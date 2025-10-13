Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)

A legfrissebb adatok szerint a magyar lakosságnak már közel 38 százaléka él jelenleg szuburbán területen.
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat. Bár közvetlenül nem is, de a valóságban a hatás ennél jóval összetettebb – és kifejezetten kedvező lehet azok számára, akik új, korszerű otthonra vágynak.
Az Otthon Start Program elsősorban a fiataloknak és családalapítóknak szól, akik életük első lakását keresik. Ez a hirtelen megnövekedett kereslet a kisebb méretű, kedvezőbb árú lakásokat pillanatok alatt kapóssá tette – az árak emelkedtek, a kínálat gyorsabban pörög, mint korábban. Az eladók tehát jó pozícióban vannak: jellemzően sokkal jobb áron is tudják értékesíteni az ingatlanokat, mint egy éve.
És hogy mit tesznek sokan a befolyó összeggel? Nem feltétlenül egy nagyobb, de használt lakásba költöznek – inkább szintet lépnek, és újépítésű, korszerű otthonra váltanak. Itt lép be a képbe a Metrodom Beat – azok számára, akik a prémium ingatlanok felé fordulnának.
A Metrodom lakásai ugyan nem tartoznak az Otthon Start által támogatott körbe, viszont azoknak, akik már eladták használt lakásukat, és most újat keresnek, pontosan azt kínálják, amit a régi otthon már nem tudott: modern építészeti megoldásokat, energiatakarékos rendszereket, letisztult, fiatalos dizájnt, kényelmi és közösségi szolgáltatásokat.
A Marina sétányon épülő Metrodom Beat a városi ritmushoz igazodva épül fel – kiváló közlekedéssel, de csendesebb, élhető környezetben. A közösségi terek – az úszómedencés wellness komplexum, a fitness terem, a közösségi nappali, a coworking iroda vagy a tetőterasz – nemcsak extra kényelmet, hanem prémium életstílust is kínálnak.
A fenntarthatóság szintén fontos szempont: energiatakarékos megoldások, napelemek, hőszivattyús fűtés-hűtés és korszerű szigetelés gondoskodik a hosszú távú megtérülésről. A projekt helyszíne ráadásul rozsdaövezeti besorolást kapott, így a vételár 5 százalékos áfáját visszaigényelhetik a tulajdonosok, ami akár több millió forintos megtakarítást is jelenthet.*
Az Otthon Start Program hatása tehát nem áll meg a használt lakásoknál – az ingatlanpiac egésze lendületet kaphat általa. A kereslet és az eladási árak növekedése lehetővé teszi, hogy a jelenlegi tulajdonosok új döntési helyzetbe kerüljenek. Ez a láncreakció hozhatja el az újépítésű lakóparkok új vásárlóit.
A végeredmény pedig egy élénkebb, mozgékonyabb, minőségre törekvő lakáspiac – ahol a Metrodom Beat lakásai nemcsak a jövő otthonait, hanem egy szintlépés lehetőségét is jelentik sokak számára.
*A rozsdaövezeti akcióterületen létesített lakóingatlanban kialakított lakások vásárlásához kapcsolódó adó-visszatérítési támogatásról szóló 444/2021. (VII. 23.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint az abban meghatározott igénylők számára.
