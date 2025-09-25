2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Biztosítson tiszta ivóvizet otthon a konyhai szűréssel. Kivágott női kéz tölti a poharat csapvízzel
Otthon

Súlyos, ami kiderült a hazai csapvízről: kevesen tudják, mi is folyik valójában az otthonukban

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 18:31

A magyarok többsége csapvizet iszik, de a megkérdezettek harmada nem tudja, milyen vezetéken keresztül érkezik a poharába a legfontosabb természetes folyadék – derült ki a Wavin és az Ipsos Zrt. kutatásából. Pedig az anyagmérnök szerint nem mindegy, hogy azbesztcementből, gyengébb minőségű PVC-ből készült, vagy esetleg hő- és vegyszerálló, többrétegű cső fut a falakban. A szakértő tippjei a jelenlegi, vagy a megvásárolni kívánt ingatlan csöveinek meghatározásában is segítenek, a WavinVodcast legújabb epizódjában pedig a kutatás további eredményeire is fény derül.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság ajánlása1 szerint a férfiaknak átlagosan 2 és fél, a nőknek pedig 2 liter vizet kellene inniuk naponta. Azonban a magyar felnőtt lakosság az ideális mennyiségnél jóval kevesebb vizet fogyaszt: a 18-34 éves korosztálynak a napi másfél liter sem “jön össze”, a 65 év feletti nők pedig alig 9 deciliter vizet isznak naponta.2 Most a Wavin és az Ipsos friss kutatásából3 az is kiderült, hogy a magyarok többsége, 64 százaléka csapvizet iszik, ám a válaszadók 35 százaléka nem tudja, milyen típusú ivóvízcsövek vannak az otthonában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A csapvíz minőségét számos tényező befolyásolja, többek között a vízbázis tisztasága, a vízkezelés technológiája és nem utolsó sorban az ivóvízhálózat vezetékeinek állapota. Bacsinszky Tibor anyagmérnök szerint az épületek kora támpontot adhat a csövek anyagára vonatkozóan, hiszen az adott korszak technológiai lehetőségei és szabályozásai nagymértékben befolyásolják, hogy milyen típusú vezetékeket rejthetnek a falak. Magyarországon az 1950-es és '60-as években a tartós, ám egészségügyi kockázatokat rejtő, az akkor elérhető, korrózióra hajlamos azbesztcement, acél és horganyzott vas vezetékrendszerek terjedtek el az ivóvízhálózatok kiépítésénél. Az épületen belüli alkalmazásoknál a '70–'80-as években elsősorban az antibakteriális tulajdonságairól ismert, ám drága és korródálódó réz, illetve gyengébb minőségű PVC csöveket építettek be.

Csak a kilencvenes években jelentek meg, és a kétezres években terjedtek el a legszigorúbb egészségügyi előírásoknak megfelelő, több rétegű csövek (úgynevezett multilayer csövek). Ez a hő- és vegyszerálló kombináció ötvözi a fém stabilitását és a magas minőségű műanyag előnyeit. Az innovatív épületgépészet terén piacvezető Wavin felmérése szerint bár a válaszadók harmadának nincs információja az otthona ivóvízcsöveiről, a megkérdezettek 21 százalékához műanyag csöveken, 27 százalékához pedig fém csöveken érkezik az ivóvíz, 16 százalékuk pedig a kombinált rendszereket jelölte meg. A multilayer csövek aránya a jövőben várhatóan tovább növekszik, hiszen nem csak biztonságosak, hanem a szerelésük is gyerekjáték a hagyományos rendszerekhez képest.

Rejtett veszélyforrás a falak mögött és a padló alatt

Bár a lefolyórendszerek minősége az ivóvízcsövekéhez képest kisebb figyelmet kap, ez az ingatlan állapota és környezetvédelmi szempontok miatt sem elhanyagolható. “A régi vezetékek sokszor nem bírják a mai életvitelünk okozta megterhelést. Elég arra gondolnunk, hogy pár évtizede az esetek többségében legfeljebb 40 fokos víz távozott az épületekből például a kézi mosogatás után, manapság viszont a mosó- és mosogatógépekből a rendszerbe jutó víz ennél lényegesen melegebb, ezért a hő- és vegyszerállóság az egyik legfontosabb szemponttá vált” – magyarázza az anyagmérnök. A lefolyócső rendszerek hibái – a szivárgás, dugulás, vagy visszafolyás – sokszor csak akkor derülnek ki, amikor már penészedik a fal vagy megsüllyedt a padló.

A Wavin kutatásából az is kiderült, hogy a válaszadók nagy többsége, 86 százaléka szerint a zajszint sem elhanyagolható szempont, a legtöbben (63%) társasházakban, szállodákban tartanák előnyösnek a halkabb lefolyórendszert, de az éjszakai vízhasználat (44%), a gyerekek napközbeni alvása (26%), az otthoni munkavégzés (12%), illetve a nyugdíjasok vagy betegek ápolása (11%) esetén is fontos lehet a halkabb lefolyórendszer. Ma már léteznek olyan speciális, zajcsillapító műanyagból készült csövekből és pontos illesztésekből és a zajcsillapító rögzítési rendszerekből álló lefolyórendszerek, melyek megakadályozzák a zajok és rezgések kialakulását. A magas minőség egyben kevesebb lerakódást, nagyobb hő- és vegyszerállóságot is jelent.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Bár a prémium minőségű csőrendszerek anyagköltsége magasabb lehet, a befektetés hosszú távon megtérül, hiszen megelőzhetők velük az akár sokszoros javítási költségek. A Wavin kutatásának eredményei azt mutatják, hogy a vásárlók ezeket a várható költségeket már figyelmbe veszik jövőbeli otthonuk kiválasztásakor: a válaszadók 85 százaléka, hajlandó lenne többet fizetni egy olyan ingatlanért, amely modern és biztonságos ivóvíz- illetve lefolyórendszerrel rendelkezik – minden negyedik válaszadó akár nagyobb árkülönbség esetén is.

Kapcsolódó cikkeink:

Cső-kvíz az otthonunkban

Bacsinszky Tibor anyagmérnök szerint, ha nem vagyunk biztosak abban, hogy miből készültek az ivóvíz, vagy lefolyócsöveink, az alábbi pontok segíthetnek az anyag meghatározásában:

  • A csövek felületén keressük meg a kötelezően feltüntetett feliratot.
  • Az építkezési, felújítási dokumentáció is támpontot adhat, itt érdemes az építés évét is figyelembe venni.
  • Forduljunk a közös képviselőhöz, vízóra-leolvasóhoz, ők gyakran tudják, mikor és mire cserélték legutóbb a csöveket.
  • A cső felülete alapján is sokszor sejthető, miből készült: az azbesztcement például szürke, kemény, hideg.
  • Legpontosabb eredményt laborvizsgálattal kaphatunk: egyes szaklaborok bevizsgálják a vízmintákat a csőanyagból származó nehézfémekre és azbesztre is.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #egészség #ivóvíz #méreg #csapvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:34
19:17
19:04
18:47
18:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 25.
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
2025. szeptember 24.
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
2025. szeptember 25.
Ezt rengeteg magyar nem tudja a rá váró örökségről: sokakat érhet váratlan meglepetés 2025-ben?
2025. szeptember 25.
Teljes a káosz a palackvisszaváltásnál: foghatják a fejüket a vásárlók a kezelési díjak változása miatt
2025. szeptember 25.
Álomfizetéssel csábítják a magyarokat Ausztriába: milliókat lehet félretenni pár hónap alatt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 25. csütörtök
Eufrozina, Kende
39. hét
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Rengeteg magyar háztulaj kerítését ítélhetik bontásra: kevesen tudnak erről a szabályról, komoly pénzt fizethetnek
2
3 hete
Szintet lépett a trükközés: már nem is kertelnek, Otthon Start hitelre milliókkal drágábban adják a lakást
3
1 hete
Máris meglepő fordulatot hozott az Otthon Start: ezzel bizony sok magyar nem számolt
4
1 hete
Fájó milliókat bukott, aki így adott el lakást az utóbbi időben: rengetegen sétáltak bele a csapdába
5
1 hete
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
PÉNZÜGYI KISOKOS
Interest-pool
ebben az esetben az önálló vállalatok számláinak záró egyenlegét csak egy technikai számlára vezetik át, a kamatokat ez alapján számítják ki és osztják majd arányosan szét. A cash-pool rendszertől eltérően tényleges egyenleg átvezetésre nem kerül sor.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 25. 19:04
Már ebben is kenterbe veri Románia Magyarországot: elképesztő hátrányban a hazai szülők
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 25. 18:01
Kvíz: Te felismered, melyik őszi versből való az idézet? Találd ki a költőt és a versek címét!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 25. 18:29
Átalakították a pályázati kiírást: kifakadtak a magyar halasok