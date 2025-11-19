Megszólalt a szövetség elnöke: kiderült, idén is kerülhet-e hal minden asztalra a karácsonyi vacsorán

A karácsonyi időszakban továbbra is a ponty a legnépszerűbb hal Magyarországon, miközben az import termékek aránya növekszik. A termelői árak várhatóan nem emelkednek az ünnepi szezonban.

Magyarországon az éves halértékesítés 35-40 százaléka a karácsonyi időszakra koncentrálódik, bár ez a tendencia kezd változni, és a kereslet egyre inkább eloszlik az év során - nyilatkozta az InfoRádióban Puskás Nándor, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnöke.

Az Európai Unióban Magyarország a halfogyasztás tekintetében sereghajtó, az évi 6,5 kilogrammos fejenkénti fogyasztással, szemben az uniós 24 kilogrammos átlaggal. A szakember szerint ennek fő oka, hogy a haltermékek megfelelő választékban főként csak a nagyobb áruházláncokban érhetők el, a vidéki településeken korlátozott a hozzáférés, különösen a feldolgozott termékek esetében.

A karácsonyi időszak slágere továbbra is a ponty, különösen a halászlé készítéséhez. Puskás hangsúlyozta, hogy bár sokféle halászlé recept létezik, a jó minőségű halászlé alapja a bőséges és kiváló minőségű hal, elsősorban ponty.

Az elnök figyelmeztetett, hogy bár a dobogós helyekért ma már főként import halak versengenek, a távol-keleti termékek esetében az élelmiszerbiztonsági kontroll kevésbé megvalósítható, mint a hazai termékeknél. Ugyanakkor jó hír a fogyasztóknak, hogy termelői oldalon nem várható áremelkedés.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A karácsonyi halak lehalászása már szeptemberben elkezdődött, a munka nagy részét október-novemberben végzik el. A lehalászott halak jelenleg tárolómedencékben várják a feldolgozást vagy az áruházak, piacok akváriumaiba kerülést, méret és alfaj szerint szortírozva, hogy minél hatékonyabban ki tudják szolgálni a vásárlókat az ünnepi időszakban.