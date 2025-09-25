A magyarok többsége csapvizet iszik, de a megkérdezettek harmada nem tudja, milyen vezetéken keresztül érkezik a poharába a legfontosabb természetes folyadék.
Ilyen lakásokra vadászik a magyar elit az Otthon Start árnyékában: itt aztán dübörög a luxizás
A magyarországi luxusingatlan-piacon a prémium felszereltségű, örökpanorámás, kulcsrakész villák iránt van a legnagyobb kereslet, elsősorban a budai villanegyedekben, a belépési küszöb 300 millió forinttól indul, de az "igazi luxus" inkább az 1 milliárd forint feletti ingatlanoknál kezdődik - ismerteti a Duna House.
A kereslet elsősorban a budai I., II. és XII. kerületekre, valamint a XI. kerület Sas-hegyhez közeli részeire koncentrálódik, és egyre több új luxusingatlan épül a III. kerületben is, ám ezek értékesítése tovább tarthat. Vidéken elsősorban Pest vármegye dominál, de a Balaton térségéből Balatonfüred is megjelent.
A Duna House által 2025-ben a legmagasabb ársávban értékesített lakóingatlanok adatai alapján a medián eladási ár 350 millió forint, az átlagos ár 431 millió forint, míg a csúcsár 1,8 milliárd forint volt, amely az utóbbi hónapok messze legnagyobb értékű lakóingatlan ügylete a Duna House-nál - közölték. Ebben a szegmensben a medián négyzetméterár 1,6 millió forint négyzetméterenként, az ügyletek 41 százaléka 1,6 millió forint fölötti, 31 százaléka 2,0 millió forint fölötti négyzetméterenkénti áron zárult.
Az ingatlantípusok megoszlása a házak felé billent (72 százalék), a lakások aránya 28 százalék volt.
A tranzakciók 84 százaléka Budapesten, zajlott, ezen belül a II. kerület adta a forgalom 48 százalékát, majd a III. és XI. kerület 15-15 százalékkal következett, és az V. kerület 11 százalékkal, a XII. kerület 7 százalékkal.
A piaci trendekről kifejtették: a luxus szegmensben a vevők nem szeretnek felújítani. Leginkább a 70-100 négyzetméteres nappalival, legalább öt hálószobával, külön vendégrésszel rendelkező okosházakat keresik, korszerű gépészeti és energiahatékony megoldásokkal, és ahol van legalább 3-4 garázs (nagyobb villáknál akár 6-8 kocsibeálló). Hozzátették: az egységes belső kialakítása - belsőépítészek és lakberendezők bevonásával - ebben a szegmensben felárat jelenthet.
Az 1990-2000-es évek belső medencés, mediterrán stílusú "hodályházaira" ma alig van kereslet - jegyezték meg. Az elemzésből kiderült: a luxusingatlan-piacon a jól pozícionált, szépen fotózott, igényes ingatlanok jellemzően 2-4 hónap alatt kelnek el, míg a túlárazott vagy korszerűtlen házak akár évekig is a piacon maradhatnak.
Érik a szemétkáosz egy budapesti kerületben: rendkívüli közleményt adott ki az önkormányzat, ezt követelik a MOHU-tól
A MOHU-sztrájk miatt Óbuda önkormányzata arra kérte a lakókat, hogy további tájékoztatásig ne rakjanak ki lomot, a kerületi lomtalanítás emiatt meg is akadt.
Nem a kertészeti gondok miatt akadt fenn az M7-es autópályán ellenőrzött kisbusz, hanem azért, mert a NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei több mint 4,4 kilogramm marihuánát...
Míg az Európai Unió számos tagállamában a bérlakás mint lakhatási megoldás domináns modellként jelenik meg, addig hazánkban a saját tulajdonszerzés élvez prioritást.
A Portfolio Property Investment Forum 2025 konferencia IV. szekciójában két kulcstéma került reflektorfénybe: az országos otthonfelújítási program és az építőipar jövője.
Megszólalt a MOHU a kukások sztrájkjáról: tárgyalnának, de nincs kivel, jogellenes a munkabeszüntetés
Szerdán kora reggel spontán munkabeszüntetés kezdődött a MOHU Budapest Ecseri úti telephelyén:
Nem minden új építésű lakásra vehető fel az Otthon Start hitel, mivel a jogszabály kizár egyes ingatlanokat.
A tervezett lakópark-beruházás egyik feltétele az új gyalogoshíd megépítése, amire most a beruházó rá is bólintott
Teljes káoszba fulladt a lomtalanítás a III. kerületben: a MOHU munkavállalóinak sztrájkja miatt.
Rendkívüli! Tényleg kivezetik a 3%-os Otthon Start hitelt a választások után? Megszólalt az államtitkár
Az Otthon Start Program valódi lendületet hozhat az újlakáspiacra – de csak akkor, ha hosszú távon is kiszámítható marad.
Újabb településen korlátozzák durván a beköltözést: vaskos sarcot kapnak a nyakukba az ingatlanvásárlók
Zala megyei Kisbárkány került a figyelem középpontjába, miután helyi rendeletében kimondta: nem létesíthet lakcímet a községben az, aki büntetlen előéletű.
Új szabályok élesedtek a fúrt kutak kapcsán: erről jó tudni, simán lehet, hogy a tiéd engedélyköteles
Az alapbírság az építmény értékének akár 80%-át is elérheti, míg jogtalan vízhasználat esetén a büntetés mértéke akár 1 millió forint is lehet.
Tízezer forintos bérlakásprogram indult vidéken: szorít az idő, ezeken a településeken lehet pályázni
Ha most kezded az önálló életed, akár egy pezsgő vidéki nagyváros is lehet az új otthonod! Most kedvezményes bérlakásokat kínálnak fiataloknak, mutatjuk is a részleteket!
Elképesztő jól jár, aki ilyen lakást adna el mostanában: pillanatok alatt elkapkodják, egymásra licitálnak a vevők
Az egyik ingatlanközvetítő legfrissebb elemzése szerint tavaly augusztushoz képest átlagosan harmadával csökkent az ingatlanok értékesítési ideje Magyarországon.
Szeptember első három hetében az Otthon Start Program hatására látványosan megnőtt az eladó lakóingatlanok száma az ingatlan.com adatai szerint.
Magyarország és 12 másik uniós ország továbbra is exportál olyan növényvédő szereket, amelyeket az EU-ban egészségügyi vagy környezetvédelmi okokból betiltottak.
Ezzel a legális trükkel spórolhatsz vagyonokat a lakásfelújításon 2025-ben: nagyon megéri bevállalni
Csaknem 180 ezer forintot spórolt a lakásfelújításon egy magyar házaspár csupán azzal, hogy az alapanyagokat Romániában vették meg.
Egyelőre nem tudni, mikor lesz kikapcsolási moratórium 2025-ben a téli időszakban, erről még nem döntött az MVM - közölte a Pénzcentrum kérdésére az állami rezsicég.
A Gellért fürdő október elsejétől átmenetileg bezár a felújítási munkálatok miatt, ami változásokat hoz a főváros többi gyógyfürdőjének működésében is.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
