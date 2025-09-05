Súlyos gond támadt a csapvízzel ezen a településen: szalmonellát okoz, veszélyes inni belőle

Öt Veszprém megyei településen szalmonella gyanús a csapvíz, amely csak forralás után fogyasztható. Több gyermek súlyos tünetekkel kórházba került.

A Veszprém megyei ivóvízhálózatban feltételezhetően szalmonellával szennyezett víz miatt egészségügyi vészhelyzet alakult ki. A hatóságok már öt településen figyelmeztették a lakosságot, hogy a csapvíz kizárólag forralás után fogyasztható.

Egy, az RTL Híradónak nyilatkozó szülő elmondása szerint két gyermeke is kórházi ellátásra szorult a szennyezett víz miatt. A nagyobbik fiúnál különösen súlyos tünetek jelentkeztek: 40 fokos láz és rendkívül erős hasi görcsök kínozták.

A szalmonellafertőzés tipikus tünetei közé tartozik a magas láz, hasi fájdalom, hányás és hasmenés. A szakemberek azt javasolják a lakosságnak, hogy a víz legalább 5 percig tartó forralásával pusztítsák el a baktériumokat, mielőtt bármilyen célra felhasználnák azt.

A hatóságok vizsgálata folyamatban van a szennyeződés pontos forrásának és kiterjedésének megállapítására. Egyelőre nem közölték, mikor várható a vízminőség helyreállása.