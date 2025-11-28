2025. november 28. péntek Stefánia
4 °C Budapest
Lakások és családi házak Debrecenben az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi elemei a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az első lakásukat megsze
Otthon

Új trend söpör végig a lakáspiacon – az Otthon Start mindent felborított

Pénzcentrum
2025. november 28. 10:32

Saját célra, vidéken és használt házat venne az átlagos Otthon Start-felhasználó - derül ki a zenga.hu ingatlankereső portál használói körében készített felmérésből. Leginkább a 45-49 évesek, illetve a 30-34 évesek azok, akik a kedvezményes lakáshitel felvételét kihasználnák.

Az év második felében az Otthon Start program kedvezményes hitele tartja lázban az ingatlanpiacot. A program közel 3 hónapja elérhető, a zenga.hu pedig arra volt kíváncsi, hogy az ingatlankereső portál látogatói milyen arányban élnének és milyen célból az Otthon Start programmal.

A zenga.hu oldalán elérhető rövid kérdőívet kitöltők legtöbbje saját célra vásárolna ingatlant, minden tizedik a gyereke lakhatását oldaná meg vele, kifejezetten befektetési céllal pedig csak a válaszadók 6 százaléka vásárolna.

A felmérésből kiderül, hogy leginkább a 45-49 évesek vásárolnának Otthon Starttal ingatlant, őket követi a 30-34 éves korosztály. “A 45-49 évesek magas arányát magyarázhatja, hogy körükben már megjelenhetnek a gyereküknek vásárlók is, akárcsak az 50-54 éves korosztályban, illetve a család miatt a nagyobb ingatlanba való költözés is, amennyiben az egyik családtag megfelel a feltételeknek” - magyarázza Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője. Mint hozzátette, a program iránti kisebb érdeklődés a 30 év alattiak esetében az alacsonyabb jövedelemmel vagy önerőhiánnyal magyarázható, az 55 évnél idősebbek pedig már nagy arányban saját lakásban laknak.

Leginkább saját házra vágynak

A válaszadók leginkább a családi házban látják a fantáziát, ugyanis 49 százalékuk használt házat vásárolna, ami a zenga.hu-n található több mint 150 ezer hirdetés közül is a leggyakoribb kategória. Az Otthon Start iránt érdeklődők 5 százaléka új házat építene magának, míg a programból 38 százalék használt lakást venne, 9 százalék pedig új lakást. “Ez az arány nem tér el érdemben attól, hogy évente az összes adásvételből mennyit tesznek ki az új építésű lakások, és mennyi új házra adnak ki használatbavételi engedélyt” - mondta a zenga.hu elemzési vezetője.

A zenga.hu ingatlankereső portálon egyébként jelenleg 633 ezer forint a családi házak átlagos hirdetési négyzetméterára országszerte, ami bőven az 1,5 millió forintos maximált érték alatt van, akárcsak Budapesten, ahol átlagosan 1,017 millió forintért hirdetik a családi házak négyzetméterét.

A kérdőívet kitöltők hasonló arányban terveznek ingatlant venni a különböző településtípusokon, ugyanakkor a részleteket megnézve a legtöbben kisvárosokban gondolkodnak, miközben a válaszadók ötöde falvakban szerezné meg az első lakástulajdonát. Ugyanez az arány volt tapasztható a zenga.hu korábbi kérdőívében, amikor a program bejelentését követő hetekben, júliusban kérdezték meg a felhasználóikat.

A zenga.hu felmérése szerint az érdeklődők jövedelmi helyzete tükrözi az országos jövedelmeket: a legtöbb érdeklődő nettó 400-600 ezer forint közötti havi keresettel rendelkezik, amibe az országos átlagbér is tartozik, a második leggyakoribb kategória a 200-400 ezer forint közötti jövedelműeké. “Budapesten viszont minden hatodik érdeklődő 800 ezer forint feletti jövedelemmel rendelkezik, ezt a jövedelmi szintet a fővároson kívül az érdeklődők tizede éri el, jóllehet a fővárosban az ingatlanárak is magasabbak” - emelte ki Futó Péter.
Címlapkép: Getty Images
