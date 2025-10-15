Súlyos, ami kiderült az Otthon Start hitelről: ezzel kevesen számoltak, komoly, ami készül Magyarországon

A Kossuth- és Balázs Béla-díjas alkotó, az MMA rendes tagja életének 83. évében szerdán halt meg - közölte a Magyar Művészeti Akadémia (MMA).
Az építőipari kereslet látványosan élénkül: a lakossági beruházási kedv visszatérőben van, amit több támogatási program is ösztönöz. A 2025 elején induló Otthon Start Program, a 0 százalékos energetikai hitel és a Vidéki Otthonfelújítási Program együttesen olyan keresleti hullámot indított el, amely már a megrendelések számában és az árbevételi adatokban is érzékelhető. A szektor szereplői szerint a bizalom újraépül, a piac mozgásba lendült.
A Mapei Kft. exportértékesítése szeptember végére 629 millió forintra emelkedett, ami 107 százalékkal haladja meg az előző évi szintet, és 90,1 százalékkal múlja felül a tervezett értéket. Az adatok a vállalat külföldi piacainak élénkülésére utalnak.
Az év elején még visszafogott növekedés volt tapasztalható: az első negyedévben 5,6 százalékos bővülést ért el a cég, miközben a hazai piac gyengélkedése miatt 11,7 százalékos elmaradás mutatkozott a tervhez képest.
A 2025 elején induló, 3 százalékos kamatozású Otthon Start Program iránti érdeklődés már a bevezetést követő hetekben jelentős volt. A vállalat egy augusztusi felmérésre hivatkozva azt közölte, hogy az aktív felnőtt lakosság 4 százaléka jogosult lehet a programra, ami mintegy 240 ezer potenciális érdeklődőt jelent.
A program hatása más támogatási konstrukciókkal együtt – például a Vidéki Otthonfelújítási Program, a 0 százalékos energetikai hitel és az EKR-támogatás – összességében élénkítő hatást gyakorol az építőipari keresletre.
A vállalat az év utolsó három hónapjára is fenntartja növekedési terveit. A támogatási programok, a lakossági kereslet és a korábban elindított beruházások együttesen rövid távon stabil alapot jelenthetnek. Az építőipari növekedés üteme ugyan mérsékelt maradhat, de a cég szerint a pozitív trend fenntartható.
Mérséklődött az új építésű lakások áremelkedési üteme a fővárosban, éves viszonylatban azonban továbbra is 16 százalékot meghaladó drágulás tapasztalható.
Jelentősen kedvezőbbé váltak az energetikai otthonfelújítási program feltételei: 10 millió forintra emelkedett a maximálisan igényelhető összeg.
A fix 3 százalékos lakáshitel és az Otthon Start program bevezetése jelentős túlterheltséget okozott a földhivataloknál
Ennyit az Otthon Startról? Hiába az új társasházi projektek, nem tud kikecmeregni a gödörből a magyar építőipar
Az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke, Juhász Attila kommentálta a friss augusztusi építőipari adatokat.
A júliusi hónaphoz viszonyítva sem volt jobb a helyzet – 11,4%-os csökkenést mért a statisztika.
Az év eleji élénkülés után nyár közepére látványosan visszaesett a kereslet a dél-pesti ingatlanpiacon, amit az Otthon Start program bejelentése átmenetileg újra felpörgetett.
A lakásárak és a munkaerőpiaci mutatók közötti összefüggéseket vizsgálták települési szintű adatok alapján.
Emelkedő árak, élénk kereslet és lassú kiegyensúlyozódás jellemzi az új építésű lakások piacát.
A kedvezményes hitelhez kapcsolódó ingatlanvásárlás során számos jogi és gyakorlati buktató merülhet fel.
Országosan több mint 1 százalékkal csökkentek lakbérek szeptemberben.
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
A legfrissebb adatok szerint a magyar lakosságnak már közel 38 százaléka él jelenleg szuburbán területen.
További könnyítéseket vezet be a kormány a fix három százalékos hitelt kínáló Otthon Start hitelprogram szabályaiban.
Augusztushoz képest több mint kétszeresére gyorsult a lakásdrágulás havi tempója szeptemberben.
