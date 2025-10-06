Mutatjuk a legolvasottabb, legjobb cikkeinket, ha lemaradtál volna valamelyikről a 40. héten a Pénzcentrumon.
Hihetetlen Otthon Start trükköt találtak: százmilliókat lehet kaszálni rajta, bárkinek beválhat
Az Otthon Start Program nemcsak első lakás vásárlására, hanem befektetési célú ingatlanszerzésre is kiváló lehetőséget nyújt. Már 5 millió forint önerővel akár 500 millió forint nyereség is elérhető hosszú távon, és évi 2%-os lakásdrágulás mellett is magasabb hozam érhető el, mint a jelenlegi állampapírokkal - írja elemzésében a Portfolio.
Az Otthon Start Programot eredetileg a fiatalok első otthonának megszerzésére tervezték, de a jogszabályi feltételek lehetővé teszik második vagy további lakástulajdon megszerzését, illetve befektetési célú felhasználást is. A program több esetben is igénybe vehető: ha a korábbi ingatlan értéke nem haladta meg a 15 millió forintot, ha azt lebontották, ha haszonélvezettel terhelt, vagy ha a hitelfelvevő tíz éven belül legfeljebb 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezett egy ingatlanban. Fontos, hogy nem kötelező az életvitelszerű bentlakás, és a lakás kiadása is engedélyezett.
A befektetési célú ingatlanon kétféle hozam érhető el: egyrészt a bérbeadásból származó bevétel, amely bruttó 5%, nettó 3,3% körüli hozamot biztosít, másrészt az ingatlan értéknövekedéséből származó nyereség, amely az elmúlt 25 év átlagában évi 8,96% volt Magyarországon.
A bruttó bérleti hozamból le kell vonni az állagmegóvás költségeit (a lakás értékének 0,5%-a évente), az adókat (13,5% a bérleti díjból), valamint számolni kell az üresjárással is (átlagosan évi 1 hónap). Ezek miatt a bruttó bérleti díj mintegy 32%-a elmegy költségekre, és csak 68% marad a befektető zsebében.
Bár kezdetben a bérleti díj nem feltétlenül fedezi a törlesztőrészletet, a lakásérték emelkedésével a bérleti díj is nő, így például évi 9%-os értéknövekedés esetén az 5. évtől már magasabb lehet a bevétel, mint a hitel törlesztőrészlete, így a projekt "önfinanszírozóvá" válik.
Egy 50 millió forintos lakás esetén, 5%-os bruttó bérleti hozam és 9%-os éves lakásár-emelkedés mellett évi 18,7%-os nettó hozam érhető el. Már 2%-os lakásáremelkedés is biztosítja az évi 7%-os jelenlegi állampapír-hozamot. Minél kisebb az önerő, annál magasabb az éves százalékos hozam a nagyobb tőkeáttétel miatt.
Konkrét példával szemléltetve: 10%-os, vagyis 5 millió forint önerő esetén 25 év alatt 504 millió forint nominális nyereség érhető el, míg 50%-os, vagyis 25 millió forint önerő esetén 513 millió forint. Bár a nagyobb önerő valamivel nagyobb nominális nyereséget eredményez a kisebb törlesztőrészlet miatt, az Otthon Start-ból megvalósított ingatlanbefektetés hozama sokkal érzékenyebb a bérleti díj mértékére és a várható lakásár-változásra, mint az önerő nagyságára.
A hitelességi idő lejárata után a szolgáltató nem állíthat ki számlát az adott mérőn mért mennyiség alapján.
Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Győrben és Sopronban
Megnéztük, hogy milyen újépítésű ingatlanokat lehet vásorolni az Otthon Start Program a segítségével a két északnyugati városban: Győrben és Sopronban.
Sokáig úgy tűnt, nehéz lesz fokozni az év első három hónapjában tapasztalt ingatlanpiaci boomot, ám 2025 harmadik negyedéve emelte a tétet.
Erős széllel, maximum hat fokos hőmérséklettel kell számolnunk a hét maradék napjain.
Ez 19. századi neoreneszánsz kastély nemcsak építészeti ritkaság, hanem egy hollywoodi karriert befutott magyar színész, Huszár Pufi egykori otthona is volt.
Az Otthon Start program kapcsán készült friss szavazás szerint a piaci szereplők többsége a következő egy évben a kínálat csökkenésére számít Budapesten és környékén.
Hosszú évek csökkenő tendenciája után 2024-ben élénkült a Budapesten belüli költözés. A legkevésbé népszerűek továbbra is a belvárosi kerületek voltak, melyeknek csökkent a lélekszáma.
Szinte alig vannak olyanok, akik nem számítanak nehézségekre ingatlanvásárlás-, vagy eladás során Magyarországon.
Szétverheti a lakáspiacot az Otthon Start? Már vannak intő jelek, ez sokaknak nagyon nem fog tetszeni
Az Otthon Start Program jelentős keresletnövekedést hozott az újlakás-piacon, de a kínálat csak évek múlva érheti utol ezt a lendületet.
Egy friss becslés szerint 2025 szeptemberében 13 426 lakóingatlan cserélt gazdát Magyarországon.
Az ingatlan.com elemzése szerint a kereslet havi alapon ugyan enyhén mérséklődött, de éves szinten még mindig látványos, 34 százalékos növekedést mutatott.
Augusztusban mindössze 105,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel-szerződést a magyarok, ami óriási visszaesés a júliusi 141,9 milliárd forintos összeghez képest.
Augusztusban még a kivárás jellemezte a lakáshitelezést, mivel a piac a szeptemberben elindult 3 százalékos Otthon Start hitel bevezetésére várt.
Fontos, hogy a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!
A Pénzcentrum megvizsgálta, mely szabályok változtak október 1-től, valamint hogy milyen korábbi szabályokat érdemes észben tartani.
Abony város is élne az önrendelkezési jogával, beköltözési pénz megfizetésére kötelezné a beköltözni vágyókat.
A kereslet még a legmerészebb szakértői várakozásokat is felülmúlja: mi lesz itt?
Az önkormányzatok az így befolyó összegeket saját feladataik ellátására fordíthatják.
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát