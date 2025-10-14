Mindenki Otthon Start hitellel venné a lakást, de sokan pofára esnek: fordul az ingatlanpiac, erre ki számított?

Az év eleji élénkülés után nyár közepére látványosan visszaesett a kereslet a dél-pesti ingatlanpiacon, amit az Otthon Start program augusztusi bejelentése átmenetileg újra felpörgetett. A lendület azonban most ismét gyengülni látszik - írja a Balla Ingatlan közleményében.

A XIX., XX. és XXIII. kerületekben főként a kisebb, kedvezményes hitellel finanszírozható lakások iránt ugrott meg az érdeklődés, miközben az eladók széles körben emeltek árat. Az ingatlanközvetítők szerint az érdeklődés valóban nőtt, de ennek jelentős része inkább csak puhatolózás volt, és nem valós vásárlási szándék. Emellett egyre nyilvánvalóbb, hogy az Otthon Start hatása időben korlátozott, és a mostani áremelkedési ütem sem tartható sokáig.

A dél-pesti kerületek ingatlanpiaca hasonló pályát járt be, mint Budapest más részei: az év elején az állampapírokból ingatlanpiacra áramló pénzek és az áremelkedési várakozások komoly felfutást hoztak, amelyet májustól hirtelen visszaesés követett. Ez a csendes időszak egészen augusztusig tartott, amikor az Otthon Start program bejelentése hirtelen újra megtolta a keresletet – még ha annak jelentős része inkább csak felmérő érdeklődés volt, nem pedig azonnali vásárlási szándék.

Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan dél-pesti irodájának szakmai vezetője szerint az érdeklődők többsége Otthon Start hitellel szeretne vásárolni, ám sokan nincsenek tisztában azzal, hogy egyáltalán hitelképesek-e. A tényleges vevők körében jelenleg nagyjából minden második vásárlás történik hitelből, és ezek 70–80 százaléka már az Otthon Start konstrukcióval. Az átlagos hitelösszeg 30–35 millió forint között mozog.

Minden ingatlan drágult – nem csak a támogatottak

A szakértő szerint az Otthon Start hatása túlnyúlt a célzott szegmensen: míg a kedvezményes hitellel megvásárolható lakásokra valóban nőtt a kereslet, az eladók gyakorlatilag minden kategóriában árat emeltek. Átlagosan 5–10 százalékos túlárazás figyelhető meg, de családi házaknál és jogilag rendezetlen ingatlanoknál ez akár a 20 százalékot is meghaladhatja.

Dél-Pesten jelenleg az átlagos kínálati négyzetméterár 880 ezer forint körül alakul. A családi házakat és házrészeket 850 ezerért, a társasházi lakásokat 1,1 millióért, a panellakásokat 1,05 millióért, míg az új építésű lakásokat – amelyekből alig van kínálat – 1,2 millióért próbálják eladni négyzetméterenként.

Kétsebességes piac alakult ki

A támogatással megvásárolható, kisebb lakásoknál az alku szinte teljesen eltűnt, míg más kategóriákban 2–5 százalékos árengedmény továbbra is elérhető. A piacon előfordulnak ennél nagyobb engedmények is, de ezek jellemzően kényszerhelyzetben lévő tulajdonosokhoz vagy túlárazott, szakértő nélkül meghirdetett ingatlanokhoz köthetők.

Az értékesítési idők is széles skálán mozognak: míg egy panellakás egy-két hónap alatt elkelhet, addig egy felújítandó, nagyobb vagy nem hitelezhető ingatlan akár évekig is a piacon ragadhat.

Lecsengő hullám

Bár az Otthon Start nyár végétől látványosan felpörgette az érdeklődést, szeptember közepétől érezhetően mérséklődött a tempó. A szakértők szerint aki valóban élni akart a lehetőséggel, az már lépett – így a következő hetekben az árak növekedési üteme is látványosan lassulhat, ha az eladók ráébrednek a kereslet fokozatos kifulladására.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA

