Piaci, gazdasági szereplők közül a bérbeadó-tulajdonos magánbiztonsági cégeknek szokott megbízást adni, mert ez olcsóbb és gyorsabb a bírósági útnál.
Megszólalt a szövetség elnöke: kiderült, idén is kerülhet-e hal minden asztalra a karácsonyi vacsorán
A karácsonyi időszakban továbbra is a ponty a legnépszerűbb hal Magyarországon, miközben az import termékek aránya növekszik. A termelői árak várhatóan nem emelkednek az ünnepi szezonban.
Magyarországon az éves halértékesítés 35-40 százaléka a karácsonyi időszakra koncentrálódik, bár ez a tendencia kezd változni, és a kereslet egyre inkább eloszlik az év során - nyilatkozta az InfoRádióban Puskás Nándor, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnöke.
Az Európai Unióban Magyarország a halfogyasztás tekintetében sereghajtó, az évi 6,5 kilogrammos fejenkénti fogyasztással, szemben az uniós 24 kilogrammos átlaggal. A szakember szerint ennek fő oka, hogy a haltermékek megfelelő választékban főként csak a nagyobb áruházláncokban érhetők el, a vidéki településeken korlátozott a hozzáférés, különösen a feldolgozott termékek esetében.
A karácsonyi időszak slágere továbbra is a ponty, különösen a halászlé készítéséhez. Puskás hangsúlyozta, hogy bár sokféle halászlé recept létezik, a jó minőségű halászlé alapja a bőséges és kiváló minőségű hal, elsősorban ponty.
Az elnök figyelmeztetett, hogy bár a dobogós helyekért ma már főként import halak versengenek, a távol-keleti termékek esetében az élelmiszerbiztonsági kontroll kevésbé megvalósítható, mint a hazai termékeknél. Ugyanakkor jó hír a fogyasztóknak, hogy termelői oldalon nem várható áremelkedés.
A karácsonyi halak lehalászása már szeptemberben elkezdődött, a munka nagy részét október-novemberben végzik el. A lehalászott halak jelenleg tárolómedencékben várják a feldolgozást vagy az áruházak, piacok akváriumaiba kerülést, méret és alfaj szerint szortírozva, hogy minél hatékonyabban ki tudják szolgálni a vásárlókat az ünnepi időszakban.
