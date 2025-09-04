Figyelmeztetést adtak ki! Újabb ivóvíz botrány, ezen a két településen ihatatlan a csapvíz

Vilonya településen az enterális (gyomor-, bélrendszeri) megbetegedések halmozódása miatt a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal a lakosság egészségének védelme érdekében megelőző intézkedésként elrendelte, hogy Vilonya és Papkeszi településeken a vezetékes ivóvizet kizárólag forralás után szabad fogyasztani.

A szórványosan előforduló esetek között eddig összesen 12 betegnél igazolódott a szalmonellafertőzés. A megbetegedések okának felderítése érdekében a hatóság vízvizsgálatokat is végzett a településen, melyek szalmonella baktérium jelenlétét mutatták ki az ivóvízhálózat egyes pontjain. A fertőző forrást eddig nem sikerült igazolni, a megbetegedések és a vízben lévő szalmonella közötti összefüggés kizárása érdekében a hatóságok további vizsgálatokat folytatnak.

A fertőzés általában enyhe tüneteket okozott, például hasmenést vagy gyomorpanaszokat, amelyek jellemzően 2-3 nap alatt elmúltak. Fontos hangsúlyozni, hogy a baktérium a víz forralásakor elpusztul.

A fertőzés kockázatának csökkentése érdekében a hatóságok elrendelték a vízhálózat teljes körű fertőtlenítését, valamint biztosítják, hogy a gyermekintézmények folyamatosan biztonságos ivóvízhez jussanak, amelyet lajtos kocsikkal szállítanak a helyszínre.

A hatóság és a vízszolgáltató a berhidai vízműrendszer valamennyi településének vízminőségét fokozottan ellenőrzik. Az egészségügyi korlátozásokat csak akkor oldják fel, ha az ivóvíz minden szempontból megfelel a biztonsági előírásoknak és fogyasztható.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a vezetékes vizet Vilonya és Papkeszi településen kizárólag forralás után fogyasszák!