásán át akár a lakáspiacra is begyűrűzhet. Balogh László szerint 2026 első fele várhatóan már nem a drasztikus drágulásról, hanem a kínálatbővülésről a forgalom növekedéséről szól majd. „Várakozásaink szerint akár 160 ezer adásvétellel is zárhatta a lakáspiac a 2025-ös évet, ezért ha újabb váratlan fordulat nem történik hazai és nemzetközi fronton, akkor idén legalább 155-160 ezer adásvétellel számolhatnak a lakáspiacra lépő vevők és eladók” – fogalmazott a szakértő.
