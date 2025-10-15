Kiderült az egyik legutolsó lomtalanítás dátum Budapesten: ez a kerület készülhet - Novemberben viszik a lomot mind a 10 körzetben

Egyetlen hét alatt jött a fordulat: a papíripar vészhelyzetet jelentett, a minisztérium pedig szó nélkül hátrált meg.
A lomtalanítás a XVII. kerületben, Rákosmente területén még novemberben megtörténik a MOHU friss tájékozatása szerint. A 17. kerület a főváros legnagyobb kerülete, melyet 10 körzetre osztottak fel: ezekhez mind külön dátumok tartoznak november 9-től 20-ig. A lakosok csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készíthetik ki a lomokat. A 17. kerületi lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
Már lezajlott a lomtalanítás a legtöbb kerületben: sorrendben az I., az V., a VIII., a XIII., a XXII. kerületben, Csepelen, Kispesten (XIX.), Soroksáron (XXIII.), valamint Kőbányán (X.), Újbudán (XI.) és Rákospalota-Pestújhely-Újpalota területén (XV.) is. Legutóbb Zuglóban (XIV.), a IV. kerületben, a XVI. kerületben, a XX. kerületben, a II. kerületben vitték el a lomokat. A III. kerületben akadt egy kis bonyodalom, a kukások sztrájkja miatt pót lomtalanítási napokat hirdettek október 1-re és 2-re, azóta azonban már a VI. kerület is túlesett a lomtalanításon. A XVIII. (18.) kerületben október 16-án viszik el a nagydarabos háztartási hulladékot az utolsó körzetből. A MOHU honlapjára kikerült tájékoztatás szerint a 12. kerületre már csak novemberben kerül sor, a legfrissebb dátumok pedig a 17. kerületre vonatkoznak.
Arról még továbbra sincs információ, hogy mikor lesz pontosan a lomtalanítás a 7. és 9. kerületekben. Az FKF korábbi gyakorlatával - hogy már év elején nyilvános a teljes lomtalanítási naptár minden kerületre vonatkozóan - a MOHU szakított idén, az időpontokat folyamatosan teszik közzé a honlapon. Minden, már ismert dátumot ebben a cikkben gyűjtünk össze: ezt frissítjük, amint újabb dátum derül ki.
XVII. kerület lomtalanítás - Rákosmente, Budapest 17. kerület lomtalanítás, 2025
- november 9-20.
A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a 17. kerületben november 9. és 20. között lesz lomtalanítás. A kerületben összesen 10 körzet lesz, melyek az alábbi térképen láthatók. Az ezekhez tartozó pontos dátumok:
- 1. körzet: november 9., vasárnap
- 2. körzet: november 10., hétfő
- 3. körzet: november 11., kedd
- 4. körzet: november 12., szerda
- 5. körzet: november 13., csütörtök
- 6. körzet: november 16., vasárnap
- 7. körzet: november 17., hétfő
- 8. körzet: november 18., kedd
- 9. körzet: november 19., szerda
- 10. körzet: november 20., csütörtök
Mit lehet kitenni és mit nem lomtalanításkor?
Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
Kihelyezhető:
- háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami mérete miatt nem helyezhető a kukába
- bútor
- matrac
- szőnyeg, bőrönd
- nagyméretű sportszer (pl. síléc)
- használati tárgy pl.: gyermekfürdető
Nem helyezhető ki:
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
- a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék
- szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém)
- építési és bontási törmelék (pl. csempe)
- sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs
- síküveg, zöldhulladék, textil
- ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék
- elektromos és elektronikai hulladék
Szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyeztése!
Kérik, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérik az is, hogy az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen lomot.
Jön az új lomtalanítási rendszer
Korábban nagy felbolydulást okozott a bejelentés, hogy megszüntetnék a lomtalanítást eddig ismert formájában. Az elképzelés az volt, hogy az utcára bizonyos időszakokban kipakolt szemét helyett házhoz lehetne kérni egyénileg a lomok elszállítását, illetve hulladékudvarokban leadni azokat. Később már azt közölték, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, hogy kétéves átmeneti időszakkal vezetik be Budapesten az új lomtalanítási rendszert: 2027. január elsejéig a kerületek dönthetnek arról, hogy a lakosaik évente egyszer a jelenlegi módon, az utcára helyezhetik-e ki a hulladékokat, vagy az új módon kijelölt gyűjtőpontokon adják le a lomokat. Ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelentette be 2025. január közepén.
A friss megállapodás szerint 2027-től működik majd az a rendszer, amelynek lényege, hogy egy regisztrációs eljárást követően a házaktól évente egyszer ingyenesen elszállítják a lomokat. Addig az átmeneti időszakban a kerületek eldönthetik, hogy a jelenlegi módon folyjon-e tovább a városrészben a lomtalanítás, vagy csatlakoznak az új rendszerhez, amelyben kijelölt gyűjtőpontokon elkülönítve is leadhatóak majd a lomok - fejtette ki. Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese hozzátette: Budapesten a lomtalanításkor 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára, és az szeretnék elérni, hogy ennek nyolcvan százaléka újrahasznosítható legyen.
