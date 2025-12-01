2025 augusztus végéig mindössze 69,7 milliárd forintot vettek ki ingatlancélra az önkéntes nyugdíjpénztárakból, ami a teljes vagyon alig 3 százaléka.
Újabb adókkal sújták ezeket a magyar családokat: itt már meglépték, sokan nem is tudnak róla
Szigethalom önkormányzata januártól bevezeti az ebrendészeti hozzájárulást, amely alól mentesülnek az ivartalanított kutyák tulajdonosai. Az évi 6000 forintos díj bevezetésének célja az állatvédelem támogatása és a felelős kutyatartás ösztönzése - jelentette a Blikk.
Kelemenné Bistyák Klára tízéves brie-i juhászkutyája, Silver éppen ivartalanítási műtétre vár az állatorvosi rendelőben. A beavatkozás egészségügyi szempontból is indokolt, mivel daganatot találtak a kutya heréjében. A műtét után Silver várhatóan még jámborabb lesz, és gazdájának jövőre már nem kell ebadót fizetnie a Pest vármegyei Szigethalmon bevezetendő rendszer szerint.
Az új szabályozás értelmében a kutyatulajdonosok évi 6000 forint ebrendészeti hozzájárulást kötelesek fizetni, míg a veszélyes kutyák után 20 ezer forint a tarifa. Mentességet élveznek többek között az ivartalanított ebek és a magyar fajták tulajdonosai.
Briskiné dr. Pálfi Krisztina állatorvos szerint azonban az ebadó összege nem fog tömeges ivartalanítási hullámot elindítani. "Az évi 6000 forint nincs arányban a 60 ezer forintos ivartalanítás költségével. Inkább azt tartom lehetségesnek, hogy kevesebb kutyát jelentenek majd le az önkormányzatnál. Nem feltétlen azért, hogy megspórolják ezt az összeget, hanem mert sokan valószínűleg nem is tudnak a rendeletről. Kevés az információ, amit a Facebookon és az önkormányzat honlapján közzétesznek" – vélekedett a szakember.
Fáki László polgármester hangsúlyozta, hogy a rendelet célja nem a kutyatartók megsarcolása. "Nem vagyunk mi kutyaellenesek, itt, a hivatalban is szívesen látott vendégek a négylábúak" – mondta a városvezető, aki egy konkrét esettel is alátámasztotta a szabályozás szükségességét. Egy idős férfi komondorjai rendszeresen kiszöktek és félelmet keltettek a környéken, végül az önkormányzatnak kellett intézkednie az ügyben.
"A kollégáim javasolták, hogy ha már a törvény lehetővé teszi az önkormányzatoknak, szedjünk ebrendészeti hozzájárulást. Az így befolyó 1-2 millió forintot pedig csak állatvédelmi célokra fordítjuk, azokat támogatnánk, akik például nem tudják kifizetni az ivartalanítás árát" – magyarázta a polgármester.
A rendelet bevezetése vegyes fogadtatásra talált a lakosság körében. Vannak, akik mentesülnek a fizetés alól, mint Nagy Viktor, aki négy ivartalanított mentett kutyát tart. Mások viszont igazságtalannak érzik az intézkedést, köztük a 87 éves Makra József, aki szerint "pénzbehajtás ez, semmi más".
