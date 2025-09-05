Meghalt Kásler Miklós, közölte pénteken Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Súlyos gond támadt a csapvízzel ezen a településen: szalmonellát okoz, veszélyes inni belőle
Öt Veszprém megyei településen szalmonella gyanús a csapvíz, amely csak forralás után fogyasztható. Több gyermek súlyos tünetekkel kórházba került.
A Veszprém megyei ivóvízhálózatban feltételezhetően szalmonellával szennyezett víz miatt egészségügyi vészhelyzet alakult ki. A hatóságok már öt településen figyelmeztették a lakosságot, hogy a csapvíz kizárólag forralás után fogyasztható.
Egy, az RTL Híradónak nyilatkozó szülő elmondása szerint két gyermeke is kórházi ellátásra szorult a szennyezett víz miatt. A nagyobbik fiúnál különösen súlyos tünetek jelentkeztek: 40 fokos láz és rendkívül erős hasi görcsök kínozták.
A szalmonellafertőzés tipikus tünetei közé tartozik a magas láz, hasi fájdalom, hányás és hasmenés. A szakemberek azt javasolják a lakosságnak, hogy a víz legalább 5 percig tartó forralásával pusztítsák el a baktériumokat, mielőtt bármilyen célra felhasználnák azt.
A hatóságok vizsgálata folyamatban van a szennyeződés pontos forrásának és kiterjedésének megállapítására. Egyelőre nem közölték, mikor várható a vízminőség helyreállása.
A magyar fiatalok körében egyszerre jelent komoly problémát a túlsúly és a torzult testkép.
Állapotáról vallott a Nemzet Színésze: "A magatehetetlenséget nem kívánom, inkább kiugrom az ablakon!"
Szacsvay László szerint idős korban bölcsebb választás lehet szakemberek segítségét igénybe venni, mint állandóan a családtagokra támaszkodni.
A fertőzötteket legalább nyolc flandriai idősotthonban azonosították, ahol hét haláleset történt, valamint egy vallóniai intézményben, ahol egy ember hunyt el.
Összesen 2,3 milliárd ember éhezik ma a világban, ami a népesség 28 százalékát jelenti. De vajon miért és meddig romolhat ez a tendencia? Mutatjuk!
Egy régóta várt nyaralás után a munkába való visszatérés valóságos hidegzuhanyaként érhet minket, a napsütötte tengerparton töltött végtelennek tűnő napok után.
Fertőz a nyugat-nílusi láz Magyarországon: három újabb beteget azonosítottak, mind kórházba kerültek
gy a héten diagnosztizált esetekkel a 2025. évben nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma ötre nőtt, melyből 4 volt hazai és egy importált eredetű.
Idén is ingyenes lesz a HPV elleni oltás, de ehhez nyilatkozatot kell kitölteni a szülőnek, hogy a gyerekek megkaphassák.
Közölték, hogy a visszaélés miatt a Semmelweis Egyetem megteszi a szükséges jogi lépéseket.
Alvási szokásairól vallott milliók kedvenc sztárséfje: döbbenetes, de csak ennyi nyugta van éjjelente
Az 50. életévét nemrég betöltött sztárséf az egészséges étkezés fontosságát hangsúlyozza legújabb művében.
A kereskedelmi forgalomból származó és az élelmiszeriparban alkalmazott fertőtlenítőszereknek 10 %-a nem bizonyult megfelelőnek mikrobiológiai hatékonyság szempontjából.
Hatalmas a túlterheltség a szombathelyi onkológián, egy beteg nem kevesebb időt, 9 órát várt egy kétperces konzultációra.
Az elhízás elleni küzdelemben új fejezetet nyitottak a GLP-1 receptor agonista hatóanyagú gyógyszerek, amelyek forradalmi hatékonyságot ígérnek.
Budapesti déli részén, és több megyeszékhelyen is emelkedést mutattak a szennyvízből kinyert örökítőanyag-mennyiségek.
Magyarországon aggasztó tendencia, hogy az elhízás egyre fiatalabbakat érint.
Életveszélyes sérülésekkel kellett kórházba szállítani azt a 13 éves lányt, aki barátaival rollerezett Kaposváron nagy teljesítményű gépeken, és balesetet szenvedett.
Világszerte továbbra is több milliárd ember nélkülözi a biztonságos ivóvízhez, szennyvízelvezetéshez és alapvető higiéniai szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Egy új kutatás szerint a lányok enyhébb autizmus tünetei miatt milliók maradhatnak diagnosztálatlanul, ami jelentős kezelési hiányosságokhoz vezethet
A szakértők szerint a nem megfelelően képzett, orvosi végzettség nélküli technikusok által végzett beavatkozások számos problémát okozhatnak.
