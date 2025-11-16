Itt a lista: ezek a legolcsóbb fővárosi lakások, amelyekre fel lehet venni az Otthon Start hitelt

Az Otthon Start hitel szeptemberi indulása azonnal mozgást hozott a budapesti lakáspiacon. A Pénzcentrum utána nézett, hogy a főváros környékén hol találhatóak meg a legolcsóbb ingatlanok, amelyek megfelelhetnek a 3%-os Otthon Start hitel feltételeinek. Egy biztos, aki a legolcsóbb ingatlanok piacán keresgél, annak erős kompromisszumokat kell kötnie.

A 3 százalékos, fix kamatozású állami konstrukció célja az volt, hogy az első lakásukat vásárló fiatalok számára is elérhető legyen a saját otthon. A hatása viszont már most érezhető, főként a pesti olcsóbb lakások piacán, ahol a kereslet megugrott, az árak pedig tovább emelkedtek.

Az Otthon Start program keretében új és használt lakás is vásárolható, legfeljebb 50 millió forintos hitelösszeggel, akár 25 éves futamidőre. A hitelhez elegendő 10 százalék önerő, és nem szükséges házasság vagy gyermekvállalás. A kamat 3 százalék, ami a jelenlegi piaci szintek felét jelenti. A cél az, hogy a fiatal, stabil jövedelmű, de megtakarítással alig rendelkező vevők is beléphessenek a piacra.

A szeptemberi hitelstatisztikák szerint erősödött a támogatott hitelek súlya a piacon. A teljes kihelyezés 112,64 milliárd forint volt, ami magasabb az augusztusinál, de elmarad az idei csúcstól. A támogatott hitelek aránya viszont kiugróan nőtt, elérte a 38 százalékot, ami 2022 óta nem látott szint. Az év első hónapjaiban ez az arány 20 és 23 százalék között mozgott, így az Otthon Start hatása egyértelműen látszik.

A program bevezetése óta sokan állítják, hogy az árrobbanás miatt a vevők nem járnak jobban, mert az eladók felszívják a támogatás előnyeit. A Bankmonitor elemzése azonban azt mutatja, hogy a helyzet kedvezőbben alakult. Budapesten 8,8 százalékkal nőtt a lakások ára január és szeptember között, a megyeszékhelyeken 9,4 százalékkal emelkedett a házak értéke. Eközben az Otthon Start akár 28,1 százalékkal csökkentheti a törlesztőt, ami még az áremelkedés mellett is előnyt jelent.

Az összehasonlítás alapján a fővárosi vásárlók 21,3 százalékkal, a megyeszékhelyek vevői 21,8 százalékkal kerültek jobb helyzetbe szeptemberben, mint januárban. A támogatott hitel tehát érdemi segítséget ad azoknak, akik jogosultak rá.

A Pénzcentrum most megvizsgálta, hogy a legnagyobb ingatlan oldalak szerint, melyek a legolcsóbb ingatlanok, amelyeket meg lehet vásárolni az Otthon Start hitelnek köszönhetően.

A következő ingatlan a 18. kerületben található, a Beregszász utcában és amelyet az önkormányzat bocsátott árverésre. 13,3 millió forintért egy 27 négyzetméteres egyszobás ingatlant lehet szerezni.

A következő lakás Csepelen található meg a Színesfém utcában. A leírás alapján 17 millió forintért egy 22 négyzetméteres egyszobás lakást kaphatunk. Az ingatlan egy három szintes épület második emeletén helyezkedik el, két darab lift van az épületben. Teljes felújításon estek át a víz és a villanyvezetékek, a csatornarendszer, a folyosók frissen burkoltak, a nyílászárok szintén nemrég kerültek cserére. A fűtésről egyedi mérőórás házközponti gázkazánok gondoskodnak.

A következő ingatlan a leírás szerint a tizenkilencedik kerület kertvárosi részén eladó. Mint írták, egy földszinti, hétlakásos ház udvaráról megközelíthető, különálló épületben található egyszobás lakásról van szó. Az ingatlan azonnal birtokba vehető. A képek alapján erősen felújításra szorul azonban.

A következő lakást a huszadik kerületben található a Jókai Mór utcában. Egy 24 négyzetméteres, földszinti tégla lakásról van szó, amely a képek alapján felújítást igényel. Az ingatlan egy szobából, konyhából és fürdőszobából áll, a helyiségek jól átalakíthatók. A környék csendes, a közelben több bevásárlási lehetőség és tömegközlekedési kapcsolat érhető el.

A következő lakóhelyiséget a XX. kerület Erzsébetfalva részén kínálják megvételre. 22,9 millió forintért egy 17 m²-es, egyszobás tégla lakást kaphatunk. Az ingatlanhoz 22 m²-es terasz tartozik, házközponti fűtéses, jó állapotú és tehermentes. A lakás 2025-ben felújításon esett át, akár azonnal is beköltözhető.

Mint az látható a Pénzcentrum gyűjtéséből, az 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafon miatt az olcsóbb pesti lakások ma főként a külső kerületekben találhatók. Ezek jellemzően átlagos (vagy annál rosszabb) állapotú, panel vagy régi téglaépületek, de a támogatott hitellel akár 10 százalék önerővel is megvásárolhatók. Viszont az sem véletlen, hogy ilyen áron minden ingatlan, csupán 30 négyzetméter alatt található. Aki jobb állapotú vagy központibb elhelyezkedésű lakást keres, annak 50–60 millió forinttal kell számolnia.