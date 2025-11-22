A II. kerületben volt a legmagasabb átlagbér 2024 első kilenc hónapjában, míg a bérnövekedés dinamikája jelentős területi különbségeket mutat országszerte.
Szégyenlistán Magyarország: Budapest a világ egyik legstresszesebb városa
Egy nemzetközi rangsor szerint Budapest a világ egyik legstresszesebb városa: a William Russell brit biztosító 2023-as Stress Indexe alapján a magyar főváros a 13. helyen szerepel a negatív listán. A kutatás több mint hatvan várost vizsgált meg világszerte, és olyan tényezők alapján értékelte a mindennapi élet terhelését, mint a szegénység, az egészségügyi kiadások, a városi tisztaság, a zöldterületek minősége, a megélhetési költségek, az öngyilkossági ráta és az LMBTQ+ közösség biztonságérzete. A lista élén Mumbai, Bangalore és Nairobi állnak, míg a legkevésbé stresszes városok között Bécs, München és Edinburgh szerepelnek. Budapest helyezése figyelmeztető jel: a városi életminőség javítása sürgető feladat.
Egy globális kutatás szerint Budapest a világ egyik legstresszesebb városa. A William Russell brit biztosítótársaság 2023-as Stress Indexe 66 nagyvárost vizsgált meg, és a magyar főváros a 13. helyen végzett a negatív listán. A rangsor azt mutatja meg, milyen mértékben terheli meg a mindennapi élet a lakosságot különböző környezeti, társadalmi és gazdasági tényezők alapján.
A kutatás módszertana több szempontot vett figyelembe: a szegénységben élők arányát, az egészségügyi kiadások terhét, a városi tisztaságot, a zöldterületek minőségét, az egyéni megélhetési költségeket, az öngyilkossági rátát és az LMBTQ+ közösség biztonságérzetét. Minden város egy 10-es skálán kapott pontszámot, ahol a magasabb érték nagyobb stressz-szintet jelez.
A lista élén Mumbai áll, ahol a stresszindex 6,85 pontot ért el. A városban rendkívül magas a szegénység aránya, és a tisztaság szintje is a legalacsonyabbak közé tartozik. Bangalore és Nairobi követik a rangsort, szintén kiemelkedően magas stresszmutatókkal. Budapest olyan városokat előz meg, mint Ho Chi Minh City vagy Lahore, és olyanok mögött áll, mint Seoul vagy Tianjin.
A lista másik végén, a legkevésbé stresszes városok között Bécs szerepel az első helyen. Az osztrák fővárosban gyakorlatilag nincs szegénység, magas a tisztaság szintje, és kiváló minőségű zöldterületek állnak rendelkezésre. München és Edinburgh szintén a legnyugodtabb városok közé tartoznak.
Budapest helyezése különösen figyelemfelkeltő, hiszen a város az európai rangsorban is rosszul szerepel. Bár a jelentés nem részletezi városonként az egyes mutatókat, a magyar főváros esetében valószínűleg több tényező is közrejátszik. A megélhetési költségek folyamatos emelkedése, a közterek és zöldfelületek állapota, a társadalmi feszültségek és a biztonságérzet csökkenése mind hozzájárulhatnak a magas stressz-szinthez. Emellett az egészségügyi rendszer terheltsége és az egyéni kiadások növekedése is szerepet játszhat.
A kutatás szerint a stressz nem egyetlen tényezőből fakad, hanem a környezeti, pénzügyi és társadalmi mutatók összessége határozza meg. Budapest esetében ezek együttesen eredményezhetik azt a nyomasztó városi légkört, amit sok lakos nap mint nap megtapasztal.
A felmérés készítői szerint a stressz szintje nemcsak az egyéni életminőséget befolyásolja, hanem hosszú távon a város gazdasági és társadalmi stabilitását is. Budapest helyezése tehát nemcsak statisztikai adat, hanem komoly figyelmeztetés is arra, hogy a városi életminőség javítása sürgető feladat.
Mikor jön a tél 2025-ben? Mikor lesz hó? Lesz-e idén fehér karácsony? A tél kezdete, a téli napforduló és a téli szünet dátuma
Bár a naptári tél hivatalosan december 1-jén indul, az első hidegfrontok és fagyos reggelek már november végén megérkezhetnek. Mit ígérnek az előrejelzések? Nézzük!
A 2025 téli napforduló idején sokakban felmerül a kérdés, mit ünnepeltek a rómaiak a téli napforduló idején, és miért kötődik ennyi hagyomány ehhez az időszakhoz....
Havazás idején, aki teheti, válassza a közösségi közlekedést - írta a Főpolgármesteri Hivatal a napokban várható hóeséssel kapcsolatban csütörtökön kiadott közleményében.
Erre a drágulásra egy magyar se volt felkészülve: döbbenet, ahogy elszálltak az ilyen ingatlanok árai
Hatalmas különbségek mutatkoznak a magyarországi lakásárakban: a legdrágább és legolcsóbb utcák között akár 514-szeres árkülönbség is lehet.
A KSH adatai alapján 2024-ben a vármegyeszékhelyeken és Budapesten közel 60 ezer lakóingatlan cserélt gazdát.
A Duna House legfrissebb adatai szerint a budapesti lakáspiacon átrendeződés figyelhető meg a kerületi preferenciákban.
A tűzoltók azonnal megkezdték a tűzzel érintett emelet kiürítését.
A szabályozás várhatóan jelentős hatással lesz a kerületi ingatlanpiacra.
Kiderült, meddig lesz még elérhető az Otthon Start hitelprogram a lakásvásárlóknak: erről jobb, ha tudsz
Az Otthon Start lakáshitelprogram továbbra is váratlanul erős érdeklődést mutat, a kormány eredeti várakozásait felülmúlva.
Az új otthon elérhetősége – mit ér a 3%-os hitel különböző keresetek mellett?
Egyre több ingatlanközvetítő kínál piaci ár alatt jelentősen olcsóbb lakásokat, ám az úgynevezett 'alternatív ingatlanpiac' valójában árverési ingatlanok közvetítését takarja.
Az évezred legnagyobb lakásárdrágulása jöhet 2025-ben Magyarországon: nesze neked OSP, azért ez így nagyon meredek
Az MNB legfrissebb Lakáspiaci jelentése szerint 2025 végére közel 29 százalékra gyorsulhat az éves lakásár-növekedés országos átlagban, ami 25 éve nem látott szintet jelent.
A lakásárak az idei első félév végéig országos átlagban 17,9 százalékkal nőttek az egy évvel korábbi szinthez képest.
Budapesten a kisebb lakások kerültek előtérbe, vidéken pedig a nagyobb családi otthonok iránt nőtt az érdeklődés.
Erre számítson, aki a következő hónapokban építkezik, felújít: az építőanyagok árát is felveri az Otthon Start?
Az építőipar óvatos optimizmussal várja az Otthon Start hatását. Sokan tartanak az építőanyagok árának felfutásától, vagy hiányjelenségektől.
Megszólalt a szövetség elnöke: kiderült, idén is kerülhet-e hal minden asztalra a karácsonyi vacsorán
A karácsonyi időszak slágere továbbra is a ponty, különösen a halászlé készítéséhez.
Piaci, gazdasági szereplők közül a bérbeadó-tulajdonos magánbiztonsági cégeknek szokott megbízást adni, mert ez olcsóbb és gyorsabb a bírósági útnál.
Meglepő változásokat hozott az Otthon Start: erre senki sem számított a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén
Kovács Csaba szakértő szerint a 3%-os kamat ellenére sem feltétlenül a támogatott hitellel vásárlás most a legjobb lehetőség a tó környékén
