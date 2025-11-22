2025. november 22. szombat Cecília
3 °C Budapest
Fizz Liga
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Fizz Liga
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Régi utca Budapesten. Budapest VIII. kerülete Magyarország fővárosának egyik legrégebbi része.
Otthon

Szégyenlistán Magyarország: Budapest a világ egyik legstresszesebb városa

Pénzcentrum
2025. november 22. 14:31

Egy nemzetközi rangsor szerint Budapest a világ egyik legstresszesebb városa: a William Russell brit biztosító 2023-as Stress Indexe alapján a magyar főváros a 13. helyen szerepel a negatív listán. A kutatás több mint hatvan várost vizsgált meg világszerte, és olyan tényezők alapján értékelte a mindennapi élet terhelését, mint a szegénység, az egészségügyi kiadások, a városi tisztaság, a zöldterületek minősége, a megélhetési költségek, az öngyilkossági ráta és az LMBTQ+ közösség biztonságérzete. A lista élén Mumbai, Bangalore és Nairobi állnak, míg a legkevésbé stresszes városok között Bécs, München és Edinburgh szerepelnek. Budapest helyezése figyelmeztető jel: a városi életminőség javítása sürgető feladat.

Egy globális kutatás szerint Budapest a világ egyik legstresszesebb városa. A William Russell brit biztosítótársaság 2023-as Stress Indexe 66 nagyvárost vizsgált meg, és a magyar főváros a 13. helyen végzett a negatív listán. A rangsor azt mutatja meg, milyen mértékben terheli meg a mindennapi élet a lakosságot különböző környezeti, társadalmi és gazdasági tényezők alapján.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kutatás módszertana több szempontot vett figyelembe: a szegénységben élők arányát, az egészségügyi kiadások terhét, a városi tisztaságot, a zöldterületek minőségét, az egyéni megélhetési költségeket, az öngyilkossági rátát és az LMBTQ+ közösség biztonságérzetét. Minden város egy 10-es skálán kapott pontszámot, ahol a magasabb érték nagyobb stressz-szintet jelez.

A lista élén Mumbai áll, ahol a stresszindex 6,85 pontot ért el. A városban rendkívül magas a szegénység aránya, és a tisztaság szintje is a legalacsonyabbak közé tartozik. Bangalore és Nairobi követik a rangsort, szintén kiemelkedően magas stresszmutatókkal. Budapest olyan városokat előz meg, mint Ho Chi Minh City vagy Lahore, és olyanok mögött áll, mint Seoul vagy Tianjin.

A lista másik végén, a legkevésbé stresszes városok között Bécs szerepel az első helyen. Az osztrák fővárosban gyakorlatilag nincs szegénység, magas a tisztaság szintje, és kiváló minőségű zöldterületek állnak rendelkezésre. München és Edinburgh szintén a legnyugodtabb városok közé tartoznak.

Ezek a legélhetőbb városok 2025-ben a világon: Bécs elvesztette első helyét
EZ IS ÉRDEKELHET
Ezek a legélhetőbb városok 2025-ben a világon: Bécs elvesztette első helyét
Koppenhága lett a világ legélhetőbb városa 2025-ben az Economist Intelligence Unit (EIU) friss rangsora szerint.

Budapest helyezése különösen figyelemfelkeltő, hiszen a város az európai rangsorban is rosszul szerepel. Bár a jelentés nem részletezi városonként az egyes mutatókat, a magyar főváros esetében valószínűleg több tényező is közrejátszik. A megélhetési költségek folyamatos emelkedése, a közterek és zöldfelületek állapota, a társadalmi feszültségek és a biztonságérzet csökkenése mind hozzájárulhatnak a magas stressz-szinthez. Emellett az egészségügyi rendszer terheltsége és az egyéni kiadások növekedése is szerepet játszhat.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A kutatás szerint a stressz nem egyetlen tényezőből fakad, hanem a környezeti, pénzügyi és társadalmi mutatók összessége határozza meg. Budapest esetében ezek együttesen eredményezhetik azt a nyomasztó városi légkört, amit sok lakos nap mint nap megtapasztal.

A felmérés készítői szerint a stressz szintje nemcsak az egyéni életminőséget befolyásolja, hanem hosszú távon a város gazdasági és társadalmi stabilitását is. Budapest helyezése tehát nemcsak statisztikai adat, hanem komoly figyelmeztetés is arra, hogy a városi életminőség javítása sürgető feladat.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #Budapest #szegénység #egészségügy #stressz #bécs #kutatás #rangsor

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:15
14:58
14:31
14:03
13:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 22.
Kiderült, kik tartják életben a magyar vendéglátást: tényleg ez lenne a turizmus új szuperereje?
2025. november 21.
Meglepő lista: ezek a női szakmák hozzák a milliós fizetést 2025-ben – most érdemes csak igazán belevágni
2025. november 22.
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
2025. november 21.
Döbbenet, mennyire kevés magyar engedheti ezt meg magának: bezzeg a Nyugaton!
2025. november 21.
Így utaznak kispénzű magyarok télből a nyárba: elképesztő ez az úti cél, még olcsóbb is, mint tavaly volt
NAPTÁR
Tovább
2025. november 22. szombat
Cecília
47. hét
November 22.
A magyar közoktatás napja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Brutális lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
2
2 hete
Advent 2025: mikor van advent első vasárnapja? - A karácsonyi ünnepkör története, a rózsaszín gyertya jelentése, népszokások, hagyományok adventkor
3
2 hete
Az Otthon Start után jön a kijózanodás: vége az őrületnek - ezzel bizony nagyon sokan nem számoltak
4
3 hete
Súlyos hírt kapott, aki klímával fűtene 2025 telén: ezzel kevesen számolnak, pokol lehet a fűtési szezon
5
3 hete
Tetőcsere támogatás 2025: így lehet pályázni, ezek a feltételek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értéknap
általában az átutalásokra használt fogalom. Azt a napot jelenti, amikor az adott művelet ténylegesen teljesül (például egy hétvégén elindított átutalás értéknapja a következő banki munkanap lesz)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 22. 13:02
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
Pénzcentrum  |  2025. november 22. 11:04
Óriási hibát követnek el a nyugdíj előtt álló magyarok: rengeteg pénzt hagynak az államnál, pedig az járna nekik
Agrárszektor  |  2025. november 22. 14:01
Felpörög a magyar élelmiszeripar? Óriási fejlesztések valósulhatnak most meg