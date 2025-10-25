2025. október 25. szombat Blanka, Bianka
Droste hatás képmanipuláció
Otthon

Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! Erre kell tekerni az órát 2025 október 26-án

Pénzcentrum
2025. október 25. 10:33

Hamarosan itt az őszi óraátállítás ideje, amikor hajnali 3 órakor hajnali 2 órára tekerhetjük vissza a mutatókat. Az óraátállítás 2025 őszén október 26-án, vasárnap lesz, de legalább a gyerekek átállását megkönnyíti az őszi szünet.

Alig pár óra, és ismét át kell állítani az analóg óráinkat, itt az őszi óraátállítás ideje 2025-ben. Az óraátállítás október 26-án esedékes: vasárnap hajnalban 3:00 órakor 2:00 órára kell visszaállítani az órákat, ezzel átállunk a téli időszámításra. Valószínű kevesen maradnak fent, csak azért, hogy átállítsák az órákat: az időpontot azért hajnalra tették, hogy a lehető legkevesebb gondot okozza az óraátállítás a menetrendekben, nyitvatartásban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ahogy a korábbi években 2025-ben is átállítunk a téli időszámítás rendszerére a nyári időszámításról, amit sokan úgy szoktak lefordítani maguknak: "egy órával többet alhatunk". A nyári időszámítás bevezetése Magyarországon a 20. század elején merült fel és először az első világháború alatt valósult meg.

Később mégis eltörölték, a második világháborút követően pedig visszavezették. 1958-tól ismét szünetelt az órák állítgatása, amíg 1980-tól vissza nem hozták ezt a rendszer. Végül 1996-ban született közös európai megállapodás az óraátállításról, így jelenlegi formájában (március és október végén történő átállással) csaknem 30 éve használjuk a nyári időszámítást. 

Csillagászati ősz és téli időszámítás

Az óraátállítás és így a téli időszámítás kezdete nem esik egybe a csillagászati ősszel, ami 2025-ben szeptember 22-én, hétfőn este kezdődik - ekkor van ugyanis az őszi nap-éj egyenlőség (egész pontosan 20:19 perckor). A 2025-ös csillagászati tél december 21-én kezdődik a téli napfordulóval, a csillagászati tavasz pedig 2026. március 26-án fog bekövetkezni.

Mikor lesz az óraátállítás 2025 őszén?

Október 26-án vasárnap lesz 2025-ben az őszi óraátállítás, amikor hajnali 3-kor visszatekerjük az órákat 2-re. (A tavaszi óraátállítás 2025-ben március 30-án volt - ekkor hajnali 2 óráról 3 órára állítottuk át az órát.) Az őszi óraátállítás szerencsére idén egybeesik az iskolai őszi szünettel, ami a 2025/26-os tanév rendje szerint október 23-ától (csütörtöktől) november 2-ig (vasárnapig) tart. Így legalább a gyerekeknek könnyebb lesz az átállás, nem úgy mint tavasszal.

Hiába "nyerünk egy órát", az átállás ettől még nem lesz könnyű. Míg egyesek gond nélkül alkalmazkodnak a téli időszámításhoz, másoknak több nap, vagy akár több hét is szükséges lehet az átálláshoz.

Fáradékonyság, koncentrációzavar, alvászavar, fejfájás jelentkezhet. Érdemes az apróbb kellemetlenségekre is felkészülni: egy ideig biztosan más időpontban lesz az ember álmos, vagy éhes, mint amit mutat az óra. Az óraátállítást követő egy hétben érdemes ezért jobban odafigyelni a fizikai szükségletekre.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #óraátállítás #időjárás #tanév #október #őszi szünet #vasárnap #téli időszámítás #alvászavar #csillagászat

