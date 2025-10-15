2025. október 15. szerda Teréz
Budapest XVII. kerület Rákosmente XVII. kerületének fekete, egyszerű, részletes utcatérkép bézs színű háttérrel.
Otthon

Kiderült az egyik legutolsó lomtalanítás dátum Budapesten: ez a kerület készülhet - Novemberben viszik a lomot mind a 10 körzetben

Pénzcentrum
2025. október 15. 10:13

A lomtalanítás a XVII. kerületben, Rákosmente területén még novemberben megtörténik a MOHU friss tájékozatása szerint. A 17. kerület a főváros legnagyobb kerülete, melyet 10 körzetre osztottak fel: ezekhez mind külön dátumok tartoznak november 9-től 20-ig. A lakosok csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készíthetik ki a lomokat. A 17. kerületi lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.

Már lezajlott a lomtalanítás a legtöbb kerületben: sorrendben az I., az V., a VIII., a XIII., a XXII. kerületben, Csepelen, Kispesten (XIX.), Soroksáron (XXIII.), valamint Kőbányán (X.), Újbudán (XI.) és Rákospalota-Pestújhely-Újpalota területén (XV.) is. Legutóbb Zuglóban (XIV.), a IV. kerületben, a XVI. kerületben, a XX.  kerületben, a II. kerületben vitték el a lomokat. A III. kerületben akadt egy kis bonyodalom, a kukások sztrájkja miatt pót lomtalanítási napokat hirdettek október 1-re és 2-re, azóta azonban már a VI. kerület is túlesett a lomtalanításon. A XVIII. (18.) kerületben október 16-án viszik el a nagydarabos háztartási hulladékot az utolsó körzetből. A MOHU honlapjára kikerült tájékoztatás szerint a 12. kerületre már csak novemberben kerül sor, a legfrissebb dátumok pedig a 17. kerületre vonatkoznak. 

Arról még továbbra sincs információ, hogy mikor lesz pontosan a lomtalanítás a 7. és 9. kerületekben. Az FKF korábbi gyakorlatával - hogy már év elején nyilvános a teljes lomtalanítási naptár minden kerületre vonatkozóan - a MOHU szakított idén, az időpontokat folyamatosan teszik közzé a honlapon. Minden, már ismert dátumot ebben a cikkben gyűjtünk össze: ezt frissítjük, amint újabb dátum derül ki.

XVII. kerület lomtalanítás - Rákosmente, Budapest 17. kerület lomtalanítás, 2025

  • november 9-20.

A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a 17. kerületben november 9. és 20. között lesz lomtalanítás. A kerületben összesen 10 körzet lesz, melyek az alábbi térképen láthatók. Az ezekhez tartozó pontos dátumok:

  • 1. körzet: november 9., vasárnap
  • 2. körzet: november 10., hétfő
  • 3. körzet: november 11., kedd
  • 4. körzet: november 12., szerda
  • 5. körzet: november 13., csütörtök
  • 6. körzet: november 16., vasárnap
  • 7. körzet: november 17., hétfő
  • 8. körzet: november 18., kedd
  • 9. körzet: november 19., szerda
  • 10. körzet: november 20., csütörtök

Mit lehet kitenni és mit nem lomtalanításkor?

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.

Kihelyezhető:

  • háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami mérete miatt nem helyezhető a kukába
  • bútor
  • matrac
  • szőnyeg, bőrönd
  • nagyméretű sportszer (pl. síléc)
  • használati tárgy pl.: gyermekfürdető

Nem helyezhető ki:

  1. a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék
  2. szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém)
  3. építési és bontási törmelék (pl. csempe)
  4. sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs
  5. síküveg, zöldhulladék, textil
  6. ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék
  7. elektromos és elektronikai hulladék

Szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyeztése!

Kérik, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérik az is, hogy az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen lomot.

Lomtalanítás Budapest 2025: itt vannak a dátumok, ezek a kerületek készülhetnek ősszel
A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.

Jön az új lomtalanítási rendszer

Korábban nagy felbolydulást okozott a bejelentés, hogy megszüntetnék a lomtalanítást eddig ismert formájában. Az elképzelés az volt, hogy az utcára bizonyos időszakokban kipakolt szemét helyett házhoz lehetne kérni egyénileg a lomok elszállítását, illetve hulladékudvarokban leadni azokat. Később már azt közölték, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, hogy kétéves átmeneti időszakkal vezetik be Budapesten az új lomtalanítási rendszert: 2027. január elsejéig a kerületek dönthetnek arról, hogy a lakosaik évente egyszer a jelenlegi módon, az utcára helyezhetik-e ki a hulladékokat, vagy az új módon kijelölt gyűjtőpontokon adják le a lomokat. Ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelentette be 2025. január közepén.

A friss megállapodás szerint 2027-től működik majd az a rendszer, amelynek lényege, hogy egy regisztrációs eljárást követően a házaktól évente egyszer ingyenesen elszállítják a lomokat. Addig az átmeneti időszakban a kerületek eldönthetik, hogy a jelenlegi módon folyjon-e tovább a városrészben a lomtalanítás, vagy csatlakoznak az új rendszerhez, amelyben kijelölt gyűjtőpontokon elkülönítve is leadhatóak majd a lomok - fejtette ki. Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese hozzátette: Budapesten a lomtalanításkor 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára, és az szeretnék elérni, hogy ennek nyolcvan százaléka újrahasznosítható legyen.
Címlapkép: Getty Images
