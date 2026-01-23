Simon Harris miniszterelnök-helyettes szerint "naivitás lenne azt feltételezni", hogy Trump nem fog újabb vámfenyegetésekkel élni elnöksége alatt.
Újabb roham jöhet a lakáspiacon: tavasszal megint elszabadulhat a kereslet
Élénk évet zárt az ingatlanpiac és az idei sem lesz eseménytelen, tavasszal ismét intenzív kereslet fogja jellemezni a szektort az Otthon Centrum szerint. Érdemi lakásár csökkenés ugyanakkor nem valószínűsíthető, de a lakásépítések felfutásával bővülő kínálat valamelyest csillapíthatja az áremelkedés ütemét.
A hazai és nemzetközi gazdaságkutatók előrejelzései alapján a magyar gazdaság a stagnálásból lassan kilábalva 2026-ban növekedési pályára állhat. A bővülést elsősorban a bérnövekedés és a fogyasztás élénkülése támogathatja - ismertette ingatlanpiaci várakozásait Kosztolánczy György, az Otthon Centrum vezérigazgatója.
Ugyanakkor rövid távon az inflációs kockázat miatt és a forint stabilitása érdekében nem várható jelentős kamatcsökkentés. A magyar gazdaság továbbra is erősen kötődik az Európai Unióhoz, különösen a német gazdaság teljesítménye lesz meghatározó a hazai gazdaság kilátásait illetően. Ugyanakkor pozitív fejlemény, hogy a lakossági várakozások ősszel kedvező irányba fordultak, a bizakodó hangulat pedig támogatóan hathat a lakáspiaci keresletre – foglalta össze várakozásait a cég vezérigazgatója.
A magyar lakáspiac élénk évet zárt 2025-ben: év végére 150-160 ezer közötti tranzakciószám valószínűsíthető a rendelkezésre álló adatok alapján. Az év elején az állampapírokból és az önkéntes nyugdíj megtakarítási számlákról felszabaduló források mozgatták a piacot, a keresletnek a megugró árszint szabott némi határt.
A nyár végi és őszi – elsősorban az Otthon Start Program által – ismét felpörgő keresletet követően novemberben a piac a szokásos, téli hónapokra jellemző, nyugodtabb időszakára váltott, azonban 2026 tavaszára újabb lendület prognosztizálható.
A szakember szerint a 2026 tavaszára kiírt országgyűlési választás ugyancsak sokakat fog arra ösztönözni, hogy éljenek a jelenleg kínálkozó lehetőségekkel, s akár saját célra, akár megtakarításaikat mozgósítva, befektetési céllal vásároljanak.
Jó hír, hogy a kereslet mellett a kínálat is bővülhet, a már tavaly bejelentett beruházások sorát gyarapítva több új lakóingatlanfejlesztés indulhat el ebben az évben, elsősorban barnamezős területeken. A fejlesztések nemcsak Budapesten de néhány vidéki megyeszékhelyen is megjelenhetnek. Az építési engedélyek számának emelkedése a lakásépítés bővülését jelzi előre, amire nagy szüksége van az eddig inkább a kereslet által fűtött piacnak.
Tavaly sem csillapodott az áremelkedés a lakáspiacon, akár negyedével is nőtt éves viszonylatban az átlagár, legalábbis a már ismert harmadik negyedéves, illetve lezárt novemberi adatok ezt mutatják – jegyezte meg Kosztolánczy György.
Idén a lakásépítések felfutásával bővülő kínálat – főleg Budapesten és a vidéki nagyvárosokban – valamelyest csillapíthatja az idei áremelkedés ütemét, amelyre a kereslet változása is hatással lehet.
Ugyanakkor az elmúlt évtized tapasztalatai alapján érdemi lakásár csökkenésre nem lehet számítani: a kereslet mérséklődése az elmúlt évek során nem hozta meg a sokak által várt, látványos árcsökkenést, csak az értékesítési idő nőtt, illetve az áremelkedés ütemének lassulását vagy átmeneti megállását eredményezte – hívta fel a figyelmet Kosztolánczy György, aki kiemelte: mivel az ingatlanpiac erősen helyfüggő, így továbbra is nagy különbség várható az eltérő földrajzi körzetekben található lakóingatlanok között. Átlag feletti lesz a főváros és az agglomeráció, valamint a jelentős vidéki megyeszékhelyek és környező települések ingatlanforgalma, ami az árak mérséklődése ellen hat majd.
