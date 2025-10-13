2025. október 13. hétfő Kálmán, Ede
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Otthon

Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)

PR
2025. október 13. 09:20

Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat. Bár közvetlenül nem is, de a valóságban a hatás ennél jóval összetettebb – és kifejezetten kedvező lehet azok számára, akik új, korszerű otthonra vágynak.

Az Otthon Start Program elsősorban a fiataloknak és családalapítóknak szól, akik életük első lakását keresik. Ez a hirtelen megnövekedett kereslet a kisebb méretű, kedvezőbb árú lakásokat pillanatok alatt kapóssá tette – az árak emelkedtek, a kínálat gyorsabban pörög, mint korábban. Az eladók tehát jó pozícióban vannak: jellemzően sokkal jobb áron is tudják értékesíteni az ingatlanokat, mint egy éve.

És hogy mit tesznek sokan a befolyó összeggel? Nem feltétlenül egy nagyobb, de használt lakásba költöznek – inkább szintet lépnek, és újépítésű, korszerű otthonra váltanak. Itt lép be a képbe a Metrodom Beat – azok számára, akik a prémium ingatlanok felé fordulnának.

A Metrodom lakásai ugyan nem tartoznak az Otthon Start által támogatott körbe, viszont azoknak, akik már eladták használt lakásukat, és most újat keresnek, pontosan azt kínálják, amit a régi otthon már nem tudott: modern építészeti megoldásokat, energiatakarékos rendszereket, letisztult, fiatalos dizájnt, kényelmi és közösségi szolgáltatásokat.

A Marina sétányon épülő Metrodom Beat a városi ritmushoz igazodva épül fel – kiváló közlekedéssel, de csendesebb, élhető környezetben. A közösségi terek – az úszómedencés wellness komplexum, a fitness terem, a közösségi nappali, a coworking iroda vagy a tetőterasz – nemcsak extra kényelmet, hanem prémium életstílust is kínálnak.

A fenntarthatóság szintén fontos szempont: energiatakarékos megoldások, napelemek, hőszivattyús fűtés-hűtés és korszerű szigetelés gondoskodik a hosszú távú megtérülésről. A projekt helyszíne ráadásul rozsdaövezeti besorolást kapott, így a vételár 5 százalékos áfáját visszaigényelhetik a tulajdonosok, ami akár több millió forintos megtakarítást is jelenthet.*

Az Otthon Start Program hatása tehát nem áll meg a használt lakásoknál – az ingatlanpiac egésze lendületet kaphat általa. A kereslet és az eladási árak növekedése lehetővé teszi, hogy a jelenlegi tulajdonosok új döntési helyzetbe kerüljenek. Ez a láncreakció hozhatja el az újépítésű lakóparkok új vásárlóit.

A végeredmény pedig egy élénkebb, mozgékonyabb, minőségre törekvő lakáspiac – ahol a Metrodom Beat lakásai nemcsak a jövő otthonait, hanem egy szintlépés lehetőségét is jelentik sokak számára.

*A rozsdaövezeti akcióterületen létesített lakóingatlanban kialakított lakások vásárlásához kapcsolódó adó-visszatérítési támogatásról szóló 444/2021. (VII. 23.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint az abban meghatározott igénylők számára.

(x)
#otthon #metrodom #otthon start
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:31
10:30
10:23
10:15
10:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 13.
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
2025. október 12.
Így lőttek ki az esküvőárak 2025-ben: sokan Babaváróból fedezték a lagzit, nagyon megjárták
2025. október 13.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
2025. október 13.
Horror áron lesz kapható az őszi-téli szezon slágergyümölcse: már megint a lengyelek kaszálnak
2025. október 12.
Szabályosan menekülnek ezekből a városokból, és még a környékükről is a magyarok: ide tartanak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 13. hétfő
Kálmán, Ede
42. hét
Október 13.
Kolumbusz-nap
Október 13.
"Öltözz ki!" nap
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
2
2 hete
Menekülnek a magyarok ezekből a kerületekből: vajon tudnak valamit, amit más nem?
3
2 hete
Eladó a magyar színészlegenda álomkúriája: döbbenetes, mennyiért árulják
4
2 hete
Brutál pusztítást végzett az Otthon Start program: három részre szakadt az ingatlanpiac
5
23 órája
Rossz hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre aligha számítottak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kedvezményezett
az életbiztosítási összeg felvételére jogosult, szerződésben megnevezett személy. Ez lehet maga a biztosított is elérési biztosítás, vagy bármely személy, illetőleg

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 13. 10:30
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
Pénzcentrum  |  2025. október 13. 10:05
Horror áron lesz kapható az őszi-téli szezon slágergyümölcse: már megint a lengyelek kaszálnak
Agrárszektor  |  2025. október 13. 09:03
Vizet kell vezetni a Balatonba: nagyon nagy a baj