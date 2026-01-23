Újabb hírek érkeztek a zenész állapotáról: bár a tüdőgyulladáson már túl van, a gyógyulás még nem ért véget.
Eladó Lovasi Andrásék budapesti lakása: nem semmi pénzt kérnek érte, fotókon a prémium lakás
Lovasi András lánya eladja felújított lakását Budapest XII. kerületében, a Böszörményi út feletti Kiss János altábornagy utcában - derül ki a Kispál és a Borz frontemberének Facebook-posztjából.
Lovasi András, a magyar zenei élet ikonikus alakja, ezúttal nem egy új dal vagy koncert kapcsán került reflektorfénybe, hanem egy ingatlanhirdetés miatt: eladóvá vált a lánya lakása Budapest egyik legkeresettebb részén, a XII. kerületben, a Böszörményi út feletti Kiss János altábornagy utcában.
A zenész saját Facebook-oldalán osztotta meg a hírt némileg nosztalgikusan: „Nagyon jó környék és ház. Tudom, mert én is laktam ott.” A poszt alapján a lakás nemcsak elhelyezkedésében, hanem felszereltségében is prémium kategóriát képvisel.
Mit tud a lakás?
Mint Lovasi ismertette: a 64 négyzetméteres ingatlanhoz tartozik egy 6 m²-es saját tároló és egy 1,7 m²-es erkély. A lakás elosztása ideális: amerikai konyhás nappali, két hálószoba, gardróbszoba, fürdőszoba, külön WC és egy kis erkély.
A 2020-ban történt teljeskörű felújítás során modern fűtési rendszert, új nyílászárókat, padlófűtést a fürdőben, valamint egyedi konyha- és fürdőszobabútort kapott. A gépesített konyhában mosogatógép és beépített mikró is helyet kapott, a komfortot pedig két klíma biztosítja.
A zenész kiemelte: mondhatni "történelmi" épületről van szó, hiszen azt Medgyasszay István tervezte 1928–29-ben. Hozzátette: azóta folyamatosan karbantartották az épületet. Lovasi szerint a ház lakóközössége barátságos, családosok és régóta ott élők alkotják, ami különösen vonzó lehet azok számára, akik nyugodt, biztonságos környezetet keresnek.
