Súlyos, ami kiderült az Otthon Start hitelről: ezzel kevesen számoltak, komoly, ami készül Magyarországon

Az építőipari kereslet látványosan élénkül: a lakossági beruházási kedv visszatérőben van, amit több támogatási program is ösztönöz. A 2025 elején induló Otthon Start Program, a 0 százalékos energetikai hitel és a Vidéki Otthonfelújítási Program együttesen olyan keresleti hullámot indított el, amely már a megrendelések számában és az árbevételi adatokban is érzékelhető. A szektor szereplői szerint a bizalom újraépül, a piac mozgásba lendült.

A Mapei Kft. exportértékesítése szeptember végére 629 millió forintra emelkedett, ami 107 százalékkal haladja meg az előző évi szintet, és 90,1 százalékkal múlja felül a tervezett értéket. Az adatok a vállalat külföldi piacainak élénkülésére utalnak.

Az év elején még visszafogott növekedés volt tapasztalható: az első negyedévben 5,6 százalékos bővülést ért el a cég, miközben a hazai piac gyengélkedése miatt 11,7 százalékos elmaradás mutatkozott a tervhez képest.

A 2025 elején induló, 3 százalékos kamatozású Otthon Start Program iránti érdeklődés már a bevezetést követő hetekben jelentős volt. A vállalat egy augusztusi felmérésre hivatkozva azt közölte, hogy az aktív felnőtt lakosság 4 százaléka jogosult lehet a programra, ami mintegy 240 ezer potenciális érdeklődőt jelent.

A program hatása más támogatási konstrukciókkal együtt – például a Vidéki Otthonfelújítási Program, a 0 százalékos energetikai hitel és az EKR-támogatás – összességében élénkítő hatást gyakorol az építőipari keresletre.

A vállalat az év utolsó három hónapjára is fenntartja növekedési terveit. A támogatási programok, a lakossági kereslet és a korábban elindított beruházások együttesen rövid távon stabil alapot jelenthetnek. Az építőipari növekedés üteme ugyan mérsékelt maradhat, de a cég szerint a pozitív trend fenntartható.

